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IBM Db2 12.1.4 já disponível: redução do atrito operacional e expansão da conectividade de dados

O Db2 12.1.4 oferece cinco melhorias principais em operações de backup, conectividade de plataformas de dados, evolução de esquemas e segurança, para ajudar as equipes a operar com menos sobrecarga enquanto continuam modernizando seus ambientes Db2.

Publicado 05/03/2026

Em 5 de março de 2026, a IBM anunciou a disponibilidade geral do IBM Db2 12.1.4. O mais recente modpack para o Db2 12.1 concentra-se na remoção do atrito operacional diário e na expansão da conectividade para plataformas de dados modernas, simplificando a forma como as equipes gerenciam e evoluem seus ambientes de dados. Essa atualização baseia-se nos avanços recentes do Db2, incluindo o IBM Db2 Genius Hub, e continua a evolução em direção a recursos de IA mais profundos e integrados em toda a plataforma.

Com base nos aprimoramentos de integração, disponibilidade e escalabilidade de IA fornecidos na versão 12.1.3, o Db2 12.1.4 introduz melhorias direcionadas que ajudam DBAs, equipes de plataformas e engenheiros de dados a executar o Db2 de maneira previsível e, ao mesmo tempo, integrar-se facilmente a arquiteturas de lakehouse, plataformas de dados distribuídos e fluxos de trabalho baseados na nuvem.

Cinco novas funcionalidades no Db2 12.1.4

O Db2 12.1.4 oferece cinco melhorias principais em operações de backup, conectividade de plataformas de dados, evolução de esquemas e segurança, para ajudar as equipes a operar com menos sobrecarga enquanto continuam modernizando seus ambientes Db2.

1. Expansão da conectividade do lakehouse e da plataforma de dados

À medida que as organizações adotam arquiteturas de lakehouse e plataformas de dados distribuídos, os ambientes Db2 precisam cada vez mais se integrar a sistemas de dados externos sem forçar alterações nos modelos de implementação existentes. O Db2 12.1.4 expande a conectividade para formatos de tabelas abertas e plataformas externas, preservando os padrões operacionais do Db2 familiares. O Db2 12.1.4 adiciona compatibilidade com:

  • Tabelas Datalake baseadas no Open Data Format (ODF), incluindo tabelas Iceberg, em implementações tradicionais e não conteinerizadas do Db2 12.1. Isso permite que as equipes que executam instalações clássicas do Db2 Warehouse ou Db2 12.1 se integrem aos ambientes lakehouse sem migrar para plataformas baseadas em contêineres ou rearquitetar seus ambientes.

  • Compatibilidade com o DataStax por meio de wrappers JDBC e ODBC, possibilitando o acesso federado a dados respaldados pelo DataStax usando mecanismos padrão de federação do Db2. Aplicações e ferramentas de análise de dados podem consultar dados do DataStax por meio de interfaces SQL familiares, sem a necessidade de camadas de integração personalizadas ou alterações nos fluxos de trabalho existentes.

Juntos, esses aprimoramentos facilitam a conexão do Db2 a plataformas de dados modernas, oferecendo compatibilidade com arquiteturas híbridas e de lakehouse e, ao mesmo tempo em que permite que as equipes adotem novas tecnologias de dados em seu próprio ritmo.

2. Redução da sobrecarga de backup e melhoria da previsibilidade operacional

As operações de backup são críticas para a confiabilidade dos bancos de dados, mas em ambientes com backups frequentes e longos períodos de retenção, a manutenção de arquivos de histórico pode introduzir contenção desnecessária. O Db2 12.1.4 lida com isso desacoplando a remoção de arquivos de histórico do caminho de execução do backup.

  • A remoção de arquivos de histórico agora é realizada de forma assíncrona, permitindo que os backups sejam concluídos sem esperar pelo término das tarefas de remoção. A remoção é executada de forma independente em segundo plano, e os scripts e procedimentos de backup existentes continuam a funcionar inalterados.

