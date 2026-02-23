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Como o Enterprise Advantage da IBM Consulting libera uma nova era de IA agêntica impulsionada pela parceria com a Microsoft

Em 19 de janeiro de 2026, a IBM anunciou o Enterprise Advantage, um novo serviço de consultoria baseado em ativos projetado para ajudar as organizações a escalar a IA agêntica segura, governada e autônoma em suas operações, sem exigir que elas projetem a plataforma de IA por conta própria.

Publicado 23/02/2026

À medida que os líderes da IBM Consulting se envolvem profundamente em trabalhos conjuntos com a Microsoft, vemos isso como um momento crucial — não apenas para a maturidade da IA empresarial e para a construção da Frontier Firm, mas também para o ecossistema mais amplo da Microsoft, que está acelerando sua transformação agêntica.

Um marco na maturidade da IA empresarial

O Enterprise Advantage reúne

  1. Nosso robusto ativo de plataforma fundamental IBM Consulting Advantage (ICA), que pode ser executado nativamente no Azure
  2. Mercado de aplicações agênticas para vários domínios de negócios e recursos, e
  3. Serviços de consultoria de alto valor para os domínios de estratégia, tecnologia e setores, combinados com 33.000 profissionais certificados pela Microsoft da IBM Consulting.

A IA e o Microsoft Practices da IBM Consulting impulsionaram mais de 150 engajamentos de clientes, escalando soluções agênticas para áreas como atendimento ao cliente, jurídico, aquisição e processamento de documentos regulatórios, RH, desenvolvimento de software e muito mais, gerando grandes ganhos em produtividade, velocidade e eficiência de custos.

Empresas que executam grande parte de seus ativos no Azure, incluindo aquelas em setores regulamentados, podem escalar a IA com confiança preservando seus investimentos em dados, operações e segurança existentes na Microsoft.

Reduzindo a lacuna de execução da IA

A pesquisa da IBM mostra que, embora 79% dos executivos esperem que a IA proporcione um grande valor até 2030, apenas 24% acreditam que suas organizações estão prontas para alcançá-lo. Essa "lacuna de execução" está sendo sentida de forma aguda pelos clientes da Microsoft que estão acelerando o investimento no Azure, Copilot e cenários de IA específicos de domínio, mas estão tendo dificuldades para operacionalizar em escala.

O Enterprise Advantage lida diretamente com esse desafio ao oferecer às organizações:

  • Uma abordagem estruturada, governada, bem arquitetada, ainda que modular, para a criação de uma plataforma de IA
  • Aplicações agênticas prontas para uso
  • Flexibilidade multinuvem e multifornecedores que protege seus compromissos atuais
  • Governança de nível empresarial alinhada com os frameworks de IA responsável da Microsoft

Essa combinação permite que as empresas modernizem processos, imponham controles e escalem a IA com segurança, especialmente em ambientes altamente regulamentados e nos quais a arquitetura do Microsoft Azure já é confiável.

Impacto no mundo real: acelerado por meio da flexibilidade do Azure

O anúncio forneceu exemplos reais de clientes demonstrando a escalabilidade do serviço:

  • A Pearson, uma fornecedora global de aprendizado, está usando o Enterprise Advantage para criar uma plataforma personalizada impulsionada por IA que combina conhecimento humano com assistentes agênticos para apoiar a tomada de decisão e criar soluções de aprendizado mais personalizadas.
  • Um grande cliente de fabricação utilizou o serviço para identificar casos de uso de alto valor, criar pilotos de soluções de IA generativa e começar a implementar assistentes de IA multitecnológicos em um ambiente seguro, governado e projetado para escala empresarial.

Ambos os cenários estão profundamente alinhados com os pontos fortes do Azure em implementação híbrida, IA responsável e segurança de nível empresarial, e esperamos que muitos clientes centrados na Microsoft adotem padrões semelhantes à medida que o Enterprise Advantage se torna amplamente disponível.

Ajudando os clientes a operar com facilidade e flexibilidade

Embora os clientes adorem a facilidade e a simplicidade dos Copilots como sua IU para a IA, eles também percebem que transformações complexas nos processos de negócios exigem um contexto de dados sofisticado, orquestração de agentes e processos, governança e proteções.

O ICA reúne tudo como uma plataforma robusta servida no Azure, App Studio para permitir que os usuários definam agentes e orquestração de forma no-code ou profissional, conexões A2A (agente para agente), Context Studio e camada de gerenciamento de contexto para definir esquema e conhecimento gráfico, o gateway MCP para conectar e gerenciar o acesso às ferramentas e, finalmente, a observabilidade e a rastreabilidade.

A flexibilidade do ICA permite que os clientes utilizem e complementem os principais recursos da Microsoft do Microsoft Foundry, serviços de dados e IA do Azure, Agent Framework, IQ (Fabric, Foundry e Work IQ), Agent 365 e várias outras ferramentas e serviços mais recentes da Microsoft.

Essa sinergia não é abstrata. Na verdade, a plataforma IBM Consulting Advantage, que sustenta o Enterprise Advantage, foi integrada aos aplicativos do Microsoft 365 em 2024, fornecendo aos consultores da IBM assistência impulsionada por IA no Word, Excel, PowerPoint, Teams e Outlook.

Um novo capítulo no trabalho da parceria IBM-Microsoft

Desde nosso trabalho conjunto em IA e modernização de nuvem híbrida até soluções Azure específicas do setor, a Microsoft e a IBM há muito tempo permitem que os clientes liberem a modernização em escala. O Enterprise Advantage representa uma extensão natural dessa parceria para a era da IA agêntica.

Para empresas alinhadas à Microsoft, a oferta fornece:

  • Um caminho para unificar projetos-piloto de IA fragmentados em um único modelo arquitetônico
  • Um framework de governança que complementa o Agent 365, Azure Policy, Defender for Cloud e Purview
  • Agentes treinados em setores e mecanismos de fluxos de trabalho que podem ser estendidos ou servidos por meio de experiências do Microsoft Copilot
  • Uma via para acelerar a inovação na nuvem do Azure confiável

Um blueprint compatível com a Microsoft para escalar a IA com confiança

Como líderes que trabalham na interseção dos ecossistemas da Microsoft e da inovação de IA da IBM Consulting, acreditamos que o Enterprise Advantage vem exatamente no momento certo. A adoção da IA está acelerando rapidamente, mas a operacionalização de sistemas agênticos exige conhecimento profundo, governança sólida e uma plataforma capaz de unir ambientes empresariais heterogêneos.

As plataformas da Microsoft fornecem a base. O Enterprise Advantage fornece o acelerador.

Juntos, eles capacitam as organizações a escalar a IA de forma responsável e obter um impacto mensurável mais rápido do que nunca.

Explore o IBM Enterprise Advantage

Veja como os clientes da Microsoft estão trabalhando com a IBM Consulting

Chris McGuire

General Manager

Global Microsoft Strategic Partnership Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services