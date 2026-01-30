A IBM foi reconhecida como líder em todas as quatro categorias de serviços de cadeia de suprimentos do IDC MarketScape 2025-2026.
Acreditamos que isso destaca a amplitude e profundidade de nossas capacidades, independentemente do ecossistema do qual nossos clientes dependem. Seja trabalhando com Oracle, SAP, outras plataformas importantes ou integrando ambientes diversos, acreditamos que a IBM oferece um portfólio abrangente de produtos e serviços de última geração, projetados para tornar as cadeias de suprimentos mais inteligentes, mais resilientes e mais sustentáveis.
IBM demonstrou o potencial da IA agêntica internamente e agora estamos prontos para escalá-la e replicá-la com os clientes. Com a ciência da consultoria, aplicamos um framework que torna os resultados repetíveis e intencionais, não acidentais.
Com décadas de experiência e pegada de carbono global, a IBM ajuda os clientes a simplificar a complexidade e acelerar a modernização no planejamento, na execução e no atendimento. Isso é importante, especialmente no cenário complexo de hoje, em que muitas empresas estão modernizando partes de sua cadeia de suprimentos, mas acham difícil unificar essas atividades em uma transformação de ponta a ponta.
O investimento de longa data da IBM em IA, análise de dados e automação, combinado com sua experiência na aplicação desses recursos em suas próprias operações, permite que os clientes criem cadeias de suprimentos mais responsivas e orientadas por insights. A IBM traz metodologias integradas, aceleradores e PI específica do domínio que ajudam os clientes a melhorar a visibilidade, acelerar a tomada de decisões e criar modelos operacionais mais adaptáveis e resilientes.
Como pioneira em IA e tecnologias emergentes, a IBM há muito tempo se concentra na aplicação da IA especificamente aos casos de uso da cadeia de suprimentos. Seus recursos abrangem otimização, atendimento inteligente, rastreabilidade e insights preditivos, fornecidos por meio de metodologias da IBM e totalmente integrados às plataformas Oracle.
A IBM enfatiza a IA confiável e governada, permitindo que as empresas migrem da experimentação para recursos confiáveis e prontos para a produção. Nossa visão da cadeia de suprimentos com correção automática, baseada em inteligência de detecção e resposta, ajuda as organizações a melhorar a resiliência, a capacidade de resposta e a tomada de decisão em ambientes cada vez mais voláteis.
Na Avaliação Mundial de Fornecedores de Serviços de Ecossistema Oracle da Cadeia de Suprimentos de 2025-2026, a IDC MarketScape menciona que os pontos fortes específicos da Oracle da IBM são:
"A IBM tem um conjunto completo de recursos de transformação da cadeia de suprimentos em quase todos os pacotes de produtos da cadeia de suprimentos, que é aprimorado com aplicações da IBM", diz o relatório da IDC. "Recentemente, realinhamos seus recursos para fornecer conjuntos de habilidades, funcionalidades e experiência em processos para uma cadeia de suprimentos baseada no futuro".
Além disso, o relatório destaca: "A IBM foi uma das primeiras a investir em IA e outras tecnologias emergentes, especificamente no que diz respeito à cadeia de suprimentos. Ela disponibiliza também um conjunto de funcionalidades que aproveitam todos os recursos, incluindo as metodologias proprietárias da IBM, juntamente com o conhecimento especializado e os recursos técnicos do setor e do SAP. A IBM está focada em inovar e fornecer soluções inovadoras que gerem resultados comerciais quantificáveis, incluindo o conceito de cadeia de suprimentos autocorretiva por meio da criação de recursos de detecção e resposta. Ela oferece experiência comprovada, ferramentas, metodologias ágeis, otimização bem-sucedida e gerenciamento de soluções para centenas de clientes. A IBM também conta com uma lista cuidadosamente selecionada de parceiros SaaS para ajudar a lidar com casos de uso específicos na cadeia de suprimentos."
A formação técnica da IBM e o foco em tecnologias avançadas às vezes podem ser incompatíveis com a prontidão dos clientes em potencial. Outros desafios são os custos e a preferência dos clientes por atualizações tecnológicas restritas, em vez de uma transformação de negócios mais ampla. Para abordar a questão da prontidão técnica de alguns clientes, a IBM vem implementando provas de conceito em suas próprias operações.
Os fabricantes de todos os setores e regiões geográficas devem considerar a IBM ao procurar um parceiro entre vários fornecedores de produtos da cadeia de suprimentos, incluindo Oracle e SAP, que possam gerar valor do SCM e a transformação da cadeia de suprimentos em escala global com recursos tecnológicos robustos. Alguns clientes apreciarão o uso da IBM de sua própria cadeia de suprimentos como base fundamental para sua abordagem.
IDC MarketScape: Serviços do Ecossistema do Oracle da Cadeia de Suprimentos Mundial de 2025–2026, Avaliação de fornecedor, #US53932925, dezembro de 2025
IDC MarketScape: Serviços do Ecossistema do Oracle da Cadeia de Suprimentos Mundial de 2025–2026, Avaliação do fornecedor, #US53932825, dezembro de 2025
IDC MarketScape: Serviços do Ecossistema do SAP da Cadeia de Suprimentos Mundial, #US53932725, dezembro de 2025
IDC MarketScape: Serviços de Todos os Demais Ecossistemas da Cadeia de Suprimentos Mundial de 2025–2026, #US53933125, dezembro de 2025