No início de 2026, apresentamos a nova experiência de banco de dados autônomo do Db2, com tecnologia do Db2 Genius Hub. Desenvolvido em uma rede de agentes de IA, o Db2 Genius Hub foi projetado para auxiliar os administradores de banco de dados em três áreas principais: manutenção de agentes, recuperação de agentes e resposta de agentes.
No Think 2026, apresentaremos o próximo estágio na evolução autônoma: transformaremos o Db2 Genius Hub de uma IA que recomenda em uma que age, sob supervisão humana e dentro de limites definidos. Até agora, o Db2 Genius Hub foi concebido como um serviço de consultoria, ajudando as equipes a analisar dados de telemetria, identificar possíveis causas raiz e solucionar problemas operacionais.
Agora, o Db2 Genius Hub começa a fechar a lacuna entre insight e execução.
O passo mais importante é a execução. Com essa versão, os agentes de IA do Db2 Genius Hub podem propor e executar operações de banco de dados com a aprovação do usuário. Isso significa que as equipes podem migrar mais diretamente do diagnóstico para a ação sem abrir mão do controle do que acontece na produção.
A parte mais lenta de muitos incidentes é não encontrar o problema. Ela consiste em traduzir uma recomendação para a etapa correta, validá-la e executá-la com segurança. As ações aprovadas eliminam essa lacuna sem remover o fator humano.
Por exemplo, um agente pode propor uma etapa operacional específica, como a atualização de configurações ou a criação de um índice, e então esperar que o DBA revise e aprove antes de executar. O Genius Hub não se limita mais a explicar o que aconteceu e sugerir o que fazer em seguida. Agora, ele pode ajudar a realizar a próxima etapa.
Estamos facilitando o uso do Db2 Genius Hub a partir das ferramentas com as quais as equipes já trabalham.
Com o acesso MCP para agentes do Genius Hub, os clientes MCP podem se conectar ao Db2 Genius Hub e usar seus recursos diretamente nos fluxos de trabalho existentes. O MCP é um padrão aberto para conectar aplicações de IA a ferramentas e sistemas externos, o que o torna uma maneira prática de integrar o Genius Hub ao conjunto mais amplo de ferramentas que as equipes já usam. (Protocolo de Contexto do Modelo)
Isso ajuda a estender o Db2 Genius Hub além de um console independente e a integrá-lo ao ambiente operacional mais amplo.
Alguns problemas não podem ser diagnosticados apenas por meio da telemetria do banco de dados. Eles exigem sinais de nível inferior do servidor host, onde as condições da CPU, da memória, do armazenamento e do sistema operacional geralmente explicam o que realmente está impulsionando o comportamento. Com o acesso seguro em nível de host fornecido pelo novo Db2 Genius Hub Remote, nossa IA pode incorporar o contexto em nível de host em seu dashboard e fluxos de trabalho de análise, oferecendo às equipes um caminho mais profundo para a determinação de problemas e uma rota mais direta do sintoma à causa raiz e à resolução.
Estamos adicionando suporte para automação de tarefa de IA O Db2 Genius Hub está deixando de ser uma interação pontual e se tornando parte do ritmo operacional contínuo da equipe de banco de dados.
Com o agendamento em linguagem natural baseado em IA, os DBAs agora podem solicitar ao Genius Hub que gerencie tarefas recorrentes em termos simples. Um DBA pode dizer: "Execute um backup todos os dias às 8h" e transformar a intenção operacional rotineira em ação agendada sem precisar juntar scripts, calendários e lembretes.
Isso altera a função do Genius Hub. Ele não está mais lá apenas quando algo dá errado. Ele se torna parte do modo como o trabalho de rotina do banco de dados é feito.
Estamos expandindo os locais e a forma como o Genius Hub opera. No início deste ano, lançamos o suporte à inferência de IA para o Db2 Genius Hub no Amazon Bedrock, IBM watsonx.ai, e o chipset AMD MI300s (para implementações totalmente no local).
Nesta versão, expandimos o conjunto de plataformas que os clientes podem usar para inferência de IA para incluir o Microsoft IA Foundry, Google Vertex IA e chips Intel Gaudi, para implementações no local. Isso dá aos clientes a liberdade de implementar os recursos autônomos do Db2, com a tecnologia Genius Hub, independentemente de onde estejam seus bancos de dados: no local ou na nuvem.
Estamos lançando o Db2 Genius Hub como uma oferta de serviço de nuvem, oferecendo aos clientes uma opção gerenciada que elimina a necessidade de implementar e operar o console por conta própria.
Para as equipes que buscam o caminho mais rápido para gerar valor, o Db2 Genius Hub SaaS oferece uma maneira mais simples de começar. Ele oferece aos clientes do Db2 SaaS, bem como aos clientes do Db2 que preferem um modelo gerenciado, acesso ao Genius Hub sem a sobrecarga de executar sua própria implementação de console.
O Db2 Genius Hub começou como uma IA que poderia dizer a você o que fazer. Agora ele fará isso por você.Essa é a mudança por trás deste lançamento. Não apenas mais funcionalidades, mas uma nova etapa na jornada da assistência inteligente para a operação autônoma supervisionada.
A implementação desses recursos está prevista para começar em junho de 2026.
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