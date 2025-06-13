IBM Data Gate for watsonx 1.2 e Data Gate for z/OS 3.2

O IBM Data Gate for z/OS 3.2 e o IBM Data Gate for watsonx 1.2 agora estão disponíveis com recursos e funcionalidades aprimorados adicionais.

Desde o lançamento do IBM Data Gate for watsonx, ele repercutiu nas necessidades dos clientes de várias maneiras:

Permitiu que nossos clientes sincronizassem seus dados de mainframe sem dificuldades no watsonx.data, o único data lakehouse híbrido e aberto para IA empresarial e análise de dados.

Forneceu uma abordagem ultraeficiente para usar os dados do Z mais recentes para análise de dados e cargas de trabalho de IA, propagando os dados do mainframe por meio de um protocolo de sincronização integrado, de baixa latência e alta taxa de transferência.

Sincronizou as principais fontes de dados do IBM Z, incluindo Db2 for z/OS, VSAM e IMS para um formato de tabela de dados de código aberto Iceberg para acesso pelo watsonx.data.

O IBM Data Gate for watsonx 1.2 é um salto significativo em nossa missão de melhorar o acesso à nuvem híbrida e integrar dados do IBM Z com tecnologias de ponta sob um design moderno de aplicações. Ele traz uma série de novas funcionalidades e melhorias projetadas para promover a sinergia dos dados do Z e a IA.

O novo Data Gate for z/OS 3.2 é um serviço central, fornecendo dados do IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM e IMS para o Data Gate for watsonx. Ele também fornece dados sincronizados do Db2 for z/OS para destinos do Db2 otimizados no IBM Cloud Pak for Data. O acesso de alta velocidade aos dados integrados do Db2 for z/OS traz vários benefícios, como melhor acesso à nuvem híbrida, análise de dados acelerada e IA com custo e esforço reduzidos.