IBM Db2 12.1.5 agora disponível: levando a IA para onde seus dados de missão crítica já estão

O Db2 12.1.5 traz indexação vetorial DiskANN, invocação de modelo de IA baseada em SQL nativo, conformidade com FIPS 140-3, topologias HADR expandidas e uma série de melhorias operacionais.
Em 25 de junho de 2026, a IBM anunciou a disponibilidade geral do Db2 12.1.5 para Linux, UNIX e Windows. O pacote de módulos mais recente foi projetado para ajudar as organizações a desenvolver aplicações orientadas por IA, mantendo o desempenho, a escalabilidade, a disponibilidade e a segurança necessários para cargas de trabalho de missão crítica.
Essa versão se baseia na estrutura de IA do Db2 12.1, introduzindo indexação para dados vetoriais, integração mais profunda com modelos de IA e amplas melhorias em alta disponibilidade, segurança e eficiência operacional.
O Db2 12.1.5 agora inclui o GSKit 9, que eleva o padrão de conformidade para FIPS 140-3, garantindo que os módulos criptográficos atendam aos rigorosos requisitos de segurança quântica. O GSKit 9 oferece suporte completo a mecanismos modernos de encapsulamento de chaves, permitindo o uso de algoritmos clássicos e algoritmos seguros contra ataques quânticos para proteger seus dados contra ameaças imediatas e reforçar a segurança contra futuros riscos quânticos.
Os aprimoramentos de segurança incluem uma nova interface ADMIN_GET_TLS_CERT para recuperar facilmente informações da cadeia de certificados TLS do lado do servidor usando SQL Query. Os usuários podem monitorar facilmente os certificados do servidor quanto ao vencimento e mantê-los atualizados para que possam continuar se conectando ao servidor. Em conformidade com as melhores práticas de segurança modernas e os requisitos de conformidade, a recuperação de chaves online permite que as chaves de validação de assinatura JWT (JSON Web Token) sejam atualizadas sem downtime do banco de dados, reduzindo o esforço do usuário no gerenciamento do armazenamento de chaves local. As permissões restritas de arquivos foram ampliadas para abranger configurações de leitura e execução por qualquer usuário em arquivos do Db2, proporcionando aos administradores de banco de dados maior controle sobre o acesso aos arquivos. Ao registrar as informações do servidor e do banco de dados Db2 no LDAP, os usuários agora podem especificar caminhos do cliente para os principais arquivos do banco de dados e arquivos stash, simplificando a configuração do cliente.
Esses recursos ajudam as organizações a atender aos requisitos de conformidade em constante evolução e, ao mesmo tempo, reduzir a sobrecarga administrativa.
O Db2 12.1.5 moderniza os recursos de busca em texto completo por meio da integração com dois motores de busca externos auto-hospedados de primeira linha: OpenSearch e Elasticsearch. Funciona da mesma forma que os usuários já fazem. Os comandos e métodos são os mesmos, independentemente de a pesquisa ser feita com pesquisa de texto nativa, OpenSearch ou Elasticsearch. Isso permite que os usuários iniciem a migração do mecanismo nativo de pesquisa de texto para a tecnologia moderna OpenSearch ou Elasticsearch, proporcionando melhor desempenho, escalabilidade aprimorada e acesso à inovação contínua de código aberto. Nesta versão, os clientes poderão usar todos os três mecanismos de pesquisa para testar o desempenho da indexação e migrar índices ao longo do tempo.
O novo mecanismo de busca de texto traz buscas avançadas prontas para uso: busca por termo simples, frase exata, curinga, busca aproximada, busca por proximidade, busca booleana e busca por sinônimos — além da busca fonética, novidade nesta versão, que fará com que 'Meyer', 'Mayer' e 'Meier' sejam correspondentes. Por padrão, os usuários obtêm correspondências que ignoram maiúsculas e minúsculas, processamento linguístico para CJK e outros idiomas, além de suporte avançado a documentos em PDF, Word, Excel e arquivos ZIP por meio da integração com o Apache Tika. A comunicação HTTPS segura com autenticação SSL mantém a solução pronta para uso corporativo.
