O ELM on Hybrid Cloud v1.0 é composto por contêineres pré-configurados padrão para as aplicações do ELM v7.1, juntamente com um operador dedicado que automatiza muitas das tarefas mais complexas e demoradas, como instalação, configuração, upgrade, backup e restauração, e coleta informações para análise e resolução de problemas.

Espera-se que o lançamento do IBM ELM on Hybrid Cloud v1.0 (implementação conteinerizada) traga várias vantagens, incluindo novos níveis de automação:

Instalação e configuração automatizadas dos contêineres de aplicações ELM: Requirements Management (RM), Change and Configuration Management (CCM), Rhapsody Model Manager (RMM), Quality Management (QM), Global Configuration (GC), Report Builder (RB), Insights (ENI), Lifecycle Query Engine (LQE) com LDX, Data Collection Component (DCC), Jazz Authorization Server (JAS) and Jazz Team Server (JTS)

Instalação automatizada e reversão de correções temporárias

Monitoramento dos nós das aplicações ELM e reinicialização automatizada conforme a necessidade

Backup e restauração da configuração, definições e segredos dos contêineres ELM

Suporte técnico simplificado por meio de coleta automatizada de logs e configurações

O ELM on Hybrid Cloud v1.0 também oferece a capacidade de implementar e gerenciar as aplicações ELM v7.1 em qualquer um dos seguintes ambientes:

Red Hat OpenShift Container Platform (no local)

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

IBM Cloud Kubernetes Services

Outros serviços OpenShift ou Kubernetes em nuvens privadas ou no local

Embora esta versão do IBM ELM on Hybrid Cloud v1.0 seja compatível com novas instalações ELM, pretendemos apoiar a migração de implementações ELM existentes para um ambiente de nuvem híbrida no futuro, a fim de garantir que todos os usuários possam aproveitar os benefícios de um desempenho e segurança aprimorados .