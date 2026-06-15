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Inteligência artificial Segurança

A IBM Consulting fornece serviços de detecção e remediação de ameaças à identidade para soluções Microsoft Security

A IBM Consulting agora oferece serviços para a plataforma de segurança abrangente da Microsoft com a experiência em identidade e os recursos de serviços gerenciados da IBM.

Publicado 15/06/2026

Os ataques baseados em identidade tornaram-se um dos principais vetores de violações de segurança. No entanto, muitas organizações ainda carecem de uma maneira consistente de correlacionar sinais de identidade entre sistemas, priorizar o que é importante e executar ações de resposta com governança e responsabilidade. A lacuna é clara: passar da detecção para a ação governada.

A IBM Consulting agora oferece serviços de consultoria para soluções da Microsoft Security para lidar com esse desafio, trazendo a experiência em identidade e os recursos de serviços gerenciados necessários para operacionalizar a plataforma de segurança abrangente da Microsoft em uma remediação governada e em escala empresarial. O resultado é uma solução ITDR que é ao mesmo tempo tecnicamente poderosa e operacionalmente madura.

IBM Consulting para soluções da Microsoft Security

A base: Microsoft Security

A Microsoft fornece a base da plataforma de segurança, proporcionando telemetria profunda, análise de dados e aplicação de políticas ao longo do ciclo de vida da identidade. Sinais do Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune e Azure Activity Logs são unificados e analisados no Microsoft Sentinel e no data lake do Sentinel, criando uma malha de dados de segurança abrangente e preparada para IA.

Essa base possibilita visibilidade entre domínios, sinais de identidade correlacionados e análise escalável em dados históricos e em tempo real. Nessa arquitetura, a Microsoft atua como sistema de detecção, correlação e aplicação de regras.

A extensão: serviço de ITDR da IBM Consulting

O serviço de ITDR da IBM Consulting se baseia nessa fundação da Microsoft para operacionalizar o programa de remediação de ameaças à identidade em escala empresarial, trazendo décadas de conhecimento especializado em segurança de identidade e os recursos comprovados de IA da IBM. Ele adiciona correlação específica de identidade e gerenciamento de casos, recomendações de remediação orientadas por IA alinhadas à política, fluxos de trabalho de remediação governados com supervisão humana e entrega de serviços gerenciados em escala empresarial.

Em termos simples: a Microsoft detecta e permite a aplicação de regras; A IBM assume a responsabilidade operacional pela remediação de ameaças à identidade governada.

Como funciona o serviço de ITDR da IBM

O serviço ITDR da IBM transforma sinais da Microsoft em ação por meio de um fluxo de trabalho estruturado e focado em identidade:

  1. Correlacione sinais em casos com reconhecimento de identidade: o ITDR da IBM agrega sinais de identidade em todo o stack da Microsoft Security e sistemas adicionais, criando uma visão contextual de cada cenário de risco de identidade.
  2. Contextualizar o risco e explicar o impacto: os modelos de IA traduzem alertas brutos em narrativas relevantes para os negócios, incluindo pontuações de risco, níveis de confiança e resumos em linguagem simples.
  3. Recomendar ações alinhadas às políticas: o serviço propõe ações de remediação alinhadas às políticas de segurança e conformidade, como revogação de sessão, reforço da MFA, restrição de privilégios e rotação de credenciais, baseadas na biblioteca de playbooks comprovados da IBM.
  4. Executar com governança e auditabilidade: as ações são executadas usando os controles de imposição da Microsoft, com os fluxos de trabalho de aprovação humana da IBM, trilhas de auditoria completas e aprendizado contínuo baseado nas decisões dos analistas.

Desenvolvido com base no registro imutável e na retenção de longo prazo do Microsoft Sentinel, o ITDR da IBM adiciona fluxos de trabalho de remediação baseados em políticas, gerenciamento de casos de contexto de negócios e relatórios prontos para conformidade alinhados a frameworks como NIST, ISO, SOC 2 e RGPD, com uma camada de governança sobre a aplicação de políticas da Microsoft, garantindo que cada ação seja explicável, auditável e defensável.

Aproveitando o Microsoft Sentinel e o Data Lake do Sentinel

O data lake do Sentinel serve como base de dados central para o ITDR, permitindo que o ITDR da IBM opere em escala. O ITDR da IBM aprimora essa base de três maneiras principais:

  • Correlação de identidade unificada: combina sinais de identidade dos registros do Entra, Defender, Intune, Purview e Azure em cenários de ameaças coerentes.
  • Análise histórica e em tempo real: impulsiona a remediação governada imediata e permite a investigação profunda dos padrões comportamentais de longo prazo.
  • Modelos de IA focados em identidade: aplica aprendizado de máquina especializado treinado em padrões de ataque à identidade para reduzir falsos positivos e priorizar ameaças genuínas.

7 casos de uso de ameaças de identidade

O ITDR da IBM operacionaliza os sinais da Microsoft nos principais cenários de ameaça de identidade, incluindo:

  1. Contas executivas comprometidas: correlaciona logins anômalos, atividade de sessão e acesso a dados para direcionar o controle de contas.
  2. Movimento lateral por meio de contas de serviço: conecta o comportamento de identidade com alterações de privilégios e sinais de infraestrutura para detectar e mitigar cadeias de ataque.
  3. Risco de agente interno e exfiltração de dados: combina identidade, sinais de RH e atividade de dados para acionar restrições de acesso governado.
  4. Fadiga de MFA e bombardeio de push: detecta abuso repetido de autenticação e impõe reautenticação resistente a phishing.
  5. Escalonamento de privilégios e atividade de administrador invisível: identifica a elevação de acesso não autorizado e aciona fluxos de trabalho de governança.
  6. Roubo de token e repetição de sessão: detecta comportamento anômalo de sessão e impõe uma reautenticação segura.
  7. Campanhas de ataque de identidade coordenadas: vinculam atividades em várias identidades em um plano de remediação unificado.

Cada caso de uso demonstra o mesmo princípio: a Microsoft fornece a base do sinal e da aplicação, enquanto a IBM promove a remediação coordenada e com reconhecimento de identidade com experiência operacional comprovada.

Trazendo 30 anos de experiência para a segurança de identidade empresarial

A IBM Consulting traz mais de 30 anos de experiência em segurança de identidade em IGA, PAM e gerenciamento de acesso, aprimorada por meio de milhares de projetos empresariais em setores regulamentados e não regulamentados.A experiência da IBM está incorporada em playbooks de remediação orientados por IA, modelos de governança e padrões de conformidade específicos do setor.Entregue como um serviço gerenciado, o ITDR da IBM oferece operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, escala de entrega global e execução empresarial comprovada. Isso é o que transforma sinais em decisões que as organizações podem confiar e defender.

Os ataques de identidade continuarão evoluindo, mas a resposta não precisa ser lenta. O serviço ITDR da IBM Consulting, baseado na Microsoft Security, permite que as organizações migrem de sinais fragmentados para casos de identidade unificados, façam a transição de alertas para ações governadas e operacionalizem a segurança de identidade em escala.

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Autor

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

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