Essa versão introduz a instalação baseada em RPM (Red Hat Package Manager), permitindo o uso de ferramentas Linux padrão para implementação, atualizações e gerenciamento de dependências.
O suporte à plataforma foi expandido com suporte a PPCLE (Power Linux Little Endian) para espaços de trabalho remotos e software Datalake. O Db2 12.1.5 também introduz o suporte ao AWS SDK no AIX, permitindo que o armazenamento remoto seja referenciado e acessado diretamente do Db2. Isso permite acesso otimizado ao AWS S3 Object Storage a partir do AIX para operações como ingestão de dados, carregamento, backup, arquivamento de registros e auditoria.
Em sistemas federados, os procedimentos armazenados de origem agora são compatíveis com valores de parâmetros padrão definidos no banco de dados de origem. Isso reduz a necessidade de inputs de parâmetros explícitos, garante um comportamento consistente em ambientes remotos e federados e melhora a usabilidade geral.
O IBM Db2 12.1.5 introduz novos recursos para aprimorar a experiência do administrador de banco de dados em toda a evolução, desempenho e monitoramento de esquemas:
O Db2 12.1.5 apresenta melhorias significativas nas tabelas nativas do data lake Iceberg do Db2, com base nos recursos adicionados na versão 12.1.4. Essas atualizações incluem compatibilidade com catálogos Iceberg REST integrados e armazenamento Azure ADLS Gen2, permitindo a integração sem dificuldades com ecossistemas de data lake modernos e armazenamento nativo em hiperescala.
Agora, as organizações podem estender as implementações tradicionais de DPF para acessar diretamente os dados armazenados em formatos de dados abertos e o formato de tabela aberta Iceberg, enquanto continuam se beneficiando da conformidade com ACID e do desempenho de nível empresarial.
O Db2 12.1.5 traz a indexação vetorial baseada em DiskANN para o mecanismo de banco de dados, permitindo uma pesquisa de similaridade rápida e escalável para casos de uso de IA, como pesquisa semântica, mecanismos de recomendação e geração aumentada de recuperação (RAG).
Para simplificar ainda mais os fluxos de trabalho de IA, o Db2 permite a integração nativa com modelos de IA externos. Os desenvolvedores podem registrar modelos de mecanismos compatíveis com o watsonx.ai e o OpenAI e invocá-los diretamente com funções SQL como TO_EMBEDDING e TEXT_GENERATION. Isso permite que as aplicações gerem embeddings e texto sem migrar os dados para fora do banco de dados, reduzindo a latência, a complexidade e o risco de segurança.
Juntos, esses recursos posicionam o Db2 como uma plataforma completa de dados de IA para cargas de trabalho transacionais, analíticas e de IA sem a necessidade de bancos de dados de vetores separados ou pipelines de dados complexos.
O Db2 12.1.5 traz maior flexibilidade para implementações de alta disponibilidade e recuperação de desastres. As organizações podem implementar topologias de recuperação de desastres mais sofisticadas com mais de três esperas em diferentes regiões geográficas, esperas dedicadas para cargas de trabalho de relatórios e configurações de HADR em cascata para implementações globais.
A limpeza automática de registros de arquivamento para snapshots Db2 não integrados simplifica o gerenciamento backup, removendo automaticamente os registros de arquivamento que não são mais necessários para a recuperação, reduzindo o consumo de armazenamento e a sobrecarga operacional.
Essa versão também traz aprimoramentos substanciais para a automação do Db2 High Availability com o gerenciador de cluster Pacemaker integrado:
O Db2 12.1.5 reflete uma clara mudança no sentido de levar os recursos de IA diretamente aos dados corporativos, reduzindo a necessidade de arquiteturas fragmentadas e pipelines de dados complexos.
Ao combinar pesquisa vetorial integrada, suporte a modelos externos, arquitetura de dados moderna e resiliência de nível empresarial, o Db2 ajuda as organizações a acelerar a adoção da IA, mantendo ao mesmo tempo o controle sobre suas cargas de trabalho mais críticas.
O IBM Db2 12.1.5 está disponível desde 25 de junho de 2026 como um pacote de módulos para o Db2 12.1 e pode ser baixado na central de correções.
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