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Inteligência artificial Automação de TI

A IBM Consulting oferece a primeira plataforma de IA agêntica em escala empresarial do setor, integrada nativamente com a AWS

A IBM Consulting e a Amazon Web Services (AWS) continuam aprofundando sua colaboração estratégica de longa data e ajudando os clientes em comum a fornecer recursos de IA agêntica onde sua infraestrutura empresarial preferencial existente já reside.

Publicado 04/05/2026

Em 19 de janeiro de 2026, a IBM anunciou o Enterprise Advantage, um novo serviço de consultoria baseado em ativos projetado para ajudar as organizações a escalar a IA agêntica segura e governada em suas operações de negócios, sem a necessidade de desenvolver a plataforma de IA por conta própria.

Em conjunto, as organizações estão acelerando a transição para uma transformação orientada por agentes com a disponibilidade geral do IBM Enterprise Advantage na AWS, um novo modelo de transformação impulsionada por IA que estende o principal serviço de consultoria baseado em ativos da IBM para organizações que operam na AWS.

Com uma parcela significativa das empresas em todo o mundo escolhendo a AWS como sua principal nuvem pública, o Enterprise Advantage agora é executado em um ambiente AWS do cliente, pronto para operar em escala.

Fechando a lacuna entre a ambição da IA e a realidade operacional

A adoção da IA aumentou consideravelmente, mas a maioria das organizações tem dificuldades em converter a experimentação em impacto mensurável. A sustentabilidade do valor comercial exige a reestruturação de todo o fluxo de trabalho, integrando a IA com dados, sistemas e governança de ponta a ponta.

A pesquisa da IBM apresenta o desafio de forma clara: 79% dos executivos esperam que a IA gere um valor comercial significativo até 2030, mas menos de um em cada quatro acredita que suas organizações estejam preparadas para atingir esse objetivo.A peça que falta é uma plataforma de nível empresarial capaz de orquestrar agentes, gerenciar fluxos de trabalho e aplicar controles em escala, transformando ambição e investimento em resultados que fazem a empresa crescer.

O Enterprise Advantage na AWS preenche essa lacuna ao fornecer uma plataforma estruturada, bem arquitetada e pronta para produção que incorpora a IA agêntica às operações empresariais, com recurso de gerenciamento de contexto, orquestração e controles integrados. As organizações podem migrar de iniciativas fragmentadas para um programa coesivo em toda a empresa, alinhado aos resultados de negócios reais.

Além disso, conta com aplicações agênticas prontas para uso, flexibilidade multinuvem que protege os compromissos existentes e governança de nível empresarial desenvolvida para os ambientes regulamentados mais exigentes. Essa combinação permite que as empresas modernizem processos, imponham controles e escalem a IA com segurança.

Um marco na maturidade da IA empresarial

O Enterprise Advantage é a primeira abordagem de plataforma em escala empresarial orientada por consultoria projetada especificamente para criar, orquestrar e governar fluxos de trabalho agênticos de forma nativa na AWS. A oferta se baseia em três componentes integrados:

  • A Advantage Platform é a plataforma fundamental de IA agêntica da IBM Consulting, implementável nativamente na AWS e projetada para operar sem dificuldades com o Amazon Bedrock, incluindo o Bedrock AgentCore. A Advantage Platform oferece um ambiente de ponta a ponta para criar, orquestrar e operar soluções de IA agêntica em escala empresarial. A plataforma oferece orquestração de agentes e processos, um estúdio de contexto com gráfico de conhecimento, acesso seguro a ferramentas por meio de um gateway MCP, gerenciamento do ciclo de vida de agentes e observabilidade total, tudo em um único painel de controle integrado. Ao aproveitar o Bedrock AgentCore para tempos de execução de agentes gerenciados e acesso ao modelo de base, e ao estendê-lo com o contexto empresarial, a governança e os recursos da Advantage Platform, os clientes podem ir além de agentes independentes e implementar fluxos de trabalho agênticos prontos para produção.
  • O Advantage Marketplace é um mercado de aplicações agênticas específicas de domínios que abrangem atendimento ao cliente, finanças, aquisição, processamento de documentos legais e regulatórios, RH, SDLC e casos de uso específicos do setor, prontas para produção para cargas de trabalho corporativas e construídas com base nos padrões operacionais comprovados pela própria implementação interna da IBM.
  • O Advantage Services são serviços de consultoria de alto valor que combinam a estratégia, os métodos codificados e a experiência no domínio do setor da IBM Consulting com a profundidade de sua comunidade de profissionais certificados pela AWS (com 25 mil certificações) e a experiência de centenas de projetos de IA agêntica em todo o mundo; o Enterprise Advantage empacota essa experiência em um modelo de implementação estruturado e repetível.

Na prática: painel de controle de nível empresarial

No contexto do Enterprise Advantage na AWS, a governança de nível empresarial é oferecida por meio de quatro recursos que as organizações historicamente tiveram que desenvolver ou comprar separadamente:

  • Orquestração de agentes governados: o App Studio da Advantage Platform permite que os clientes definam fluxos de trabalho de agentes e multiagentes nos modos no-code, pouco código e pro-code, onde cada ação de agente é registrada, auditável e rastreável até um acesso ou política regulatória.
  • Contexto que transcende as fronteiras organizacionais: o Context Studio da Advantage Platform oferece aos agentes uma visão compartilhada e regida por esquemas de bancos de dados estruturados corporativos, repositórios de documentos e fluxos de eventos em tempo real, sem exigir um programa de consolidação de dados como pré-requisito.
  • Acesso controlado a ferramentas em escala: o gateway MCP da Advantage Platform gerencia como os agentes se conectam aos sistemas empresariais, impondo controles de acesso e limites de taxa para atender às necessidades das equipes de segurança e os agentes que trabalham por meio delas.
  • Observabilidade full stack : cada decisão do agente, chamada de ferramenta e escalonamento é capturada por meio de uma camada de monitoramento que se integra ao Amazon CloudWatch e aos recursos AIOps da IBM. Quando algo inesperado ocorre em um fluxo de trabalho multiagentes complexo, as equipes de operações têm o contexto para entender exatamente o motivo.

