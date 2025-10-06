Cálculo e servidores Automação de TI

A IBM oferece uma experiência de observabilidade integrada e inteligente para simplificar a complexidade e escalar a resiliência

publicado 10/06/2025

Autora

Bill Lobig

VP of Product Management

IBM Automation

A IBM está aprimorando seus recursos de observabilidade para ajudar as equipes de operações de TI a garantir o desempenho, a resiliência e os gastos ideais em diversos ambientes.  

O aumento dos custos, a escalada dos riscos cibernéticos, a expansão dos ambientes híbridos e as rápidas mudanças devido à adoção da IA transformaram as operações de TI em um ato de equilíbrio entre velocidade, resiliência e eficiência. 

As empresas agora lidam com milhares de aplicações em nuvem híbrida e cargas de trabalho de IA.  Para muitas equipes, essa escala de complexidade é impossível de gerenciar apenas com esforço manual.  A IA deixou de ser útil e passou a ser indispensável. Quando incorporada diretamente às ferramentas das quais as equipes dependem, ela pode dissolver silos entre dados, pessoas e fluxos de trabalho para fornecer visibilidade perfeita de desempenho, custo, risco e conformidade, para que possam simplificar operações, migrar com mais rapidez e reduzir riscos.

Observabilidade unificada e inteligente

No centro dessa estratégia de aprimoramento dos recursos de observabilidade está uma experiência integrada de observabilidade inteligente no IBM Instana, Turbonomic, Concert e outros. 

Essa experiência compartilhada é modular por design: as organizações podem adotar aquilo de que precisam hoje e expandir à medida que seus requisitos evoluem. Ao unificar observabilidade, otimização de recursos, conformidade e automação em uma experiência conectada, a IBM auxilia as equipes a migrar do combate a incêndios reativo para a inovação proativa, garantindo que as aplicações permaneçam resilientes, eficientes e alinhadas com os objetivos de negócios. 

Os principais recursos da experiência compartilhada incluem:

  • Inteligência e integração compartilhadas: uma camada de dados unificada, navegação e interface do usuário contínuas de logon único e fluxos de trabalho consistentes conectam equipes entre ferramentas. 
  • Observabilidade de ponta a ponta: a TI obtém visibilidade profunda de serviços distribuídos, aplicações baseadas em IA, infraestrutura e redes para detectar e resolver problemas com mais rapidez. 
  • Garantia de desempenho alinhada ao custo: as organizações equilibram desempenho e eficiência, garantindo que as aplicações cumpram os KPIs sem gastos excessivos.
  • Resiliência, risco e conformidade: as equipes têm benefício de proteções proativas e automação inteligente, reduzindo o risco e otimizando a conformidade.
  • IA agêntica em operações: a IA agêntica oferece insights contextuais, detecção proativa e remediação automatizada em escala. 
  • Assistência de IA: uma funcionalidade orientada por IA incorporada em todas as ferramentas para apresentar a orientação contextual, sugerir próximas etapas e simplificar a resolução em escala. 

Os riscos para as operações de TI estão aumentando. A Forrester relata que 77% dos tomadores de decisão de tecnologia dos EUA encontram níveis de "moderados a extensos" de expansão tecnológica que causam custos insustentáveis, entrega mais lenta e aumento dos riscos de segurança (Forrester, 2024). E o downtime pode custar às empresas mais de US$ 1 milhão por hora (ITIC, 2024). 

As organizações precisam de mais do que ferramentas pontuais – elas precisam de uma experiência conectada entre observabilidade, otimização e resiliência. Ao incorporar a IA nas operações diárias, a IBM permite que a TI reduza o trabalho, gerencie custos, automatize a resiliência e acelere a inovação. 

Por que a IBM?

O IBM Observability se diferencia por entregar: 

  • Um modelo de dados unificado e uma IA transparente integradas em fluxos de trabalho automatizados
  • Uma abordagem aberta e híbrida que se integra aos ecossistemas e ferramentas existentes
  • Assistência de IA incorporada nas ofertas do IBM Observability, incluindo Instana, Turbonomic e Concert, oferecendo a todos os profissionais de TI (de desenvolvedores a CIOs) insights integrados em contexto para ajudar a aumentar a produtividade
  • Profundo conhecimento especializado de domínio da IBM em observabilidade, automação e operações de TI orientadas por IA

Juntos, esses recursos simplificam as operações e ajudam a TI a gerar valor de negócios mensurável — e não só a manter tudo funcionando.

Isso vai além das operações de TI. Trata-se de inteligência operacional impulsionada por IA, fornecida por meio de uma experiência de observabilidade inteligente integrada que abrange o Instana, Turbonomic, Concert e muito mais, com um ajudante em cada etapa. 

Explore como o IBM Observability pode ajudar sua organização a simplificar a complexidade e aumentar a resiliência, ou entre em contato com seu representante de vendas da IBM para começar. 

Saiba mais

Saiba mais Explore as soluções do Observability