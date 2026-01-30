Inteligência artificial Automação de TI

A IBM capacita as organizações a evoluírem da exploração de IA para a transformação da cadeia de suprimentos de alto impacto e de ponta a ponta

A IBM foi reconhecida como líder em todas as quatro categorias de serviços de cadeia de suprimentos do IDC MarketScape 2025-2026.

By Pushpinder Singh

Acreditamos que isso destaca a amplitude e profundidade de nossas capacidades, independentemente do ecossistema do qual nossos clientes dependem. Seja trabalhando com Oracle, SAP, outras plataformas importantes ou integrando ambientes diversos, acreditamos que a IBM oferece um portfólio abrangente de produtos e serviços de última geração, projetados para tornar as cadeias de suprimentos mais inteligentes, mais resilientes e mais sustentáveis.

Da prova à prática: a ciência da consultoria para a transformação do cliente

IBM demonstrou o potencial da IA agêntica internamente e agora estamos prontos para escalá-la e replicá-la com os clientes. Com a ciência da consultoria, aplicamos um framework que torna os resultados repetíveis e intencionais, não acidentais.

Com décadas de experiência e pegada de carbono global, a IBM ajuda os clientes a simplificar a complexidade e acelerar a modernização no planejamento, na execução e no atendimento. Isso é importante, especialmente no cenário complexo de hoje, em que muitas empresas estão modernizando partes de sua cadeia de suprimentos, mas acham difícil unificar essas atividades em uma transformação de ponta a ponta.

Incorporação de inteligência e resiliência nas cadeias de suprimentos

O investimento de longa data da IBM em IA, análise de dados e automação, combinado com sua experiência na aplicação desses recursos em suas próprias operações, permite que os clientes criem cadeias de suprimentos mais responsivas e orientadas por insights. A IBM traz metodologias integradas, aceleradores e PI específica do domínio que ajudam os clientes a melhorar a visibilidade, acelerar a tomada de decisões e criar modelos operacionais mais adaptáveis e resilientes.

Fornecimento de cadeias de suprimentos confiáveis e habilitadas por IA

Como pioneira em IA e tecnologias emergentes, a IBM há muito tempo se concentra na aplicação da IA especificamente aos casos de uso da cadeia de suprimentos. Seus recursos abrangem otimização, atendimento inteligente, rastreabilidade e insights preditivos, fornecidos por meio de metodologias da IBM e totalmente integrados às plataformas Oracle.

A IBM enfatiza a IA confiável e governada, permitindo que as empresas migrem da experimentação para recursos confiáveis e prontos para a produção. Nossa visão da cadeia de suprimentos com correção automática, baseada em inteligência de detecção e resposta, ajuda as organizações a melhorar a resiliência, a capacidade de resposta e a tomada de decisão em ambientes cada vez mais voláteis.

O que o IDC MarketScape diz sobre os pontos fortes da IBM

Na Avaliação Mundial de Fornecedores de Serviços de Ecossistema Oracle da Cadeia de Suprimentos de 2025-2026, a IDC MarketScape menciona que os pontos fortes específicos da Oracle da IBM são:

  • Um histórico comprovado de implementações em larga escala em setores complexos
  • Aplicações e microaplicações complementares para elevar os resultados com o Oracle
  • Otimização, IA, atendimento inteligente, rastreabilidade e outras soluções que funcionam com o Oracle

"A IBM tem um conjunto completo de recursos de transformação da cadeia de suprimentos em quase todos os pacotes de produtos da cadeia de suprimentos, que é aprimorado com aplicações da IBM", diz o relatório da IDC. "Recentemente, realinhamos seus recursos para fornecer conjuntos de habilidades, funcionalidades e experiência em processos para uma cadeia de suprimentos baseada no futuro".

Além disso, o relatório destaca: "A IBM foi uma das primeiras a investir em IA e outras tecnologias emergentes, especificamente no que diz respeito à cadeia de suprimentos. Ela disponibiliza também um conjunto de funcionalidades que aproveitam todos os recursos, incluindo as metodologias proprietárias da IBM, juntamente com o conhecimento especializado e os recursos técnicos do setor e do SAP. A IBM está focada em inovar e fornecer soluções inovadoras que gerem resultados comerciais quantificáveis, incluindo o conceito de cadeia de suprimentos autocorretiva por meio da criação de recursos de detecção e resposta. Ela oferece experiência comprovada, ferramentas, metodologias ágeis, otimização bem-sucedida e gerenciamento de soluções para centenas de clientes. A IBM também conta com uma lista cuidadosamente selecionada de parceiros SaaS para ajudar a lidar com casos de uso específicos na cadeia de suprimentos."

O IDC MarketScape também identifica os desafios

A formação técnica da IBM e o foco em tecnologias avançadas às vezes podem ser incompatíveis com a prontidão dos clientes em potencial. Outros desafios são os custos e a preferência dos clientes por atualizações tecnológicas restritas, em vez de uma transformação de negócios mais ampla. Para abordar a questão da prontidão técnica de alguns clientes, a IBM vem implementando provas de conceito em suas próprias operações.

Quando considerar a IBM

Os fabricantes de todos os setores e regiões geográficas devem considerar a IBM ao procurar um parceiro entre vários fornecedores de produtos da cadeia de suprimentos, incluindo Oracle e SAP, que possam gerar valor do SCM e a transformação da cadeia de suprimentos em escala global com recursos tecnológicos robustos. Alguns clientes apreciarão o uso da IBM de sua própria cadeia de suprimentos como base fundamental para sua abordagem.

Saiba mais sobre o relatório de Serviços do Ecossistema Geral.

Saiba mais sobre o relatório de Serviços do Ecossistema do Oracle.

 

Autora

Pushpinder Singh

Global Practice Leader | Driving Supply Chain Transformation & Strategic Offerings

IBM

