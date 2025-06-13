IBM Data Gate for watsonx 1.2 e Data Gate for z/OS 3.2

13 de junho de 2025

Autores

Rizwana Arshad

Product Manager Data & AI

IBM Z

Felix Beier

Architect - IBM Data Gate Development

IBM

O IBM Data Gate for z/OS 3.2 e o IBM Data Gate for watsonx 1.2 agora estão disponíveis com recursos e funcionalidades aprimorados adicionais.

Desde o lançamento do IBM Data Gate for watsonx, ele repercutiu nas necessidades dos clientes de várias maneiras:

  • Permitiu que nossos clientes sincronizassem seus dados de mainframe sem dificuldades no watsonx.data, o único data lakehouse híbrido e aberto para IA empresarial e análise de dados.
  • Forneceu uma abordagem ultraeficiente para usar os dados do Z mais recentes para análise de dados e cargas de trabalho de IA, propagando os dados do mainframe por meio de um protocolo de sincronização integrado, de baixa latência e alta taxa de transferência.
  • Sincronizou as principais fontes de dados do IBM Z, incluindo Db2 for z/OS, VSAM e IMS para um formato de tabela de dados de código aberto Iceberg para acesso pelo watsonx.data.

O IBM Data Gate for watsonx 1.2 é um salto significativo em nossa missão de melhorar o acesso à nuvem híbrida e integrar dados do IBM Z com tecnologias de ponta sob um design moderno de aplicações. Ele traz uma série de novas funcionalidades e melhorias projetadas para promover a sinergia dos dados do Z e a IA.

O novo Data Gate for z/OS 3.2 é um serviço central, fornecendo dados do IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM e IMS para o Data Gate for watsonx. Ele também fornece dados sincronizados do Db2 for z/OS para destinos do Db2 otimizados no IBM Cloud Pak for Data. O acesso de alta velocidade aos dados integrados do Db2 for z/OS traz vários benefícios, como melhor acesso à nuvem híbrida, análise de dados acelerada e IA com custo e esforço reduzidos.

O que há de novo nas atualizações mais recentes? 

O Data Gate for watsonx 1.2 traz recursos e funcionalidades aprimorados adicionais:

  • Conectividade e segurança aprimoradas: o IBM Data Gate for watsonx 1.2 apresenta o AWS Assume Role com compatibilidade com o Web Identity, permitindo a gravação segura de dados do IBM Z em buckets AWS S3. Essa funcionalidade reforça o compromisso da IBM com segurança robusta e flexibilidade em ambientes de nuvem. A IBM também expandiu a compatibilidade para incluir a gravação de dados do IBM Z em contêineres do Azure Data Lake Storage Gen 2, atendendo às diversas necessidades de nossa clientela global.
  • Autenticação baseada em certificados: a autenticação baseada em certificados para conexões de origem do Db2 for z/OS foi implementada com esse lançamento. Esse aprimoramento fortalece a segurança de dados e simplifica o processo de autenticação, alinhando-se às melhores práticas do setor.
  • Melhorias de desempenho e escalabilidade: várias melhorias foram implementadas com esse lançamento para impulsionar o desempenho das cargas e garantir o tratamento eficiente de dados sob cargas de trabalho pesadas. Isso inclui: a) gerenciamento de memória aprimorado para conversão eficiente de dados do Iceberg, mesmo sob cargas de trabalho pesadas; e b) armazenamento em cache de gerenciamento de transações usadas com frequência e funções de conversão de dados do Iceberg para impulsionar o desempenho de escrita do armazenamento de objetos.

O IBM Data Gate for z/OS 3.2 também inclui a autenticação baseada em certificados para o Db2 for z/OS como funcionalidade importante. Ele traz múltiplos benefícios para nossos clientes, como melhor acesso à nuvem híbrida, análise de dados acelerada e IA com custo e esforço reduzidos.

Leve os dados do IBM Z para a IA

O IBM Data Gate for watsonx 1.2 e o IBM Data Gate for z/OS 3.2 representam uma evolução substancial na estratégia de nuvem híbrida da IBM. Ao lidar com as necessidades dos clientes, aprimorar a segurança e otimizar o desempenho, ele abre caminho para a integração de dados do Z com o watsonx.data.

Convidamos você a explorar essas novas funcionalidades. Aguardamos seu feedback enquanto continuamos inovando e capacitando sua jornada baseada em dados.

Explore o IBM Data Gate

Inscreva-se no próximo webinar

