A IBM oferece uma experiência de observabilidade integrada e inteligente para simplificar a complexidade e escalar a resiliência

A IBM está aprimorando seus recursos de observabilidade para ajudar as equipes de operações de TI a garantir o desempenho, a resiliência e os gastos ideais em diversos ambientes.
O aumento dos custos, a escalada dos riscos cibernéticos, a expansão dos ambientes híbridos e as rápidas mudanças devido à adoção da IA transformaram as operações de TI em um ato de equilíbrio entre velocidade, resiliência e eficiência.
As empresas agora lidam com milhares de aplicações em nuvem híbrida e cargas de trabalho de IA. Para muitas equipes, essa escala de complexidade é impossível de gerenciar apenas com esforço manual. A IA deixou de ser útil e passou a ser indispensável. Quando incorporada diretamente às ferramentas das quais as equipes dependem, ela pode dissolver silos entre dados, pessoas e fluxos de trabalho para fornecer visibilidade perfeita de desempenho, custo, risco e conformidade, para que possam simplificar operações, migrar com mais rapidez e reduzir riscos.
No centro dessa estratégia de aprimoramento dos recursos de observabilidade está uma experiência integrada de observabilidade inteligente no IBM Instana, Turbonomic, Concert e outros.
Essa experiência compartilhada é modular por design: as organizações podem adotar aquilo de que precisam hoje e expandir à medida que seus requisitos evoluem. Ao unificar observabilidade, otimização de recursos, conformidade e automação em uma experiência conectada, a IBM auxilia as equipes a migrar do combate a incêndios reativo para a inovação proativa, garantindo que as aplicações permaneçam resilientes, eficientes e alinhadas com os objetivos de negócios.
Os principais recursos da experiência compartilhada incluem:
Os riscos para as operações de TI estão aumentando. A Forrester relata que 77% dos tomadores de decisão de tecnologia dos EUA encontram níveis de "moderados a extensos" de expansão tecnológica que causam custos insustentáveis, entrega mais lenta e aumento dos riscos de segurança (Forrester, 2024). E o downtime pode custar às empresas mais de US$ 1 milhão por hora (ITIC, 2024).
As organizações precisam de mais do que ferramentas pontuais – elas precisam de uma experiência conectada entre observabilidade, otimização e resiliência. Ao incorporar a IA nas operações diárias, a IBM permite que a TI reduza o trabalho, gerencie custos, automatize a resiliência e acelere a inovação.
O IBM Observability se diferencia por entregar:
Juntos, esses recursos simplificam as operações e ajudam a TI a gerar valor de negócios mensurável — e não só a manter tudo funcionando.
Isso vai além das operações de TI. Trata-se de inteligência operacional impulsionada por IA, fornecida por meio de uma experiência de observabilidade inteligente integrada que abrange o Instana, Turbonomic, Concert e muito mais, com um ajudante em cada etapa.
Explore como o IBM Observability pode ajudar sua organização a simplificar a complexidade e aumentar a resiliência, ou entre em contato com seu representante de vendas da IBM para começar.