IBM Digital Asset Haven: liberando operações de recursos digitais escaláveis e seguras

A mudança de sistemas tradicionais para sistemas baseados em blockchain está acelerando. Com o aumento da adoção de ativos tokenizados e stablecoins, as instituições precisarão evoluir.

No entanto, muitas organizações enfrentam desafios, tais como sistemas fragmentados, má integração com os fluxos de trabalho empresariais, maturidade de segurança limitada e requisitos regulamentares complexos. Muitas também têm dificuldades para coordenar entre unidades de negócios e encontrar parceiros de tecnologia de longo prazo com escala e credibilidade para apoiar sua estratégia.

O IBM Digital Asset Haven foi projetado para superar essas barreiras, oferecendo uma camada de orquestração full stack que se integra aos processos corporativos, unifica sistemas fragmentados e oferece a resiliência operacional de longo prazo exigida pelas instituições financeiras regulamentadas.