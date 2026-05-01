Avanço da IA empresarial e operações resilientes com o IBM Db2 12.1.5

A automação do Db2 12.1.5 traz a indexação vetorial baseada em DiskANN para o mecanismo de banco de dados, permitindo uma pesquisa de similaridade rápida e escalável para casos de uso de IA, como pesquisa semântica, mecanismos de recomendação e geração aumentada de recuperação (RAG).

Para simplificar ainda mais os fluxos de trabalho de IA, o Db2 permite a integração nativa com modelos de IA externos. Os desenvolvedores podem registrar modelos de mecanismos compatíveis com o watsonx.ai e o OpenAI e invocá-los diretamente com funções SQL como TO_EMBEDDING e TEXT_GENERATION. Isso permite que as aplicações gerem embeddings e texto sem migrar os dados para fora do banco de dados, reduzindo a latência, a complexidade e o risco de segurança.

Juntos, esses recursos posicionam o Db2 como uma plataforma completa de dados de IA para cargas de trabalho transacionais, analíticas e de IA sem a necessidade de bancos de dados de vetores separados ou pipelines de dados complexos.