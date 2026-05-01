Avanço da IA empresarial e operações resilientes com o IBM Db2 12.1.5

A automação do Db2 12.1.5 para Linux, UNIX e Windows tem lançamento previsto para 9 de junho de 2026. O pacote de mods mais recente foi projetado para ajudar as organizações a escalar as aplicações orientadas por IA, mantendo o desempenho, a disponibilidade e a segurança necessários para cargas de trabalho de missão crítica.
Essa versão se baseia na estrutura de IA do Db2 12.1, introduzindo indexação para dados vetoriais, integração mais profunda com modelos de IA e amplas melhorias em alta disponibilidade, segurança e eficiência operacional.
A automação do Db2 12.1.5 traz a indexação vetorial baseada em DiskANN para o mecanismo de banco de dados, permitindo uma pesquisa de similaridade rápida e escalável para casos de uso de IA, como pesquisa semântica, mecanismos de recomendação e geração aumentada de recuperação (RAG).
Para simplificar ainda mais os fluxos de trabalho de IA, o Db2 permite a integração nativa com modelos de IA externos. Os desenvolvedores podem registrar modelos de mecanismos compatíveis com o watsonx.ai e o OpenAI e invocá-los diretamente com funções SQL como TO_EMBEDDING e TEXT_GENERATION. Isso permite que as aplicações gerem embeddings e texto sem migrar os dados para fora do banco de dados, reduzindo a latência, a complexidade e o risco de segurança.
Juntos, esses recursos posicionam o Db2 como uma plataforma completa de dados de IA para cargas de trabalho transacionais, analíticas e de IA sem a necessidade de bancos de dados de vetores separados ou pipelines de dados complexos.
A automação do Db2 12.1.5 traz maior flexibilidade para implementações de alta disponibilidade e recuperação de desastres. As organizações podem implementar topologias de recuperação de desastres mais sofisticadas com mais de três esperas em diferentes regiões geográficas, esperas dedicadas para cargas de trabalho de relatórios e configurações de HADR em cascata para implementações globais.
A limpeza automática de registros de arquivamento para snapshots Db2 não integrados simplifica o gerenciamento backup, removendo automaticamente os registros de arquivamento que não são mais necessários para a recuperação, reduzindo o consumo de armazenamento e a sobrecarga operacional.
Essa versão também traz aprimoramentos substanciais para a automação do Db2 High Availability com o gerenciador de cluster Pacemaker integrado:
O Db2 12.1.5 agora inclui o GSKit 9, que eleva o padrão de conformidade para FIPS 140-3, garantindo que os módulos criptográficos atendam aos rigorosos requisitos de segurança. O GSKit 9 é totalmente compatível com mecanismos modernos de encapsulamento de chaves, permitindo o uso de algoritmos clássicos e seguros contra ataques quânticos para proteger seus dados contra ameaças imediatas e reforço contra riscos quânticos futuros.
Os aprimoramentos de segurança incluem uma nova interface ADMIN_GET_TLS_CERT para recuperar facilmente informações da cadeia de certificados TLS por parte do servidor usando o SQL Query. Os usuários podem monitorar facilmente os certificados do servidor quanto ao vencimento e mantê-los atualizados para que possam continuar se conectando ao servidor. Em conformidade com as melhores práticas de segurança modernas e os requisitos de conformidade, a recuperação de chaves online permite que as chaves de validação de assinatura JWT (JSON Web Token) sejam atualizadas sem downtime do banco de dados, reduzindo o esforço do usuário no gerenciamento do armazenamento de chaves local.As permissões restritas de arquivos foram expandidas para abranger configurações legíveis e executáveis por todos nos arquivos Db2, oferecendo aos administradores de banco de dados controle sobre o acesso aos arquivos. Ao registrar os detalhes do servidor e do banco de dados Db2 no LDAP, os usuários agora podem especificar os caminhos do cliente para os principais arquivos de banco de dados e de armazenamento temporário, simplificando a configuração do cliente.
Esses recursos ajudam as organizações a atender aos requisitos de conformidade em constante evolução e, ao mesmo tempo, reduzir a sobrecarga administrativa.
O Db2 12.1.5 moderniza os recursos de pesquisa de texto completo por meio da integração com dois mecanismos de pesquisa externos auto-hospedados de primeira linha: OpenSearch e Elasticsearch. Com isso, os usuários podem começar a migrar do mecanismo ECMTS (Busca de Texto para Gerenciamento de Conteúdo Empresarial) para tecnologias modernas como OpenSearch/Elasticsearch, obtendo um melhor desempenho, mais escalabilidade e acesso às inovações contínuas da comunidade de código aberto.
Nesta versão, os clientes poderão usar todos os três mecanismos de pesquisa para testar o desempenho da indexação e migrar os índices ao longo do tempo. A funcionalidade de pesquisa de texto Db2 usando ECMTS foi descontinuada nesta versão e será suspensa na próxima.
Esta versão introduz a instalação baseada em RPM (Red Hat Package Manager), permitindo o uso de ferramentas padrão Linux para implementação, atualizações e gerenciamento de dependências.
O suporte à plataforma foi expandido com suporte a PPCLE (Power Linux Little Endian) para espaços de trabalho remotos e software Datalake. O Db2 12.1.5 também introduz o suporte ao AWS SDK no AIX, permitindo que o armazenamento remoto seja referenciado e acessado diretamente do Db2. Isso permite acesso otimizado ao AWS S3 Object Storage a partir do AIX para operações como ingestão de dados, carregamento, backup, arquivamento de registros e auditoria.
Em sistemas federados, os procedimentos armazenados de origem agora são compatíveis com valores de parâmetros padrão definidos no banco de dados de origem. Isso reduz a necessidade de inputs de parâmetros explícitos, garante um comportamento consistente em ambientes remotos e federados e melhora a usabilidade geral.
O IBM Db2 12.1.5 introduz novos recursos para aprimorar a experiência do administrador de banco de dados em toda a evolução, desempenho e monitoramento de esquemas:
O Db2 12.1.5 introduz melhorias significativas nas tabelas do Datalake, com base nos recursos adicionados na versão 12.1.4. Essas atualizações incluem compatibilidade com catálogos Iceberg REST integrados e armazenamento Azure ADLS Gen2, permitindo a integração sem dificuldades com ecossistemas modernos de data lake.
Agora, as organizações podem estender as implementações tradicionais de DPF para acessar diretamente os dados armazenados em formatos de dados abertos e o formato de tabela aberta Iceberg, enquanto continuam se beneficiando da conformidade com ACID e do desempenho de nível empresarial.
O Db2 12.1.5 reflete uma clara mudança no sentido de levar os recursos de IA diretamente aos dados corporativos, reduzindo a necessidade de arquiteturas fragmentadas e pipelines de dados complexos.
Ao combinar pesquisa vetorial integrada, suporte a modelos externos, arquitetura de dados moderna e resiliência de nível empresarial, o Db2 ajuda as organizações a acelerar a adoção da IA, mantendo ao mesmo tempo o controle sobre suas cargas de trabalho mais críticas.
O IBM Db2 12.1.5 estará disponível em 9 de junho de 2026 como um mod pack para o Db2 12.1 e poderá ser baixado pela central de correções.