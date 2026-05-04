A IBM Consulting oferece a primeira plataforma de IA agêntica em escala empresarial do setor, integrada nativamente com a AWS

A IBM Consulting e a Amazon Web Services (AWS) continuam aprofundando sua colaboração estratégica de longa data e ajudando os clientes em comum a fornecer recursos de IA agêntica onde sua infraestrutura empresarial preferencial existente já reside.
Em 19 de janeiro de 2026, a IBM anunciou o Enterprise Advantage, um novo serviço de consultoria baseado em ativos projetado para ajudar as organizações a escalar a IA agêntica segura e governada em suas operações de negócios, sem a necessidade de desenvolver a plataforma de IA por conta própria.
Em conjunto, as organizações estão acelerando a transição para uma transformação orientada por agentes com a disponibilidade geral do IBM Enterprise Advantage na AWS, um novo modelo de transformação impulsionada por IA que estende o principal serviço de consultoria baseado em ativos da IBM para organizações que operam na AWS.
Com uma parcela significativa das empresas em todo o mundo escolhendo a AWS como sua principal nuvem pública, o Enterprise Advantage agora é executado em um ambiente AWS do cliente, pronto para operar em escala.
A adoção da IA aumentou consideravelmente, mas a maioria das organizações tem dificuldades em converter a experimentação em impacto mensurável. A sustentabilidade do valor comercial exige a reestruturação de todo o fluxo de trabalho, integrando a IA com dados, sistemas e governança de ponta a ponta.
A pesquisa da IBM apresenta o desafio de forma clara: 79% dos executivos esperam que a IA gere um valor comercial significativo até 2030, mas menos de um em cada quatro acredita que suas organizações estejam preparadas para atingir esse objetivo.A peça que falta é uma plataforma de nível empresarial capaz de orquestrar agentes, gerenciar fluxos de trabalho e aplicar controles em escala, transformando ambição e investimento em resultados que fazem a empresa crescer.
O Enterprise Advantage na AWS preenche essa lacuna ao fornecer uma plataforma estruturada, bem arquitetada e pronta para produção que incorpora a IA agêntica às operações empresariais, com recurso de gerenciamento de contexto, orquestração e controles integrados. As organizações podem migrar de iniciativas fragmentadas para um programa coesivo em toda a empresa, alinhado aos resultados de negócios reais.
Além disso, conta com aplicações agênticas prontas para uso, flexibilidade multinuvem que protege os compromissos existentes e governança de nível empresarial desenvolvida para os ambientes regulamentados mais exigentes. Essa combinação permite que as empresas modernizem processos, imponham controles e escalem a IA com segurança.
O Enterprise Advantage é a primeira abordagem de plataforma em escala empresarial orientada por consultoria projetada especificamente para criar, orquestrar e governar fluxos de trabalho agênticos de forma nativa na AWS. A oferta se baseia em três componentes integrados:
No contexto do Enterprise Advantage na AWS, a governança de nível empresarial é oferecida por meio de quatro recursos que as organizações historicamente tiveram que desenvolver ou comprar separadamente:
A IBM implementou a Advantage Platform em suas próprias operações globais como um "cliente zero", aplicando a plataforma para transformar os fluxos de trabalho principais em funções de negócios e de TI. Os padrões operacionais, modelos de governança e métodos de entrega derivados dessa experiência agora estão incorporados ao Enterprise Advantage na AWS, ajudando os clientes a adotar a IA agêntica de forma mais rápida e segura.
A IBM Consulting já concluiu contratos com clientes em serviços financeiros e ciências biológicas, entregando o Enterprise Advantage na AWS com resultados mensuráveis em automação de aquisição, transformação de atendimento ao cliente e processamento de documentos regulatórios. Estão sendo integrados novos programas nas áreas da saúde, telecomunicações e setor público, setores onde a infraestrutura da AWS está bem estabelecida e onde os requisitos de governança historicamente têm limitado a adoção da IA, impedindo que ela atinja seu potencial máximo.
O serviço Enterprise Advantage foi projetado para estender os recursos nativos da AWS, não para contorná-los, com a Advantage Platform (a plataforma de tecnologia do Enterprise Advantage), integrando-se a todo o stack de IA da AWS.
Essa integração abrange a hospedagem do modelo de base e a orquestração de agentes no Amazon Bedrock e Bedrock AgentCore, para a automação do fluxo de trabalho por meio do Strands Agents SDK, e do Amazon Kiro, um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) e interface de linha de comando (CLI) de IA agêntica. Ela também inclui agentes de fronteira criados especificamente para segurança e DevOps e infraestrutura de identidade e aprendizado de máquina (ML) de nível empresarial por meio dos serviços de segurança da AWS e de IA do Amazon SageMaker. O Amazon Quick fornece a camada de análise de dados, dando às equipes visibilidade sobre o desempenho dos agentes e os resultados dos negócios.
Ao mesmo tempo, a arquitetura multinuvem e multimodelo da Advantage Platform preserva a possibilidade de escolha. Organizações com cargas de trabalho que abrangem a AWS, infraestrutura local e outros ambientes de nuvem podem operar uma camada unificada de governança e observabilidade em todos eles. As organizações que já investiram nesses serviços não precisam começar do zero; elas ganham uma camada de governança e orquestração adicional, desenvolvida especificamente para ambientes de produção.
Desde o trabalho conjunto em IA e modernização de nuvem híbrida até soluções de nuvem específicas para o setor, a AWS e a IBM há muito tempo permitem que os clientes liberem a modernização em escala. O Enterprise Advantage representa uma extensão natural dessa parceria para a era da IA agêntica.
Para as empresas alinhadas à AWS, a oferta proporciona:
Como líderes que atuam na interseção da rede global de parceiros da AWS e da inovação em IA da IBM Consulting, acreditamos que o Enterprise Advantage chega exatamente no momento certo. A adoção da IA está acelerando rapidamente, mas a operacionalização de sistemas agênticos exige conhecimento profundo, governança sólida e uma plataforma capaz de integrar ambientes empresariais heterogêneos.
Para setores como serviços financeiros, saúde, telecomunicações, energia e governo, a combinação de confiança na infraestrutura da AWS e a profundidade da governança empresarial da IBM não é incidental, é a condição que torna a IA agêntica viável na produção.
A infraestrutura da AWS fornece a base. O Enterprise Advantage fornece o acelerador. Juntos, eles capacitam as organizações a escalar a IA de forma responsável e obter um impacto mensurável mais rápido do que nunca.
O IBM Enterprise Advantage na AWS já está disponível por meio das equipes de engajamento da IBM Consulting e dos membros selecionados da AWS Partner Network (APN). Os programas estruturados de implementação de 90 dias são projetados para levar as organizações da avaliação inicial aos fluxos de trabalho agênticos prontos para produção em semanas.
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