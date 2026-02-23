Como o Enterprise Advantage da IBM Consulting libera uma nova era de IA agêntica impulsionada pela parceria com a Microsoft

Em 19 de janeiro de 2026, a IBM anunciou o Enterprise Advantage, um novo serviço de consultoria baseado em ativos projetado para ajudar as organizações a escalar a IA agêntica segura, governada e autônoma em suas operações, sem exigir que elas projetem a plataforma de IA por conta própria.
À medida que os líderes da IBM Consulting se envolvem profundamente em trabalhos conjuntos com a Microsoft, vemos isso como um momento crucial — não apenas para a maturidade da IA empresarial e para a construção da Frontier Firm, mas também para o ecossistema mais amplo da Microsoft, que está acelerando sua transformação agêntica.
O Enterprise Advantage reúne
A IA e o Microsoft Practices da IBM Consulting impulsionaram mais de 150 engajamentos de clientes, escalando soluções agênticas para áreas como atendimento ao cliente, jurídico, aquisição e processamento de documentos regulatórios, RH, desenvolvimento de software e muito mais, gerando grandes ganhos em produtividade, velocidade e eficiência de custos.
Empresas que executam grande parte de seus ativos no Azure, incluindo aquelas em setores regulamentados, podem escalar a IA com confiança preservando seus investimentos em dados, operações e segurança existentes na Microsoft.
A pesquisa da IBM mostra que, embora 79% dos executivos esperem que a IA proporcione um grande valor até 2030, apenas 24% acreditam que suas organizações estão prontas para alcançá-lo. Essa "lacuna de execução" está sendo sentida de forma aguda pelos clientes da Microsoft que estão acelerando o investimento no Azure, Copilot e cenários de IA específicos de domínio, mas estão tendo dificuldades para operacionalizar em escala.
O Enterprise Advantage lida diretamente com esse desafio ao oferecer às organizações:
Essa combinação permite que as empresas modernizem processos, imponham controles e escalem a IA com segurança, especialmente em ambientes altamente regulamentados e nos quais a arquitetura do Microsoft Azure já é confiável.
O anúncio forneceu exemplos reais de clientes demonstrando a escalabilidade do serviço:
Ambos os cenários estão profundamente alinhados com os pontos fortes do Azure em implementação híbrida, IA responsável e segurança de nível empresarial, e esperamos que muitos clientes centrados na Microsoft adotem padrões semelhantes à medida que o Enterprise Advantage se torna amplamente disponível.
Embora os clientes adorem a facilidade e a simplicidade dos Copilots como sua IU para a IA, eles também percebem que transformações complexas nos processos de negócios exigem um contexto de dados sofisticado, orquestração de agentes e processos, governança e proteções.
O ICA reúne tudo como uma plataforma robusta servida no Azure, App Studio para permitir que os usuários definam agentes e orquestração de forma no-code ou profissional, conexões A2A (agente para agente), Context Studio e camada de gerenciamento de contexto para definir esquema e conhecimento gráfico, o gateway MCP para conectar e gerenciar o acesso às ferramentas e, finalmente, a observabilidade e a rastreabilidade.
A flexibilidade do ICA permite que os clientes utilizem e complementem os principais recursos da Microsoft do Microsoft Foundry, serviços de dados e IA do Azure, Agent Framework, IQ (Fabric, Foundry e Work IQ), Agent 365 e várias outras ferramentas e serviços mais recentes da Microsoft.
Essa sinergia não é abstrata. Na verdade, a plataforma IBM Consulting Advantage, que sustenta o Enterprise Advantage, foi integrada aos aplicativos do Microsoft 365 em 2024, fornecendo aos consultores da IBM assistência impulsionada por IA no Word, Excel, PowerPoint, Teams e Outlook.
Desde nosso trabalho conjunto em IA e modernização de nuvem híbrida até soluções Azure específicas do setor, a Microsoft e a IBM há muito tempo permitem que os clientes liberem a modernização em escala. O Enterprise Advantage representa uma extensão natural dessa parceria para a era da IA agêntica.
Para empresas alinhadas à Microsoft, a oferta fornece:
Como líderes que trabalham na interseção dos ecossistemas da Microsoft e da inovação de IA da IBM Consulting, acreditamos que o Enterprise Advantage vem exatamente no momento certo. A adoção da IA está acelerando rapidamente, mas a operacionalização de sistemas agênticos exige conhecimento profundo, governança sólida e uma plataforma capaz de unir ambientes empresariais heterogêneos.
As plataformas da Microsoft fornecem a base. O Enterprise Advantage fornece o acelerador.
Juntos, eles capacitam as organizações a escalar a IA de forma responsável e obter um impacto mensurável mais rápido do que nunca.
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Veja como os clientes da Microsoft estão trabalhando com a IBM Consulting