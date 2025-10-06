Avanço da IA para gerenciamento de dados empresariais com as últimas atualizações do Db2

Apenas três meses após o lançamento, o Intelligence Center tornou-se o plano de controle ideal para o gerenciamento do Db2. A versão mais recente proporcionou uma segunda onda de inovação projetada para reduzir o combate a incêndios e dar aos DBAs um controle mais proativo. Os destaques são:

Ajuste de desempenho mais inteligente com a análise de impacto do índice

Um Replication Console integrado

Cobertura de monitoramento expandida com dezenas de novos sinais

Parâmetros de configuração ao seu alcance

Funcionalidades aprimoradas de segurança e conformidade

Essas atualizações ampliam a base de confiabilidade de nível empresarial do Db2 com gerenciamento impulsionado por IA, monitoramento unificado e segurança confiável. Elas também marcam um passo inicial em direção ao futuro agêntico do Db2, onde os insights surgem de forma proativa e o gerenciamento se torna mais simples, inteligente e seguro. Fique ligado no acesso antecipado e na oportunidade de moldar a jornada agêntica do Db2.

"O Db2 continua a evoluir para atender às necessidades empresariais tradicionais e às novas demandas em torno de IA e dados híbridos", disseram Robert Kramer e Patrick Moorhead, da Moor Insights & Strategy. "Sua arquitetura é construída em torno das principais prioridades atuais: disponibilidade, integridade, desempenho e prontidão de IA, ajudando as equipes a lidar com a crescente complexidade dos dados com menos esforço manual."