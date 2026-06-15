Os ataques baseados em identidade tornaram-se um dos principais vetores de violações de segurança. No entanto, muitas organizações ainda carecem de uma maneira consistente de correlacionar sinais de identidade entre sistemas, priorizar o que é importante e executar ações de resposta com governança e responsabilidade. A lacuna é clara: passar da detecção para a ação governada.

A IBM Consulting agora oferece serviços de consultoria para soluções da Microsoft Security para lidar com esse desafio, trazendo a experiência em identidade e os recursos de serviços gerenciados necessários para operacionalizar a plataforma de segurança abrangente da Microsoft em uma remediação governada e em escala empresarial. O resultado é uma solução ITDR que é ao mesmo tempo tecnicamente poderosa e operacionalmente madura.