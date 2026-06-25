IBM Db2 12.1.5 agora disponível: levando a IA para onde seus dados de missão crítica já estão

O Db2 12.1.5 agora inclui o GSKit 9, que eleva o padrão de conformidade para FIPS 140-3, garantindo que os módulos criptográficos atendam aos rigorosos requisitos de segurança quântica. O GSKit 9 oferece suporte completo a mecanismos modernos de encapsulamento de chaves, permitindo o uso de algoritmos clássicos e algoritmos seguros contra ataques quânticos para proteger seus dados contra ameaças imediatas e reforçar a segurança contra futuros riscos quânticos.

Os aprimoramentos de segurança incluem uma nova interface ADMIN_GET_TLS_CERT para recuperar facilmente informações da cadeia de certificados TLS do lado do servidor usando SQL Query. Os usuários podem monitorar facilmente os certificados do servidor quanto ao vencimento e mantê-los atualizados para que possam continuar se conectando ao servidor. Em conformidade com as melhores práticas de segurança modernas e os requisitos de conformidade, a recuperação de chaves online permite que as chaves de validação de assinatura JWT (JSON Web Token) sejam atualizadas sem downtime do banco de dados, reduzindo o esforço do usuário no gerenciamento do armazenamento de chaves local. As permissões restritas de arquivos foram ampliadas para abranger configurações de leitura e execução por qualquer usuário em arquivos do Db2, proporcionando aos administradores de banco de dados maior controle sobre o acesso aos arquivos. Ao registrar as informações do servidor e do banco de dados Db2 no LDAP, os usuários agora podem especificar caminhos do cliente para os principais arquivos do banco de dados e arquivos stash, simplificando a configuração do cliente.

Esses recursos ajudam as organizações a atender aos requisitos de conformidade em constante evolução e, ao mesmo tempo, reduzir a sobrecarga administrativa.