O passo mais importante é a execução. Com essa versão, os agentes de IA do Db2 Genius Hub podem propor e executar operações de banco de dados com a aprovação do usuário. Isso significa que as equipes podem migrar mais diretamente do diagnóstico para a ação sem abrir mão do controle do que acontece na produção.

A parte mais lenta de muitos incidentes é não encontrar o problema. Ela consiste em traduzir uma recomendação para a etapa correta, validá-la e executá-la com segurança. As ações aprovadas eliminam essa lacuna sem remover o fator humano.

Por exemplo, um agente pode propor uma etapa operacional específica, como a atualização de configurações ou a criação de um índice, e então esperar que o DBA revise e aprove antes de executar. O Genius Hub não se limita mais a explicar o que aconteceu e sugerir o que fazer em seguida. Agora, ele pode ajudar a realizar a próxima etapa.