Impacto no mundo real: acelerado por meio da AWS

A IBM implementou a Advantage Platform em suas próprias operações globais como um "cliente zero", aplicando a plataforma para transformar os fluxos de trabalho principais em funções de negócios e de TI. Os padrões operacionais, modelos de governança e métodos de entrega derivados dessa experiência agora estão incorporados ao Enterprise Advantage na AWS, ajudando os clientes a adotar a IA agêntica de forma mais rápida e segura.

A IBM Consulting já concluiu contratos com clientes em serviços financeiros e ciências biológicas, entregando o Enterprise Advantage na AWS com resultados mensuráveis em automação de aquisição, transformação de atendimento ao cliente e processamento de documentos regulatórios. Estão sendo integrados novos programas nas áreas da saúde, telecomunicações e setor público, setores onde a infraestrutura da AWS está bem estabelecida e onde os requisitos de governança historicamente têm limitado a adoção da IA, impedindo que ela atinja seu potencial máximo.

Desenvolvido para AWS, sem prender os clientes

O serviço Enterprise Advantage foi projetado para estender os recursos nativos da AWS, não para contorná-los, com a Advantage Platform (a plataforma de tecnologia do Enterprise Advantage), integrando-se a todo o stack de IA da AWS.

Essa integração abrange a hospedagem do modelo de base e a orquestração de agentes no Amazon Bedrock e Bedrock AgentCore, para a automação do fluxo de trabalho por meio do Strands Agents SDK, e do Amazon Kiro, um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) e interface de linha de comando (CLI) de IA agêntica. Ela também inclui agentes de fronteira criados especificamente para segurança e DevOps e infraestrutura de identidade e aprendizado de máquina (ML) de nível empresarial por meio dos serviços de segurança da AWS e de IA do Amazon SageMaker. O Amazon Quick fornece a camada de análise de dados, dando às equipes visibilidade sobre o desempenho dos agentes e os resultados dos negócios.

Ao mesmo tempo, a arquitetura multinuvem e multimodelo da Advantage Platform preserva a possibilidade de escolha. Organizações com cargas de trabalho que abrangem a AWS, infraestrutura local e outros ambientes de nuvem podem operar uma camada unificada de governança e observabilidade em todos eles. As organizações que já investiram nesses serviços não precisam começar do zero; elas ganham uma camada de governança e orquestração adicional, desenvolvida especificamente para ambientes de produção.

"As organizações precisam de agentes que possam trabalhar em fluxos de trabalho reais de negócios, com segurança e governança integradas desde o início. É isso que a AWS e IBM construíram juntas. O Enterprise Advantage da IBM oferece recursos de agentes de IA agêntica prontos para produção, com orquestração, governança e gerenciamento de ciclo de vida já implementados. As organizações que implementarem agentes de IA em seus fluxos de trabalho críticos hoje liderarão seus setores, e o Enterprise Advantage na AWS oferece o caminho mais rápido para chegar lá."

— Greg Pearson, vice-presidente de vendas globais da Amazon Web Services

Um novo capítulo para a parceria IBM-AWS

Desde o trabalho conjunto em IA e modernização de nuvem híbrida até soluções de nuvem específicas para o setor, a AWS e a IBM há muito tempo permitem que os clientes liberem a modernização em escala. O Enterprise Advantage representa uma extensão natural dessa parceria para a era da IA agêntica.

Para as empresas alinhadas à AWS, a oferta proporciona:

  • Um caminho para unificar projetos-piloto de IA fragmentados em um único modelo arquitetônico
  • Um framework de governança que complementa os serviços de segurança, identidade e conformidade nativos da AWS
  • Agentes treinados no setor e mecanismos de fluxo de trabalho que ampliam os investimentos existentes na AWS
  • Uma maneira de acelerar a inovação na infraestrutura de nuvem confiável da AWS

Um blueprint pronto para AWS para escalar a IA com confiança

Como líderes que atuam na interseção da rede global de parceiros da AWS e da inovação em IA da IBM Consulting, acreditamos que o Enterprise Advantage chega exatamente no momento certo. A adoção da IA está acelerando rapidamente, mas a operacionalização de sistemas agênticos exige conhecimento profundo, governança sólida e uma plataforma capaz de integrar ambientes empresariais heterogêneos.

Para setores como serviços financeiros, saúde, telecomunicações, energia e governo, a combinação de confiança na infraestrutura da AWS e a profundidade da governança empresarial da IBM não é incidental, é a condição que torna a IA agêntica viável na produção.

A infraestrutura da AWS fornece a base. O Enterprise Advantage fornece o acelerador. Juntos, eles capacitam as organizações a escalar a IA de forma responsável e obter um impacto mensurável mais rápido do que nunca.

Comece já

O IBM Enterprise Advantage na AWS já está disponível por meio das equipes de engajamento da IBM Consulting e dos membros selecionados da AWS Partner Network (APN). Os programas estruturados de implementação de 90 dias são projetados para levar as organizações da avaliação inicial aos fluxos de trabalho agênticos prontos para produção em semanas.

Explore o IBM Enterprise Advantage

Saiba mais sobre a parceria estratégica entre a IBM e a AWS

Dan Kusel

AWS Global Managing Partner, General Manager, and Global Practice Leader

IBM Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services

IBM Consulting