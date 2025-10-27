IBM Digital Asset Haven: liberando operações de recursos digitais escaláveis e seguras

A IBM Digital Asset Haven é uma plataforma unificada criada para instituições que precisam gerenciar recursos digitais de forma segura e eficiente em várias blockchains
Enquanto os recursos digitais continuam a remodelar as finanças globais, as instituições enfrentam um imperativo crescente: oferecer serviços seguros e escaláveis com recursos de conformidade para atender às expectativas de usuários modernos e reguladores.
A IBM Digital Asset Haven lida com esse desafio de frente, reunindo as ferramentas necessárias para armazenar, controlar, migrar e liquidar ativos, ao mesmo tempo em que atua como um hub central para integração de serviços de recursos digitais de terceiros e internos.
A mudança de sistemas tradicionais para sistemas baseados em blockchain está acelerando. Com o aumento da adoção de ativos tokenizados e stablecoins, as instituições precisarão evoluir.
No entanto, muitas organizações enfrentam desafios, tais como sistemas fragmentados, má integração com os fluxos de trabalho empresariais, maturidade de segurança limitada e requisitos regulamentares complexos. Muitas também têm dificuldades para coordenar entre unidades de negócios e encontrar parceiros de tecnologia de longo prazo com escala e credibilidade para apoiar sua estratégia.
O IBM Digital Asset Haven foi projetado para superar essas barreiras, oferecendo uma camada de orquestração full stack que se integra aos processos corporativos, unifica sistemas fragmentados e oferece a resiliência operacional de longo prazo exigida pelas instituições financeiras regulamentadas.
O IBM Digital Asset Haven é uma plataforma abrangente para operações de recursos digitais que permite às instituições implementar rapidamente carteiras e transações seguras e orientadas por políticas, integrar serviços de terceiros, alinhar a governança baseada em políticas com os fluxos de trabalho empresariais e gerenciar de forma flexível as chaves criptográficas em todas as jurisdições e casos de uso.
Permite que as instituições lancem carteiras digitais de forma rápida e eficiente. Por meio de APIs e SDKs, as empresas podem automatizar a criação de carteiras, incorporar carteiras a aplicações e oferecer compatibilidade com operações multicadeias com indexação completa de padrões de tokens.
Permita operações de recursos digitais simplificadas com fluxos de transações automatizados e orientados por políticas. A plataforma é compatível com a execução de contratos inteligentes, assinatura personalizada e roteamento dinâmico, além de transações com total visibilidade.
Traz recursos de governança programáveis e baseados em políticas para suas operações de recursos digitais. As instituições podem definir funções, permissões e políticas de transações que refletem suas cadeias de aprovação internas.
Projetado para acelerar a implementação com serviços pré-integrados para verificação de identidade (KYC), prevenção de crimes financeiros (AML), geração de rendimento e muito mais. Amplie os recursos por meio de APIs abertas e conecte-se diretamente aos principais sistemas bancários, de patrimônio e de pagamentos, reduzindo a complexidade do fornecedor e a sobrecarga de integração.
Combina modelos de assinatura em uma única plataforma, permitindo que os clientes selecionem e combinem a abordagem desejada por ativo, por caso de uso ou por requisito jurisdicional:
Isso garante que as instituições possam adaptar sua estratégia de gerenciamento de chaves em níveis operacionais "quente", "morno" e "frio", priorizando o controle, a recuperação ou a postura regulatória.
A segurança é fundamental para qualquer operação de recursos digitais, especialmente quando as instituições gerenciam carteiras, chaves e transações em escala.
Os recursos de Computação Confidencial da IBM — ancorados pelo IBM Secure Execution for Linux (SEL) e Hyper Protect Virtual Servers (HPVS) — formam a base de sua abordagem para a proteção em tempo de execução para operações de recursos digitais. Essas tecnologias são projetadas para fornecer isolamento imposto por hardware, de modo que processos confidenciais, como geração de chaves, assinatura de transações e controle de acesso, permaneçam protegidos até mesmo de administradores privilegiados.
Isso permite que as instituições mantenham o controle sobre sua infraestrutura de recursos digitais, ao mesmo tempo em que ajuda a garantir que as operações críticas permaneçam privadas e resistentes a adulterações. Essas proteções são especialmente valiosas para setores regulamentados, onde a manutenção da confidencialidade e integridade operacional é essencial.
O IBM Digital Asset Haven é mais do que uma solução técnica, é um facilitador estratégico para instituições que estão entrando no cenário dos recursos digitais. Combinando velocidade, controle, segurança e resiliência, a IBM capacita as empresas a criar serviços confiáveis e escaláveis que atendam às demandas do ecossistema financeiro de amanhã.
Para saber mais sobre essa solução