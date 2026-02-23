Como o Enterprise Advantage da IBM Consulting libera uma nova era de IA agêntica impulsionada pela parceria com a Microsoft

Embora os clientes adorem a facilidade e a simplicidade dos Copilots como sua IU para a IA, eles também percebem que transformações complexas nos processos de negócios exigem um contexto de dados sofisticado, orquestração de agentes e processos, governança e proteções.

O ICA reúne tudo como uma plataforma robusta servida no Azure, App Studio para permitir que os usuários definam agentes e orquestração de forma no-code ou profissional, conexões A2A (agente para agente), Context Studio e camada de gerenciamento de contexto para definir esquema e conhecimento gráfico, o gateway MCP para conectar e gerenciar o acesso às ferramentas e, finalmente, a observabilidade e a rastreabilidade.

A flexibilidade do ICA permite que os clientes utilizem e complementem os principais recursos da Microsoft do Microsoft Foundry, serviços de dados e IA do Azure, Agent Framework, IQ (Fabric, Foundry e Work IQ), Agent 365 e várias outras ferramentas e serviços mais recentes da Microsoft.

Essa sinergia não é abstrata. Na verdade, a plataforma IBM Consulting Advantage, que sustenta o Enterprise Advantage, foi integrada aos aplicativos do Microsoft 365 em 2024, fornecendo aos consultores da IBM assistência impulsionada por IA no Word, Excel, PowerPoint, Teams e Outlook.