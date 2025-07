Temos o prazer de anunciar a disponibilidade geral (GA) do IBM Db2 12.1.2, lançado em 5 de junho de 2025. Esse lançamento representa um marco significativo no gerenciamento de dados projetado para impulsionar a próxima geração de aplicações nativas da nuvem e de IA. Com funcionalidades de ponta, como compatibilidade com dados vetoriais, segurança aprimorada, cloud integration sem dificuldades e compatibilidade com formatos abertos, essa versão capacita as empresas para liberar insights mais profundos e acelerar a inovação.