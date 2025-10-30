Inteligência artificial Automação de TI

A IBM conquista o IDC 2025 SaaS CSAT Award for Financial GRC pelo segundo ano consecutivo

A IBM foi homenageada com o IDC 2025 SaaS Customer Satisfaction (CSAT) Award for Financial Governance, Risk and Compliance (GRC), marcando dois anos consecutivos de reconhecimento por esse prêmio.

publicado 10/30/2025
Esse reconhecimento segue o IDC 2024 SaaS CSAT Award do ano passado, que acreditamos reafirmar a capacidade consistente da IBM de fornecer soluções SaaS confiáveis, orientadas por IA e com segurança de dados, que capacitam as organizações a gerenciar riscos e conformidade regulatória de forma eficaz em um cenário financeiro cada vez mais complexo.

Leia sobre o reconhecimento de 2024 aqui.

IDC 2025: maior satisfação do cliente em todos os principais recursos de GRC

A IDC SaaS Path Survey 2025 avaliou mais de 2.900 organizações em todo o mundo, medindo a satisfação em mais de 30 métricas. A IBM mais uma vez ficou no grupo de maior pontuação entre os fornecedores de GRC financeiro, com os clientes destacando nosso(a):

  • Marca confiável e valor geral entregue
  • Facilidade de implementação e integração
  • Recursos e funcionalidade superiores
  • Suporte de nível empresarial e segurança de dados robusta
  • Recursos orientados por IA e fortes parcerias de ecossistemas

Conforme representado no gráfico de radar de satisfação do cliente da IDC (Figura 1, página 1 do relatório), a IBM superou as médias dos pares em quase todas as dimensões, particularmente em confiabilidade do produto, inovação orientada por IA e conhecimento especializado no setor.

Impulsionando a inovação e o valor no GRC financeiro

De acordo com as conclusões da IDC, mais de 50% das empresas globais planejam aumentar seus gastos em aplicações de GRC financeiro baseadas em SaaS nos próximos 12 meses, enfatizando áreas como análise de dados impulsionada por IA/ML, relatórios avançados e integrações mais profundas do ecossistema. A IBM continua investindo estrategicamente nessas áreas, combinando automação, arquitetura nativa da nuvem e inteligência de risco para ajudar os clientes a acelerar a conformidade e aprimorar a tomada de decisão.

Como observa a IDC, os clientes da IBM avaliaram a empresa acima da média em todas as categorias-chave, com marcas particularmente fortes nos recursos orientados por IA, na integração e no desempenho de gerenciamento de dados. Essa excelência contínua demonstra nosso compromisso incansável em alinhar a tecnologia e inovação com os resultados dos clientes.

Reconhecida como Líder no IDC MarketScape 2025 for GRC Software

Isso segue nosso reconhecimento como líder no IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment.

De acordo com o relatório, “o IBM’s OpenPages oferece um recurso abrangente de GRC entre organizações com todos os recursos que uma organização de GRC madura pode utilizar”. Juntos, acreditamos que esses reconhecimentos da IDC ressaltam a liderança de ponta a ponta da IBM (tanto na satisfação do cliente quanto na capacidade de mercado) em todo o cenário de software de GRC financeiro.

Um sucesso compartilhado com nossos clientes

Na IBM, esses prêmios não são apenas um reflexo da nossa tecnologia, mas da confiança e colaboração que compartilhamos com nossos clientes em todo o mundo. Cada implementação, cada otimização e cada aprimoramento orientado por IA são projetados para ajudar as organizações a irem além da conformidade, transformando a governança e o gerenciamento de riscos em vantagens estratégicas.

Agradecemos a nossos clientes pela confiança e parceria contínua, e à IDC por reconhecer nosso compromisso inabalável com a excelência.

Sobre o IDC SaaS CSAT Award

O IDC SaaS CSAT Award reconhece os principais fornecedores de software como serviço com os mais altos índices de satisfação do cliente em cada mercado, com base em respostas de mais de 2.900 organizações em todo o mundo. As classificações abrangem mais de 30 métricas de desempenho em uso de produtos, implementação e dimensões de relacionamento com fornecedores, incluindo confiança, usabilidade, inovação, suporte e realização de valor.

Leia o relatório 

