IBM Db2 12.1.4 já disponível: redução do atrito operacional e expansão da conectividade de dados

Em 5 de março de 2026, a IBM anunciou a disponibilidade geral do IBM Db2 12.1.4. O mais recente modpack para o Db2 12.1 concentra-se na remoção do atrito operacional diário e na expansão da conectividade para plataformas de dados modernas, simplificando a forma como as equipes gerenciam e evoluem seus ambientes de dados. Essa atualização baseia-se nos avanços recentes do Db2, incluindo o IBM Db2 Genius Hub, e continua a evolução em direção a recursos de IA mais profundos e integrados em toda a plataforma.

Com base nos aprimoramentos de integração, disponibilidade e escalabilidade de IA fornecidos na versão 12.1.3, o Db2 12.1.4 introduz melhorias direcionadas que ajudam DBAs, equipes de plataformas e engenheiros de dados a executar o Db2 de maneira previsível e, ao mesmo tempo, integrar-se facilmente a arquiteturas de lakehouse, plataformas de dados distribuídos e fluxos de trabalho baseados na nuvem.