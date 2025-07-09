Cultivando inovação de IA agêntica: o programa Build Partner do ecossistema IBM facilita colaborações de IA

Uma ilustração convincente é a recente colaboração entre duas startups, Bakstage.AI e Ovum integridade.

Depois de se encontrarem em um evento de networking do conselho consultivo do IBM Build Partner, as duas empresas se uniram em um objetivo compartilhado de melhorar suas experiências de usuário com a IA. Elas começaram a explorar uma parceria que resultou em uma colaboração com a IBM para integrar o watsonx.ai em uma solução que combina a plataforma de chat por vídeo aprimorada por IA da Bakstage com a perspicácia clínica da Ovum — no final das contas, oferecendo insights sobre a integridade dos pacientes, garantindo a adesão às diretrizes clínicas e fornecendo serviços de atendimento personalizado.

Fundada por Shashank Singh, a Bakstage.AI tem sido fundamental na redefinição de vendas e atendimento ao cliente por meio de sua plataforma de comunicação de vídeo habilitada por IA e focada no ser humano. Seus agentes de IA trabalham perfeitamente com seres humanos e outros agentes de IA, oferecendo comunicação de vídeo ao vivo individual. Ao incorporar o watsonx.ai da IBM, o concierge de vídeo da Bakstage evoluiu, introduzindo funcionalidades avançadas, incluindo anotações de IA e análise de sentimento. Esses desenvolvimentos não apenas enriqueceram as interações com os clientes, mas também forneceram insights valiosos para avaliações de qualidade alinhadas às diretrizes dos CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services).

Paralelamente, a Ovum Health, provedora de telessaúde focada na fertilidade, tem se dedicado a oferecer atendimento acessível e personalizado antes da gravidez, pré e pós-parto às gestantes. Os clínicos da Ovum Health se beneficiaram dos recursos remotos da Bakstage, permitindo interações mais envolventes e face a face com os pacientes, projetadas para aumentar a satisfação dos pacientes e a profundidade das consultas.

O impacto é real. Alice Crisci, CEO da Ovum Health, compartilhou que, desde a integração da Bakstage.AI, a taxa de não comparecimento de suas consultas de enfermagem gratuitas e ao vivo caiu de 70% para menos de 10%, e sua taxa de conversão para pacientes pagantes aumentou para 77%. A integração não só melhorou o acesso e a confiança dos pacientes, mas também reduziu drasticamente o custo de aquisição de clientes, de USD 156 para USD 56.

A funcionalidade de análise de sentimento oferece imenso valor. A Ovum Health pode rastrear o sentimento do paciente e do profissional durante as videochamadas, oferecendo insights poderosos sobre o tom emocional e a qualidade dos cuidados — algo que melhorou significativamente seu posicionamento como pagador e a experiência do paciente.

Os médicos da Ovum Health podem deduzir insights profundos dos dados dos pacientes para formular diagnósticos mais precisos e planos de tratamento personalizados. O Dr. Laurence A. Jacobs, especialista em fertilidade da Ovum Health, explica que a tecnologia tornou o atendimento ao paciente mais humano — seu foco não está mais em fazer anotações no computador durante as chamadas de pacientes; ele pode se envolver totalmente em momentos presenciais e conversas de qualidade . Além disso, a plataforma da Bakstage facilita o treinamento para ajudar os médicos a aprender lições de dados extensivos de integridade e refinar suas habilidades e conhecimentos clínicos. O Chefe de Operações Clínicas da Ovum Health, Lauren Haring, destaca o valor do Bakstage na integração, escalabilidade e monitoramento do desempenho clínico. Isso permite que ela audite as sessões dos clínicos, identifique as pessoas de melhor desempenho e facilite oportunidades de aprendizado direcionadas.