IBM Db2 12.1.3 agora com disponibilidade geral: avanços da IA no gerenciamento de dados empresariais

publicado 05 novembro 2025
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

Temos o prazer de anunciar a disponibilidade geral (GA) do IBM Db2 12.1.2, lançado em 5 de novembro de 2025.

Desenvolvido para cargas de trabalho de missão crítica com computação intensiva de dados, o Db2 12.1.3 oferece uma integração mais profunda de IA, escalabilidade de nível empresarial e maior disponibilidade, tudo isso ao mesmo tempo em que reduz a complexidade operacional e otimiza o desempenho em ambientes híbridos e de nuvem.

O que há de novo no Db2 12.1.3

O Db2 12.1.3 apresenta quatro avanços principais que aceleram o desenvolvimento de aplicações de IA, fortalecem a escalabilidade empresarial, melhoram o desempenho e aumentam a segurança e a integração em ambientes híbridos.

1. Aceleração do desenvolvimento de aplicações de IA

O Db2 12.1.3 estende os recursos e aprofunda a integração com os principais frameworks de IA — fazendo mais rápido e fácil a criação de aplicações de IA generativa diretamente no Db2:

  • O Db2 estende os recursos de vetores entre utilidades, tabelas externas e rotinas, possibilitando IA de alto desempenho e análise de dados em dados estruturados e dados não estruturados.
  • Conectores nativos para frameworks Python LangChain e LlamaIndex permitem que os desenvolvedores construam rapidamente aplicação de geração aumentada de recuperação (RAG), como chatbots e sistemas de recuperação de conhecimento, sem movimentação de dados.

Essas inovações aproximam a IA dos dados, capacitando as equipes a criar e implementar aplicações orientadas por IA com velocidade, simplicidade e confiança.

2. Fortalecimento da escalabilidade e resiliência empresariais

O Db2 continua oferecendo confiabilidade e disponibilidade incomparáveis para empresas que executam sistemas de transações de missão crítica e de alto volume, que exigem tempo de atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana e perda zero de dados. Os mais recentes aprimoramentos do Db2 pureScale fortalecem ainda mais sua resiliência e escalabilidade:

  • A compatibilidade com a topologia mista do pureScale com HADR garante uma recuperação de desastres mesmo quando as configurações primária e de espera não são idênticas, minimizando o downtime.
  • Faça o upgrade ou a restauração usando imagens de backup de nível inferior simplificando as migrações, permitindo que os DBAs evoluam os sistemas com confiança.
  • Os aprimoramentos do AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) oferecem uma melhoria de desempenho de até 40%, acelerando cargas de trabalho com computação intensiva de dados.*
  • Agora, os clusters pureScale dispersos geograficamente dispersos com o Pacemaker são compatíveis com as implementações locais. O GDPC com pureScale também pode habilitar implementações ativa-ativa multi-AZ na AWS e Azure para operações globais com latência mínima.

Esses recursos fortalecem o Db2 como o banco de dados corporativo mais resiliente para operações 24 horas por dia, 7 dias por semana em qualquer ambiente.

3. Melhoria do desempenho e da disponibilidade

O Db2 12.1.3 introduz melhorias de desempenho e disponibilidade que maximizam o tempo de atividade e reduzem o ajuste manual:

  • A reorganização online de tabelas particionadas por intervalos com índices globais permite a disponibilidade contínua durante a manutenção e as alterações de esquema.
  • A criação automática de perfis de instruções SQL elimina a necessidade de os DBAs gerarem manualmente perfis de otimização, simplificando o ajuste de consultas e melhorando o desempenho.

Esses aprimoramentos reduzem o downtime e a sobrecarga operacional e, ao mesmo tempo, garantem o desempenho ideal para cargas de trabalho de alto volume.

4. Melhoria da segurança e da integração

O Db2 12.1.3 continua o compromisso da IBM com o gerenciamento de dados confiável com novos recursos que simplificam a conformidade e ampliam a integração em diversos ambientes:

  • O registro de auditoria compatível com a nuvem exporta registros de auditoria no formato CSV para facilitar a integração com ferramentas SIEM e plataformas de análise, viabilizando análises mais rápidas de eventos de segurança.
  • As funções integradas de geração de UUID simplificam a criação segura de ID para aplicações distribuídas.
  • As funções aprimoradas de diagnóstico e monitoramento do db2dart fornecem mais insights sobre a integridade e o desempenho do sistema para gerenciamento proativo.
  • A federação do Apache Cassandra via wrapper JDBC permite consultas baseadas em SQL nos dados do Cassandra, unificando o acesso a dados.

Juntas, essas funcionalidades oferecem uma governança mais forte, auditoria mais fácil e maior flexibilidade em ecossistemas de dados híbridos.

Desenvolvido para as cargas de trabalho de missão crítica do mundo

O Db2 12.1.3 amplia a base impulsionada por IA introduzida com o 12.1.2, aprofundando a IA na camada do banco de dados, preservando a confiança, o desempenho e a disponibilidade dos quais as empresas dependem.

Com esse lançamento, o Db2 continua a elevar o padrão do que as empresas podem esperar de um banco de dados moderno: confiabilidade sempre ativa, desempenho preparado para IA e segurança confiável em escala.

* Baseado em uma comparação com a versão 12.1.2 anterior.

Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

