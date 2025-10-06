A IBM oferece uma experiência de observabilidade integrada e inteligente para simplificar a complexidade e escalar a resiliência

No centro dessa estratégia de aprimoramento dos recursos de observabilidade está uma experiência integrada de observabilidade inteligente no IBM Instana, Turbonomic, Concert e outros.

Essa experiência compartilhada é modular por design: as organizações podem adotar aquilo de que precisam hoje e expandir à medida que seus requisitos evoluem. Ao unificar observabilidade, otimização de recursos, conformidade e automação em uma experiência conectada, a IBM auxilia as equipes a migrar do combate a incêndios reativo para a inovação proativa, garantindo que as aplicações permaneçam resilientes, eficientes e alinhadas com os objetivos de negócios.

Os principais recursos da experiência compartilhada incluem:

Inteligência e integração compartilhadas : uma camada de dados unificada, navegação e interface do usuário contínuas de logon único e fluxos de trabalho consistentes conectam equipes entre ferramentas.

: uma camada de dados unificada, navegação e interface do usuário contínuas de logon único e fluxos de trabalho consistentes conectam equipes entre ferramentas. Observabilidade de ponta a ponta : a TI obtém visibilidade profunda de serviços distribuídos, aplicações baseadas em IA, infraestrutura e redes para detectar e resolver problemas com mais rapidez.

: a TI obtém visibilidade profunda de serviços distribuídos, aplicações baseadas em IA, infraestrutura e redes para detectar e resolver problemas com mais rapidez. Garantia de desempenho alinhada ao custo : as organizações equilibram desempenho e eficiência, garantindo que as aplicações cumpram os KPIs sem gastos excessivos.

: as organizações equilibram desempenho e eficiência, garantindo que as aplicações cumpram os KPIs sem gastos excessivos. Resiliência, risco e conformidade : as equipes têm benefício de proteções proativas e automação inteligente, reduzindo o risco e otimizando a conformidade.

: as equipes têm benefício de proteções proativas e automação inteligente, reduzindo o risco e otimizando a conformidade. IA agêntica em operações : a IA agêntica oferece insights contextuais, detecção proativa e remediação automatizada em escala.

: a IA agêntica oferece insights contextuais, detecção proativa e remediação automatizada em escala. Assistência de IA: uma funcionalidade orientada por IA incorporada em todas as ferramentas para apresentar a orientação contextual, sugerir próximas etapas e simplificar a resolução em escala.

Os riscos para as operações de TI estão aumentando. A Forrester relata que 77% dos tomadores de decisão de tecnologia dos EUA encontram níveis de "moderados a extensos" de expansão tecnológica que causam custos insustentáveis, entrega mais lenta e aumento dos riscos de segurança (Forrester, 2024). E o downtime pode custar às empresas mais de US$ 1 milhão por hora (ITIC, 2024).

As organizações precisam de mais do que ferramentas pontuais – elas precisam de uma experiência conectada entre observabilidade, otimização e resiliência. Ao incorporar a IA nas operações diárias, a IBM permite que a TI reduza o trabalho, gerencie custos, automatize a resiliência e acelere a inovação.