Avanço da IA para gerenciamento de dados empresariais com as últimas atualizações do Db2

publicado 10/06/2025

Autores

Siji Daniel

Senior Product Manager - IBM Db2

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Na TechXchange 2025, apresentaremos as mais recentes inovações no Db2 que ajudam as empresas a se modernizar hoje enquanto se preparam para o amanhã. 

As empresas enfrentam atualmente uma pressão implacável: os volumes de dados continuam crescendo, as cargas de trabalho estão mais complexas e a IA está remodelando a forma como as empresas competem. Enfrentar estes desafios requer mais do que apenas um banco de dados: é necessária uma base moderna e impulsionada por IA que seja eficiente, segura e governada em escala.

O que há de novo no Db2

Aprimoramentos do Db2 12.1.3

A próxima versão do Db2, a 12.1.3, amplia a função do Db2 como o banco de dados corporativo pronto para IA, desenvolvido para cargas de trabalho de missão crítica e computação intensiva de dados. Essa atualização oferece grandes avanços em três áreas:

  • Desenvolvimento de aplicativos de IA: com base no novo tipo de dados vetoriais, os recursos vetoriais agora são estendidos a utilitários, tabelas externas e rotinas, permitindo IA de alto desempenho e análise de dados em dados estruturados e dados não estruturados. O Db2 12.1.3 também traz conectores nativos para os frameworks Python LangChain e LlamaIndex, para que os desenvolvedores de aplicativos de IA possam criar rapidamente aplicações de geração aumentada de recuperação (RAG), como chatbots ou sistemas de recuperação de conhecimento, conectando sem dificuldades ferramentas populares de IA diretamente ao Db2.

  • Escalabilidade de nível empresarial: o IBM Db2 pureScale oferece alta disponibilidade e escalabilidade incomparáveis para empresas que executam sistemas de transações de missão crítica e de alto volume que exigem tempo de atividade 24 horas por dia, sete dias por semana e perda de dados zero. Os aprimoramentos mais recentes fortalecem a resiliência do pureScale com a compatibilidade com HADR para topologias mistas, a capacidade de atualizar ou restaurar ambientes com imagens de backup de nível inferior e melhorias no AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) que aumentam o desempenho da rede em até 40%.* A compatibilidade com clusters geograficamente dispersos na AWS e no Azure permite implementações globais sempre ativas com latência mínima.

  • Pronto e seguro: melhorias na disponibilidade e segurança tornam o Db2 mais fácil e seguro de ser executado em escala. Os destaques incluem reorganização online de tabelas particionadas por intervalos com índices globais para maximizar o tempo de atividade, criação automática de um perfil de instrução SQL para simplificar a otimização de consultas e federação ao Apache Cassandra como fonte de dados usando wrapper JDBC. As funções integradas de geração de UUID simplificam a criação segura de ID nos fluxos de trabalho de aplicações. Os registros de auditoria agora são exportáveis como arquivos CSV para o cloud object storage para facilitar a integração com ferramentas SIEM e plataformas de análise de dados. O rápido acesso aos dados de auditoria simplifica a conformidade e a perícia, permitindo uma análise mais rápida dos eventos de segurança na nuvem.

Esses aprimoramentos reduzem o downtime, melhoram a produtividade do desenvolvedor e dão às empresas uma base mais segura e escalável para a criação de aplicações orientadas por IA, mostrando como o Db2 usa a IA diretamente no mecanismo para oferecer desempenho e confiança. Fique ligado para a disponibilidade geral do Db2 versão 12.1.3 em 5 de novembro de 2025 e explorar todo o potencial do Db2.

Db2 Intelligence Center

Apenas três meses após o lançamento, o Intelligence Center tornou-se o plano de controle ideal para o gerenciamento do Db2. A versão mais recente proporcionou uma segunda onda de inovação projetada para reduzir o combate a incêndios e dar aos DBAs um controle mais proativo. Os destaques são:

  • Ajuste de desempenho mais inteligente com a análise de impacto do índice
  • Um Replication Console integrado
  • Cobertura de monitoramento expandida com dezenas de novos sinais
  • Parâmetros de configuração ao seu alcance
  • Funcionalidades aprimoradas de segurança e conformidade

Essas atualizações ampliam a base de confiabilidade de nível empresarial do Db2 com gerenciamento impulsionado por IA, monitoramento unificado e segurança confiável. Elas também marcam um passo inicial em direção ao futuro agêntico do Db2, onde os insights surgem de forma proativa e o gerenciamento se torna mais simples, inteligente e seguro. Fique ligado no acesso antecipado e na oportunidade de moldar a jornada agêntica do Db2.

"O Db2 continua a evoluir para atender às necessidades empresariais tradicionais e às novas demandas em torno de IA e dados híbridos", disseram Robert Kramer e Patrick Moorhead, da Moor Insights & Strategy. "Sua arquitetura é construída em torno das principais prioridades atuais: disponibilidade, integridade, desempenho e prontidão de IA, ajudando as equipes a lidar com a crescente complexidade dos dados com menos esforço manual."

Desenvolvido para as cargas de trabalho de missão crítica do mundo

O Db2 combina décadas de confiança empresarial com um novo desempenho impulsionado por IA, automação inteligente e governança de nível empresarial. Com a versão 12.1.3, as inovações mais recentes do Intelligence Center, o Db2 continua a elevar o padrão do que as empresas podem esperar de um banco de dados moderno: disponibilidade sempre ativa, governança de nível empresarial e operações proativas que se adaptam em tempo real.

Saiba mais sobre as atualizações mais recentes do Intelligence Center

Descubra as últimas novidades sobre gerenciamento de banco de dados do Db2

*

Isso é baseado em uma comparação com a versão 12.1.2 anterior.

