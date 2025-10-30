A IBM conquista o IDC 2025 SaaS CSAT Award for Financial GRC pelo segundo ano consecutivo

A IDC SaaS Path Survey 2025 avaliou mais de 2.900 organizações em todo o mundo, medindo a satisfação em mais de 30 métricas. A IBM mais uma vez ficou no grupo de maior pontuação entre os fornecedores de GRC financeiro, com os clientes destacando nosso(a):

Marca confiável e valor geral entregue

Facilidade de implementação e integração

Recursos e funcionalidade superiores

Suporte de nível empresarial e segurança de dados robusta

Recursos orientados por IA e fortes parcerias de ecossistemas

Conforme representado no gráfico de radar de satisfação do cliente da IDC (Figura 1, página 1 do relatório), a IBM superou as médias dos pares em quase todas as dimensões, particularmente em confiabilidade do produto, inovação orientada por IA e conhecimento especializado no setor.