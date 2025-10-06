Avanço da IA para gerenciamento de dados empresariais com as últimas atualizações do Db2

Na TechXchange 2025, apresentaremos as mais recentes inovações no Db2 que ajudam as empresas a se modernizar hoje enquanto se preparam para o amanhã.
As empresas enfrentam atualmente uma pressão implacável: os volumes de dados continuam crescendo, as cargas de trabalho estão mais complexas e a IA está remodelando a forma como as empresas competem. Enfrentar estes desafios requer mais do que apenas um banco de dados: é necessária uma base moderna e impulsionada por IA que seja eficiente, segura e governada em escala.
A próxima versão do Db2, a 12.1.3, amplia a função do Db2 como o banco de dados corporativo pronto para IA, desenvolvido para cargas de trabalho de missão crítica e computação intensiva de dados. Essa atualização oferece grandes avanços em três áreas:
Esses aprimoramentos reduzem o downtime, melhoram a produtividade do desenvolvedor e dão às empresas uma base mais segura e escalável para a criação de aplicações orientadas por IA, mostrando como o Db2 usa a IA diretamente no mecanismo para oferecer desempenho e confiança. Fique ligado para a disponibilidade geral do Db2 versão 12.1.3 em 5 de novembro de 2025 e explorar todo o potencial do Db2.
Apenas três meses após o lançamento, o Intelligence Center tornou-se o plano de controle ideal para o gerenciamento do Db2. A versão mais recente proporcionou uma segunda onda de inovação projetada para reduzir o combate a incêndios e dar aos DBAs um controle mais proativo. Os destaques são:
Essas atualizações ampliam a base de confiabilidade de nível empresarial do Db2 com gerenciamento impulsionado por IA, monitoramento unificado e segurança confiável. Elas também marcam um passo inicial em direção ao futuro agêntico do Db2, onde os insights surgem de forma proativa e o gerenciamento se torna mais simples, inteligente e seguro. Fique ligado no acesso antecipado e na oportunidade de moldar a jornada agêntica do Db2.
"O Db2 continua a evoluir para atender às necessidades empresariais tradicionais e às novas demandas em torno de IA e dados híbridos", disseram Robert Kramer e Patrick Moorhead, da Moor Insights & Strategy. "Sua arquitetura é construída em torno das principais prioridades atuais: disponibilidade, integridade, desempenho e prontidão de IA, ajudando as equipes a lidar com a crescente complexidade dos dados com menos esforço manual."
O Db2 combina décadas de confiança empresarial com um novo desempenho impulsionado por IA, automação inteligente e governança de nível empresarial. Com a versão 12.1.3, as inovações mais recentes do Intelligence Center, o Db2 continua a elevar o padrão do que as empresas podem esperar de um banco de dados moderno: disponibilidade sempre ativa, governança de nível empresarial e operações proativas que se adaptam em tempo real.
Saiba mais sobre as atualizações mais recentes do Intelligence Center
Descubra as últimas novidades sobre gerenciamento de banco de dados do Db2
Isso é baseado em uma comparação com a versão 12.1.2 anterior.