IBM Data Gate for watsonx 1.2 e Data Gate for z/OS 3.2

13 de junho de 2025
O IBM Data Gate for z/OS 3.2 e o IBM Data Gate for watsonx 1.2 agora estão disponíveis com recursos e funcionalidades aprimorados adicionais.
Desde o lançamento do IBM Data Gate for watsonx, ele repercutiu nas necessidades dos clientes de várias maneiras:
O IBM Data Gate for watsonx 1.2 é um salto significativo em nossa missão de melhorar o acesso à nuvem híbrida e integrar dados do IBM Z com tecnologias de ponta sob um design moderno de aplicações. Ele traz uma série de novas funcionalidades e melhorias projetadas para promover a sinergia dos dados do Z e a IA.
O novo Data Gate for z/OS 3.2 é um serviço central, fornecendo dados do IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM e IMS para o Data Gate for watsonx. Ele também fornece dados sincronizados do Db2 for z/OS para destinos do Db2 otimizados no IBM Cloud Pak for Data. O acesso de alta velocidade aos dados integrados do Db2 for z/OS traz vários benefícios, como melhor acesso à nuvem híbrida, análise de dados acelerada e IA com custo e esforço reduzidos.
O Data Gate for watsonx 1.2 traz recursos e funcionalidades aprimorados adicionais:
O IBM Data Gate for z/OS 3.2 também inclui a autenticação baseada em certificados para o Db2 for z/OS como funcionalidade importante. Ele traz múltiplos benefícios para nossos clientes, como melhor acesso à nuvem híbrida, análise de dados acelerada e IA com custo e esforço reduzidos.
O IBM Data Gate for watsonx 1.2 e o IBM Data Gate for z/OS 3.2 representam uma evolução substancial na estratégia de nuvem híbrida da IBM. Ao lidar com as necessidades dos clientes, aprimorar a segurança e otimizar o desempenho, ele abre caminho para a integração de dados do Z com o watsonx.data.
Convidamos você a explorar essas novas funcionalidades. Aguardamos seu feedback enquanto continuamos inovando e capacitando sua jornada baseada em dados.