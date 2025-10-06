De dashboards estáticos a ações proativas: a evolução do Db2 Intelligence Center

Em apenas três meses, o Db2 Intelligence Center passou do lançamento para se tornar o plano de controle no qual os administradores de banco de dados (DBAs) confiam todos os dias para realizar seu trabalho. Cada lançamento proporcionou um impulso claro em direção ao gerenciamento proativo impulsionado por IA.

No lançamento,introduzimos o monitoramento personalizado com mais de 50 métricas importantes, que abrangem desempenho, gerenciamento de armazenamento e cargas de trabalho de banco de dados em vários bancos de dados, criando uma visão unificada para DBAs. Com base nisso, estamos entusiasmados em lançar uma versão totalmente nova do Db2 Intelligence Center, que fornece um conjunto importante de atualizações:

Análise de impacto de índice: o ajuste de consultas sempre foi um ato de equilíbrio. Um índice pode acelerar uma consulta, mas degradar outra. Com a análise de impacto de índice, os DBAs podem avaliar decisões de indexação em tipos de consulta e períodos de tempo selecionados para ver exatamente quais cargas de trabalho serão afetadas antes que as alterações atinjam a produção. Isso significa menos regressões para reverter; decisões de ajuste mais rápidas e baseadas em dados; e maior estabilidade de cargas de trabalho em ambientes complexos.

64 sinais adicionais de disponibilidade, desempenho e comportamento de cargas de trabalho para uma visibilidade sem precedentes. Parâmetros de configuração ao seu alcance: manter bancos de dados alinhados com as necessidades de cargas de trabalho muitas vezes significa fazer malabarismos com linhas de comando ou ferramentas separadas. O Intelligence Center agora permite visualizar e editar parâmetros de configuração diretamente no console, fornecendo: ajuste específico para cargas de trabalho em um só lugar; risco reduzido de downtime devido a configuração manual incorreta; recomendações transparentes e orientadas por IA adaptadas a seu ambiente.

Estamos no início da exploração com agentes de IA e como os DBAs do Db2 podem ir além dos dashboards e do monitoramento para fornecer uma nova experiência. Os primeiros protótipos se concentraram em três áreas críticas das operações de bancos de dados:

Solução de problemas de desempenho mais inteligente: desacelerações de desempenho são o principal desperdício de tempo para DBAs, com 62% dos DBAs observando a solução de problemas de desempenho como a atividade mais demorada.* Os agentes de IA do Db2 correlacionam sinais automaticamente e explicam o que mudou, ajudando as equipes a identificar as causas raiz em minutos, em vez de horas.

Em última análise, esse progresso proporciona o que mais importa: velocidade, segurança e simplicidade. Os DBAs se recuperam mais rapidamente e passam menos tempo no combate a incêndios, os líderes de TI ganham governança e confiabilidade mais fortes e os desenvolvedores constroem em uma plataforma que mantém aplicações críticas funcionando sem interrupções.

Se você quiser moldar a jornada dos agentes de IA do Db2 conosco, fique ligado no acesso antecipado.