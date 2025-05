A segurança de dados é fundamental no cenário de hoje. À medida que as empresas aproveitam a nuvem híbrida, a IA e a transformação digital, a proteção de dados confidenciais, como registros financeiros, propriedade intelectual e informações de identificação pessoal (PII), é mais crítica do que nunca.

Em todo o mundo, as organizações contam com o IBM Db2 para proteger seus dados mais confidenciais enquanto lidam com cargas de trabalho complexas, garantindo conformidade com os mais altos padrões regulatórios e de privacidade. Por definição, o IBM Db2 se destaca com suas funcionalidades de segurança nativas e robustas, incluindo controles de acesso baseados em função, criptografia e recursos detalhados de registro. Essas funcionalidades permitem que as organizações protejam seus dados mais críticos, garantindo que somente usuários autorizados possam acessá-los, criptografando os dados para evitar a exposição não autorizada e disponibilizando trilhas de auditoria para auxiliar nos esforços de conformidade. Ampliar o Db2 com camadas adicionais de visibilidade e automação pode ajudar as organizações a lidar com os riscos em evolução. Um desses riscos são as ameaças internas, que podem custar às empresas até R$ 5 milhões por incidente. Outro é o roubo e uso indevido de credenciais válidas, que registraram um aumento de 71% ano a ano como método para os invasores explorarem vulnerabilidades de segurança.

É aí que entra o IBM Guardium Data Protection: o Guardium oferece recursos avançados projetados especificamente para se integrar sem dificuldades aos ambientes Db2. Ao combinar a forte segurança nativa do Db2 com a visibilidade avançada do Guardium, você pode obter uma proteção incomparável para seus dados críticos. No momento, estamos oferecendo uma avaliação sem custo exclusiva de 90 dias para você experimentar.