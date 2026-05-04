O IBM Db2 Genius Hub agora é compatível com o Google Vertex AI e o Intel Gaudi para inferência de IA

Na IBM, sempre acreditamos que seus dados não devem ficar em um silo; eles devem ser o mecanismo que alimenta a inteligência empresarial. Foi por isso que lançamos o IBM Db2 Genius Hub: uma camada operacional unificada, orientada por IA agêntica, projetada para transformar a maneira como você gerencia e otimiza seus ambientes Db2, proporcionando a experiência de banco de dados autônomo.

Desde o primeiro dia, o Genius Hub foi desenvolvido para lidar com as cargas de trabalho de IA mais exigentes, oferecendo suporte nativo para o Amazon Bedrock, aceleradores AMD Instinct e GPUs NVIDIA H100 Tensor Core para impulsionar a experiência de IA agêntica.

Hoje, estamos animados em dar o próximo passo em nossa missão de oferecer flexibilidade e desempenho incomparáveis, introduzindo oficialmente a compatibilidade com os aceleradores de IA Google Vertex e Intel Gaudi.