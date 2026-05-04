O IBM Db2 Genius Hub agora é compatível com o Google Vertex AI e o Intel Gaudi para inferência de IA

Hoje, estamos animados em dar o próximo passo em nossa missão de oferecer flexibilidade e desempenho incomparáveis, introduzindo oficialmente a compatibilidade com os aceleradores de IA Google Vertex e Intel Gaudi.
Na IBM, sempre acreditamos que seus dados não devem ficar em um silo; eles devem ser o mecanismo que alimenta a inteligência empresarial. Foi por isso que lançamos o IBM Db2 Genius Hub: uma camada operacional unificada, orientada por IA agêntica, projetada para transformar a maneira como você gerencia e otimiza seus ambientes Db2, proporcionando a experiência de banco de dados autônomo.
Desde o primeiro dia, o Genius Hub foi desenvolvido para lidar com as cargas de trabalho de IA mais exigentes, oferecendo suporte nativo para o Amazon Bedrock, aceleradores AMD Instinct e GPUs NVIDIA H100 Tensor Core para impulsionar a experiência de IA agêntica.
Hoje, estamos animados em dar o próximo passo em nossa missão de oferecer flexibilidade e desempenho incomparáveis, introduzindo oficialmente a compatibilidade com os aceleradores de IA Google Vertex e Intel Gaudi.
No cenário em rápida evolução da IA generativa, a ideia de "solução única" é um mito. As empresas precisam ter a capacidade de escolher o hardware e o ecossistema de nuvem que melhor se alinhem com seus requisitos técnicos específicos, estruturas de custos e necessidades de soberania de dados.
Ao expandir nossa compatibilidade com o Google Vertex AI e o Intel Gaudi, estamos dando aos clientes do Db2 a liberdade de criar e dimensionar a inferência de IA exatamente como desejam:
Entendemos que, embora a nuvem ofereça agilidade, muitos de nossos clientes (especialmente aqueles de setores altamente regulamentados, como finanças e saúde) exigem a segurança de um ambiente local.
O Db2 Genius Hub foi projetado para a era da nuvem híbrida. Quer você esteja protegendo seus dados atrás de seu próprio firewall ou escalando globalmente na nuvem, nós temos a solução ideal para você.
Para aqueles que priorizam o controle absoluto e a gravidade dos dados, o Db2 Genius Hub é compatível com um hardware de alto desempenho dentro do seu próprio data center. Você pode aproveitar o poder de:
Se sua estratégia prioriza a nuvem, o Db2 garante compatibilidade "de igual a igual" entre os principais provedores, permitindo que você migre cargas de trabalho sem reescrever as aplicações:
A transição de "conversar com dados" para "IA agêntica", onde a IA pode raciocinar, planejar e executar tarefas, requer uma infraestrutura robusta. Ao oferecer suporte a uma ampla gama de chips e plataforma de nuvem, o IBM Db2 Genius Hub garante que seu banco de dados não seja apenas um compartimento de armazenamento, mas uma plataforma de lançamento de alta velocidade para a última geração de agentes de IA.
Tudo pronto para modernizar? Os clientes atuais do Db2 podem migrar para o Db2 IA Editions para obter acesso completo ao Genius Hub e a esses novos recursos de inferência hoje mesmo.