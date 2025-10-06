De dashboards estáticos a ações proativas: a evolução do Db2 Intelligence Center

No início deste ano,lançamos o Db2 Intelligence Center, um console de gerenciamento de banco de dados de última geração impulsionado por IA projetado para oferecer às empresas uma visão única e unificada de sua frota de bancos de dados DB2. Do monitoramento avançado ao ajuste de consultas e automação integrados, o Intelligence Center foi desenvolvido com base em um princípio simples: os DBAs não deveriam ter que fazer malabarismos com scripts frágeis e várias ferramentas desconectadas apenas para manter as cargas de trabalho críticas em execução.
Desde o lançamento em junho de 2025, continuamos inovando. As atualizações mais recentes no Db2 Intelligence Center ampliam a visibilidade, o controle e a governança para tornar o gerenciamento do Db2 mais simples, inteligente e seguro para as empresas.
Em apenas três meses, o Db2 Intelligence Center passou do lançamento para se tornar o plano de controle no qual os administradores de banco de dados (DBAs) confiam todos os dias para realizar seu trabalho. Cada lançamento proporcionou um impulso claro em direção ao gerenciamento proativo impulsionado por IA.
No lançamento,introduzimos o monitoramento personalizado com mais de 50 métricas importantes, que abrangem desempenho, gerenciamento de armazenamento e cargas de trabalho de banco de dados em vários bancos de dados, criando uma visão unificada para DBAs. Com base nisso, estamos entusiasmados em lançar uma versão totalmente nova do Db2 Intelligence Center, que fornece um conjunto importante de atualizações:
Com essas melhorias, continuamos a entregar o que os DBAs dizem que mais os capacita: gerenciamento simplificado, desempenho proativo e segurança de classificação de nível empresarial. Isso também prepara o terreno para algo maior: os agentes de IA do Db2.
Estamos no início da exploração com agentes de IA e como os DBAs do Db2 podem ir além dos dashboards e do monitoramento para fornecer uma nova experiência. Os primeiros protótipos se concentraram em três áreas críticas das operações de bancos de dados:
Em última análise, esse progresso proporciona o que mais importa: velocidade, segurança e simplicidade. Os DBAs se recuperam mais rapidamente e passam menos tempo no combate a incêndios, os líderes de TI ganham governança e confiabilidade mais fortes e os desenvolvedores constroem em uma plataforma que mantém aplicações críticas funcionando sem interrupções.
Se você quiser moldar a jornada dos agentes de IA do Db2 conosco, fique ligado no acesso antecipado.
O Db2 combina décadas de confiança empresarial com um novo desempenho impulsionado por IA, automação inteligente e governança de nível empresarial. Com as últimas inovações do Intelligence Center, o Db2 continua elevando o padrão do que as empresas podem esperar de um banco de dados moderno: disponibilidade sempre ativa, governança de nível empresarial e operações proativas que se adaptam em tempo real.
Leia mais sobre as últimas notícias do Db2 na TechXchange 2025