Os serviços gerenciados do IBM Db2 e do Db2 Warehouse são compatíveis com cargas de trabalho de missão crítica no IBM Cloud e na AWS, e estamos entusiasmados em trazer esses serviços para o Azure. Nossos serviços gerenciados são desenvolvidos desde o início para incorporar tecnologias nativas da nuvem, ajudando os clientes a aproveitar rapidamente os benefícios da nuvem durante sua modernização.

O IBM Db2 SaaS oferece escalabilidade independente de computação e armazenamento, alta disponibilidade com múltiplos nós com compatibilidade com as aplicações dos clientes e durabilidade por meio de backups automatizados e recuperação em pontos específicos no tempo. Os clientes que migram para a nuvem com o Db2 podem aproveitar:

Escalonamento granular: dimensionamento independente e contínuo de computação e armazenamento, com limites de aumento automático que garantem que nossos clientes nunca fiquem sem armazenamento.

Ajuste fino do desempenho: operações de entrada/saída (IOPS) e ajuste de escala de armazenamento baseado em taxa de transferência, facilitando o aumento do desempenho dos volumes de armazenamento existentes.

Alta disponibilidade: mude de um único nó para uma configuração de com facilidade, com compatibilidade com dois nós espalhados por duas zonas de disponibilidade.

Durabilidade: backup/restauração com snapshots contínuos de 14 dias e backup completo do Db2 semanal com opção de backup ilimitado para o armazenamento de blob do Azure.

O IBM Db2 Warehouse SaaS é um data warehouse de nuvem elástico e de alto desempenho capaz de armazenar petabytes de dados, com compatibilidade com ingestão em tempo real e um otimizador de consultas impulsionado por IA para acelerar os resultados. Os clientes podem modernizar suas análises na nuvem com:

Escalabilidade maciça: alcance escala de vários petabytes aproveitando a arquitetura MPP, cache local e otimização de consultas baseada em IA para acelerar o desempenho.

Camadas de armazenamento: compatibilidade com solução de block storage de alto desempenho e aumento automático de armazenamento, com o compatibilidade com o blob do Azure em breve para proporcionar economia adicional.

Dados abertos: consulte várias tabelas e formatos de dados abertos (Iceberg, Parquet, ORC, CSV e outros), aproveitando os recursos de computação existentes dedicados ao warehouse.

Integração com lakehouse: compartilhe catálogos de dados com o serviço de data lakehouse do watsonx para trazer dados do Db2 para pipelines de IA/ML.

À medida que prestamos esses serviços no Azure, estamos primeiro introduzindo um serviço gerenciado conjunto (o modelo Bring Your Own Cloud (BYOC)) com a instância do banco de dados implementada diretamente na nuvem privada virtual (VPC) do Azure do cliente. Esse modelo de implementação oferece um framework de integração robusto que se alinha sem dificuldades ao ambiente de nuvem existente do cliente. Nossos clientes poderão agora ter a experiência dos seguintes benefícios enquanto possuem seus dados dentro de seu ambiente:

Controles de conformidade: o modelo BYOC permite que os clientes executem a instância do banco de dados dentro da nuvem privada virtual de sua conta na nuvem, fornecendo controles para atender aos requisitos mais rigorosos.

Segurança e monitoramento: o BYOC permite monitoramento e auditoria granulares, incluindo controles em nível de rede que criam visibilidade e controle incomparáveis.

Colocalização de dados: a execução do modelo BYOC colocará as fontes de dados do cliente em suas próprias VPCs ou conta do Azure, garantindo a conectividade perfeita com recursos e aplicações.