A IBM conquista o IDC 2025 SaaS CSAT Award for Financial GRC pelo segundo ano consecutivo

De acordo com as conclusões da IDC, mais de 50% das empresas globais planejam aumentar seus gastos em aplicações de GRC financeiro baseadas em SaaS nos próximos 12 meses, enfatizando áreas como análise de dados impulsionada por IA/ML, relatórios avançados e integrações mais profundas do ecossistema. A IBM continua investindo estrategicamente nessas áreas, combinando automação, arquitetura nativa da nuvem e inteligência de risco para ajudar os clientes a acelerar a conformidade e aprimorar a tomada de decisão.
Como observa a IDC, os clientes da IBM avaliaram a empresa acima da média em todas as categorias-chave, com marcas particularmente fortes nos recursos orientados por IA, na integração e no desempenho de gerenciamento de dados. Essa excelência contínua demonstra nosso compromisso incansável em alinhar a tecnologia e inovação com os resultados dos clientes.