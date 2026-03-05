IBM Db2 12.1.4 já disponível: redução do atrito operacional e expansão da conectividade de dados

O Db2 12.1.4 oferece cinco melhorias principais em operações de backup, conectividade de plataformas de dados, evolução de esquemas e segurança, para ajudar as equipes a operar com menos sobrecarga enquanto continuam modernizando seus ambientes Db2.
Em 5 de março de 2026, a IBM anunciou a disponibilidade geral do IBM Db2 12.1.4. O mais recente modpack para o Db2 12.1 concentra-se na remoção do atrito operacional diário e na expansão da conectividade para plataformas de dados modernas, simplificando a forma como as equipes gerenciam e evoluem seus ambientes de dados. Essa atualização baseia-se nos avanços recentes do Db2, incluindo o IBM Db2 Genius Hub, e continua a evolução em direção a recursos de IA mais profundos e integrados em toda a plataforma.
Com base nos aprimoramentos de integração, disponibilidade e escalabilidade de IA fornecidos na versão 12.1.3, o Db2 12.1.4 introduz melhorias direcionadas que ajudam DBAs, equipes de plataformas e engenheiros de dados a executar o Db2 de maneira previsível e, ao mesmo tempo, integrar-se facilmente a arquiteturas de lakehouse, plataformas de dados distribuídos e fluxos de trabalho baseados na nuvem.
O Db2 12.1.4 oferece cinco melhorias principais em operações de backup, conectividade de plataformas de dados, evolução de esquemas e segurança, para ajudar as equipes a operar com menos sobrecarga enquanto continuam modernizando seus ambientes Db2.
À medida que as organizações adotam arquiteturas de lakehouse e plataformas de dados distribuídos, os ambientes Db2 precisam cada vez mais se integrar a sistemas de dados externos sem forçar alterações nos modelos de implementação existentes. O Db2 12.1.4 expande a conectividade para formatos de tabelas abertas e plataformas externas, preservando os padrões operacionais do Db2 familiares. O Db2 12.1.4 adiciona compatibilidade com:
Juntos, esses aprimoramentos facilitam a conexão do Db2 a plataformas de dados modernas, oferecendo compatibilidade com arquiteturas híbridas e de lakehouse e, ao mesmo tempo em que permite que as equipes adotem novas tecnologias de dados em seu próprio ritmo.
As operações de backup são críticas para a confiabilidade dos bancos de dados, mas em ambientes com backups frequentes e longos períodos de retenção, a manutenção de arquivos de histórico pode introduzir contenção desnecessária. O Db2 12.1.4 lida com isso desacoplando a remoção de arquivos de histórico do caminho de execução do backup.
Como resultado, o desempenho do backup se torna mais consistente e previsível, especialmente em ambientes com backups frequentes ou grandes arquivos de histórico, enquanto a manutenção de metadados continua com segurança sem intervenção manual.
Alterações no esquema são um requisito comum em ambientes analíticos à medida que os volumes de dados crescem e os requisitos de negócios evoluem. O Db2 12.1.4 reduz a sobrecarga operacional associada à evolução do esquema, permitindo alterações adicionais de esquema no local para tabelas organizadas em colunas, incluindo:
Juntos, esses aprimoramentos facilitam a evolução de esquemas em grandes tabelas analíticas, minimizando interrupções e reduzindo a necessidade de fluxos de trabalho de migração manual.
Conforme as organizações centralizam cada vez mais os registros no cloud object storage para fins de retenção, segurança e conformidade, os ambientes Db2 precisam alinhar os fluxos de trabalho de auditoria a esses modelos operacionais que priorizam a nuvem. O Db2 12.1.4 amplia os recursos de auditoria para apoiar essa abordagem, possibilitando um acesso mais eficiente aos dados de auditoria sem alterar a forma como os logs são armazenados. O suporte adicional inclui:
Ao se integrar mais diretamente com o cloud object storage, o Db2 oferece compatibilidade com arquiteturas de conformidade modernas e, ao mesmo tempo, ajuda as organizações a simplificar a coleta e a geração de relatórios de evidências de auditoria.
O Db2 12.1.4 adiciona compatibilidade com o Red Hat Enterprise Linux 10 para implementações de nó único e funcionalidade de particionamento de bancos de dados (DPF). Isso permite que as organizações que executam ambientes DPF adotem novos padrões do Enterprise Linux enquanto continuam operando o Db2 em configurações independentes e particionadas.
A compatibilidade com o RHEL 10 em ambientes pureScale será fornecida em um futuro modpack.
As empresas estão evoluindo para adotar sistemas orientados por IA que podem raciocinar, planejar e agir de forma autônoma. À medida que as organizações migram de dashboards para agentes, o banco de dados se torna a âncora de confiança para esses agentes.
O Db2 12.1.4 continua a promover o Db2 como um banco de dados autônomo, fornecendo melhorias que reduzem o atrito operacional e, ao mesmo tempo, expandem a conectividade e simplificam as operações diárias. Com confiabilidade sempre ativa, desempenho preparado para IA e segurança confiável em escala, o Db2 garante que as organizações executem suas cargas de trabalho críticas com confiança em ambientes híbridos e de nuvem.
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