Como resultado, o desempenho do backup se torna mais consistente e previsível, especialmente em ambientes com backups frequentes ou grandes arquivos de histórico, enquanto a manutenção de metadados continua com segurança sem intervenção manual.

3. Simplificação da evolução de esquemas para tabelas organizadas em colunas

Alterações no esquema são um requisito comum em ambientes analíticos à medida que os volumes de dados crescem e os requisitos de negócios evoluem. O Db2 12.1.4 reduz a sobrecarga operacional associada à evolução do esquema, permitindo alterações adicionais de esquema no local para tabelas organizadas em colunas, incluindo:

  • ALTER SCALE para colunas DECIMAL em tabelas organizadas por colunas. Tanto a escala quanto a precisão das colunas DECIMAL agora podem ser alteradas sem exigir uma reorganização da tabela após a alteração. Isso simplifica a evolução do esquema para cargas de trabalho analíticas, em que os requisitos de precisão numérica mudam com o tempo.
  • ALTER SMALLINT para INT para tabelas organizadas em colunas, lidando com cenários em que os valores das colunas ultrapassam o intervalo original do SMALLINT. Agora, essa alteração pode ser aplicada diretamente, evitando a necessidade de criar novas tabelas, preencher dados ou realizar trocas de tabelas.

Juntos, esses aprimoramentos facilitam a evolução de esquemas em grandes tabelas analíticas, minimizando interrupções e reduzindo a necessidade de fluxos de trabalho de migração manual.

4. Fortalecimento dos fluxos de trabalho de auditoria e conformidade em ambientes de nuvem

Conforme as organizações centralizam cada vez mais os registros no cloud object storage para fins de retenção, segurança e conformidade, os ambientes Db2 precisam alinhar os fluxos de trabalho de auditoria a esses modelos operacionais que priorizam a nuvem. O Db2 12.1.4 amplia os recursos de auditoria para apoiar essa abordagem, possibilitando um acesso mais eficiente aos dados de auditoria sem alterar a forma como os logs são armazenados. O suporte adicional inclui:

  • Audite eventos de logs armazenados no cloud object storage para permitir que os dados de auditoria sejam acessados diretamente a partir de repositórios de logs baseados na nuvem. Isso permite que as equipes de segurança e conformidade trabalhem com as informações de auditoria onde elas já residem, reduzindo a dependência da persistência de logs locais e simplificando os fluxos de trabalho de auditoria.

Ao se integrar mais diretamente com o cloud object storage, o Db2 oferece compatibilidade com arquiteturas de conformidade modernas e, ao mesmo tempo, ajuda as organizações a simplificar a coleta e a geração de relatórios de evidências de auditoria.

5. Compatibilidade com o RHEL 10

O Db2 12.1.4 adiciona compatibilidade com o Red Hat Enterprise Linux 10 para implementações de nó único e funcionalidade de particionamento de bancos de dados (DPF). Isso permite que as organizações que executam ambientes DPF adotem novos padrões do Enterprise Linux enquanto continuam operando o Db2 em configurações independentes e particionadas.

A compatibilidade com o RHEL 10 em ambientes pureScale será fornecida em um futuro modpack.

Desenvolvido para as cargas de trabalho de missão crítica do mundo

As empresas estão evoluindo para adotar sistemas orientados por IA que podem raciocinar, planejar e agir de forma autônoma. À medida que as organizações migram de dashboards para agentes, o banco de dados se torna a âncora de confiança para esses agentes.

O Db2 12.1.4 continua a promover o Db2 como um banco de dados autônomo, fornecendo melhorias que reduzem o atrito operacional e, ao mesmo tempo, expandem a conectividade e simplificam as operações diárias. Com confiabilidade sempre ativa, desempenho preparado para IA e segurança confiável em escala, o Db2 garante que as organizações executem suas cargas de trabalho críticas com confiança em ambientes híbridos e de nuvem.

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Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM