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Inteligência artificial Automação de TI

O IBM Db2 Genius Hub agora é compatível com o Google Vertex AI e o Intel Gaudi para inferência de IA

Hoje, estamos animados em dar o próximo passo em nossa missão de oferecer flexibilidade e desempenho incomparáveis, introduzindo oficialmente a compatibilidade com os aceleradores de IA Google Vertex e Intel Gaudi.

Publicado 04/05/2026

Na IBM, sempre acreditamos que seus dados não devem ficar em um silo; eles devem ser o mecanismo que alimenta a inteligência empresarial. Foi por isso que lançamos o IBM Db2 Genius Hub: uma camada operacional unificada, orientada por IA agêntica, projetada para transformar a maneira como você gerencia e otimiza seus ambientes Db2, proporcionando a experiência de banco de dados autônomo.

Desde o primeiro dia, o Genius Hub foi desenvolvido para lidar com as cargas de trabalho de IA mais exigentes, oferecendo suporte nativo para o Amazon Bedrock, aceleradores AMD Instinct e GPUs NVIDIA H100 Tensor Core para impulsionar a experiência de IA agêntica.

Hoje, estamos animados em dar o próximo passo em nossa missão de oferecer flexibilidade e desempenho incomparáveis, introduzindo oficialmente a compatibilidade com os aceleradores de IA Google Vertex e Intel Gaudi.

Mais opções, melhor desempenho

No cenário em rápida evolução da IA generativa, a ideia de "solução única" é um mito. As empresas precisam ter a capacidade de escolher o hardware e o ecossistema de nuvem que melhor se alinhem com seus requisitos técnicos específicos, estruturas de custos e necessidades de soberania de dados.

Ao expandir nossa compatibilidade com o Google Vertex AI e o Intel Gaudi, estamos dando aos clientes do Db2 a liberdade de criar e dimensionar a inferência de IA exatamente como desejam:

  • Google Vertex AI: integre seus dados Db2 sem dificuldades com a plataforma de IA totalmente gerenciada do Google Cloud para criar, implementar e dimensionar modelos de aprendizado de máquina com facilidade.
  • Intel Gaudi: aproveite o treinamento e a inferência de IA de alto desempenho e baixo custo. O Intel Gaudi 3, em particular, oferece uma alternativa poderosa para as organizações que buscam otimizar sua relação preço-desempenho para implementações de IA em grande escala.

Implemente do seu jeito: no local ou na nuvem

Entendemos que, embora a nuvem ofereça agilidade, muitos de nossos clientes (especialmente aqueles de setores altamente regulamentados, como finanças e saúde) exigem a segurança de um ambiente local.

O Db2 Genius Hub foi projetado para a era da nuvem híbrida. Quer você esteja protegendo seus dados atrás de seu próprio firewall ou escalando globalmente na nuvem, nós temos a solução ideal para você.

1. No local (atrás do firewall)

Para aqueles que priorizam o controle absoluto e a gravidade dos dados, o Db2 Genius Hub é compatível com um hardware de alto desempenho dentro do seu próprio data center. Você pode aproveitar o poder de:

  • NVIDIA: utilize GPUs H100 e H200 para obter uma taxa de transferência líder do setor.
  • AMD: implemente aceleradores AMD Instinct para uma memória de alta largura de banda e eficiência computacional.
  • Intel: utilize os aceleradores Intel Gaudi para uma infraestrutura de IA no local altamente escalável e econômica.

2. Na nuvem

Se sua estratégia prioriza a nuvem, o Db2 garante compatibilidade "de igual a igual" entre os principais provedores, permitindo que você migre cargas de trabalho sem reescrever as aplicações:

  • IBM Cloud: o local para a experiência Db2 mais integrada, com a funcionalidade das mais recentes ofertas Intel Gaudi e NVIDIA Blackwell.
  • AWS: integração profunda com o Amazon Bedrock e serviços gerenciados pela AWS.
  • Plataforma de nuvem do Google (GCP): agora com suporte nativo à Vertex AI para preencher a lacuna entre seus dados operacionais e modelos avançados de IA.

O futuro é agêntico

A transição de "conversar com dados" para "IA agêntica", onde a IA pode raciocinar, planejar e executar tarefas, requer uma infraestrutura robusta. Ao oferecer suporte a uma ampla gama de chips e plataforma de nuvem, o IBM Db2 Genius Hub garante que seu banco de dados não seja apenas um compartimento de armazenamento, mas uma plataforma de lançamento de alta velocidade para a última geração de agentes de IA.

Tudo pronto para modernizar? Os clientes atuais do Db2 podem migrar para o Db2 IA Editions para obter acesso completo ao Genius Hub e a esses novos recursos de inferência hoje mesmo.

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Explore o Db2 Genius Hub

Ashok Kumar

Program Director, Data and AI

IBM

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Bryan Tang

Program Director - Product Management

IBM HDM

Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software