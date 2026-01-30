Na Avaliação Mundial de Fornecedores de Serviços de Ecossistema Oracle da Cadeia de Suprimentos de 2025-2026, a IDC MarketScape menciona que os pontos fortes específicos da Oracle da IBM são:

Um histórico comprovado de implementações em larga escala em setores complexos

Aplicações e microaplicações complementares para elevar os resultados com o Oracle

Otimização, IA, atendimento inteligente, rastreabilidade e outras soluções que funcionam com o Oracle

"A IBM tem um conjunto completo de recursos de transformação da cadeia de suprimentos em quase todos os pacotes de produtos da cadeia de suprimentos, que é aprimorado com aplicações da IBM", diz o relatório da IDC. "Recentemente, realinhamos seus recursos para fornecer conjuntos de habilidades, funcionalidades e experiência em processos para uma cadeia de suprimentos baseada no futuro".

Além disso, o relatório destaca: "A IBM foi uma das primeiras a investir em IA e outras tecnologias emergentes, especificamente no que diz respeito à cadeia de suprimentos. Ela disponibiliza também um conjunto de funcionalidades que aproveitam todos os recursos, incluindo as metodologias proprietárias da IBM, juntamente com o conhecimento especializado e os recursos técnicos do setor e do SAP. A IBM está focada em inovar e fornecer soluções inovadoras que gerem resultados comerciais quantificáveis, incluindo o conceito de cadeia de suprimentos autocorretiva por meio da criação de recursos de detecção e resposta. Ela oferece experiência comprovada, ferramentas, metodologias ágeis, otimização bem-sucedida e gerenciamento de soluções para centenas de clientes. A IBM também conta com uma lista cuidadosamente selecionada de parceiros SaaS para ajudar a lidar com casos de uso específicos na cadeia de suprimentos."