IBM Db2 12.1.3 agora com disponibilidade geral: avanços da IA no gerenciamento de dados empresariais

Temos o prazer de anunciar a disponibilidade geral (GA) do IBM Db2 12.1.2, lançado em 5 de novembro de 2025.

Desenvolvido para cargas de trabalho de missão crítica com computação intensiva de dados, o Db2 12.1.3 oferece uma integração mais profunda de IA, escalabilidade de nível empresarial e maior disponibilidade, tudo isso ao mesmo tempo em que reduz a complexidade operacional e otimiza o desempenho em ambientes híbridos e de nuvem.