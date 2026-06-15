A IBM Consulting agora oferece serviços para a plataforma de segurança abrangente da Microsoft com a experiência em identidade e os recursos de serviços gerenciados da IBM.
Os ataques baseados em identidade tornaram-se um dos principais vetores de violações de segurança. No entanto, muitas organizações ainda carecem de uma maneira consistente de correlacionar sinais de identidade entre sistemas, priorizar o que é importante e executar ações de resposta com governança e responsabilidade. A lacuna é clara: passar da detecção para a ação governada.
A IBM Consulting agora oferece serviços de consultoria para soluções da Microsoft Security para lidar com esse desafio, trazendo a experiência em identidade e os recursos de serviços gerenciados necessários para operacionalizar a plataforma de segurança abrangente da Microsoft em uma remediação governada e em escala empresarial. O resultado é uma solução ITDR que é ao mesmo tempo tecnicamente poderosa e operacionalmente madura.
A Microsoft fornece a base da plataforma de segurança, proporcionando telemetria profunda, análise de dados e aplicação de políticas ao longo do ciclo de vida da identidade. Sinais do Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune e Azure Activity Logs são unificados e analisados no Microsoft Sentinel e no data lake do Sentinel, criando uma malha de dados de segurança abrangente e preparada para IA.
Essa base possibilita visibilidade entre domínios, sinais de identidade correlacionados e análise escalável em dados históricos e em tempo real. Nessa arquitetura, a Microsoft atua como sistema de detecção, correlação e aplicação de regras.
O serviço de ITDR da IBM Consulting se baseia nessa fundação da Microsoft para operacionalizar o programa de remediação de ameaças à identidade em escala empresarial, trazendo décadas de conhecimento especializado em segurança de identidade e os recursos comprovados de IA da IBM. Ele adiciona correlação específica de identidade e gerenciamento de casos, recomendações de remediação orientadas por IA alinhadas à política, fluxos de trabalho de remediação governados com supervisão humana e entrega de serviços gerenciados em escala empresarial.
Em termos simples: a Microsoft detecta e permite a aplicação de regras; A IBM assume a responsabilidade operacional pela remediação de ameaças à identidade governada.
O serviço ITDR da IBM transforma sinais da Microsoft em ação por meio de um fluxo de trabalho estruturado e focado em identidade:
Desenvolvido com base no registro imutável e na retenção de longo prazo do Microsoft Sentinel, o ITDR da IBM adiciona fluxos de trabalho de remediação baseados em políticas, gerenciamento de casos de contexto de negócios e relatórios prontos para conformidade alinhados a frameworks como NIST, ISO, SOC 2 e RGPD, com uma camada de governança sobre a aplicação de políticas da Microsoft, garantindo que cada ação seja explicável, auditável e defensável.
O data lake do Sentinel serve como base de dados central para o ITDR, permitindo que o ITDR da IBM opere em escala. O ITDR da IBM aprimora essa base de três maneiras principais:
O ITDR da IBM operacionaliza os sinais da Microsoft nos principais cenários de ameaça de identidade, incluindo:
Cada caso de uso demonstra o mesmo princípio: a Microsoft fornece a base do sinal e da aplicação, enquanto a IBM promove a remediação coordenada e com reconhecimento de identidade com experiência operacional comprovada.
A IBM Consulting traz mais de 30 anos de experiência em segurança de identidade em IGA, PAM e gerenciamento de acesso, aprimorada por meio de milhares de projetos empresariais em setores regulamentados e não regulamentados.A experiência da IBM está incorporada em playbooks de remediação orientados por IA, modelos de governança e padrões de conformidade específicos do setor.Entregue como um serviço gerenciado, o ITDR da IBM oferece operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, escala de entrega global e execução empresarial comprovada. Isso é o que transforma sinais em decisões que as organizações podem confiar e defender.
Os ataques de identidade continuarão evoluindo, mas a resposta não precisa ser lenta. O serviço ITDR da IBM Consulting, baseado na Microsoft Security, permite que as organizações migrem de sinais fragmentados para casos de identidade unificados, façam a transição de alertas para ações governadas e operacionalizem a segurança de identidade em escala.
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