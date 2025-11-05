IBM Db2 12.1.3 agora com disponibilidade geral: avanços da IA no gerenciamento de dados empresariais

Temos o prazer de anunciar a disponibilidade geral (GA) do IBM Db2 12.1.2, lançado em 5 de novembro de 2025.
Desenvolvido para cargas de trabalho de missão crítica com computação intensiva de dados, o Db2 12.1.3 oferece uma integração mais profunda de IA, escalabilidade de nível empresarial e maior disponibilidade, tudo isso ao mesmo tempo em que reduz a complexidade operacional e otimiza o desempenho em ambientes híbridos e de nuvem.
O Db2 12.1.3 apresenta quatro avanços principais que aceleram o desenvolvimento de aplicações de IA, fortalecem a escalabilidade empresarial, melhoram o desempenho e aumentam a segurança e a integração em ambientes híbridos.
O Db2 12.1.3 estende os recursos e aprofunda a integração com os principais frameworks de IA — fazendo mais rápido e fácil a criação de aplicações de IA generativa diretamente no Db2:
Essas inovações aproximam a IA dos dados, capacitando as equipes a criar e implementar aplicações orientadas por IA com velocidade, simplicidade e confiança.
O Db2 continua oferecendo confiabilidade e disponibilidade incomparáveis para empresas que executam sistemas de transações de missão crítica e de alto volume, que exigem tempo de atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana e perda zero de dados. Os mais recentes aprimoramentos do Db2 pureScale fortalecem ainda mais sua resiliência e escalabilidade:
Esses recursos fortalecem o Db2 como o banco de dados corporativo mais resiliente para operações 24 horas por dia, 7 dias por semana em qualquer ambiente.
O Db2 12.1.3 introduz melhorias de desempenho e disponibilidade que maximizam o tempo de atividade e reduzem o ajuste manual:
Esses aprimoramentos reduzem o downtime e a sobrecarga operacional e, ao mesmo tempo, garantem o desempenho ideal para cargas de trabalho de alto volume.
O Db2 12.1.3 continua o compromisso da IBM com o gerenciamento de dados confiável com novos recursos que simplificam a conformidade e ampliam a integração em diversos ambientes:
Juntas, essas funcionalidades oferecem uma governança mais forte, auditoria mais fácil e maior flexibilidade em ecossistemas de dados híbridos.
O Db2 12.1.3 amplia a base impulsionada por IA introduzida com o 12.1.2, aprofundando a IA na camada do banco de dados, preservando a confiança, o desempenho e a disponibilidade dos quais as empresas dependem.
Com esse lançamento, o Db2 continua a elevar o padrão do que as empresas podem esperar de um banco de dados moderno: confiabilidade sempre ativa, desempenho preparado para IA e segurança confiável em escala.
