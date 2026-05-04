A IBM Consulting oferece a primeira plataforma de IA agêntica em escala empresarial do setor, integrada nativamente com a AWS

A adoção da IA aumentou consideravelmente, mas a maioria das organizações tem dificuldades em converter a experimentação em impacto mensurável. A sustentabilidade do valor comercial exige a reestruturação de todo o fluxo de trabalho, integrando a IA com dados, sistemas e governança de ponta a ponta.

A pesquisa da IBM apresenta o desafio de forma clara: 79% dos executivos esperam que a IA gere um valor comercial significativo até 2030, mas menos de um em cada quatro acredita que suas organizações estejam preparadas para atingir esse objetivo.A peça que falta é uma plataforma de nível empresarial capaz de orquestrar agentes, gerenciar fluxos de trabalho e aplicar controles em escala, transformando ambição e investimento em resultados que fazem a empresa crescer.

O Enterprise Advantage na AWS preenche essa lacuna ao fornecer uma plataforma estruturada, bem arquitetada e pronta para produção que incorpora a IA agêntica às operações empresariais, com recurso de gerenciamento de contexto, orquestração e controles integrados. As organizações podem migrar de iniciativas fragmentadas para um programa coesivo em toda a empresa, alinhado aos resultados de negócios reais.

Além disso, conta com aplicações agênticas prontas para uso, flexibilidade multinuvem que protege os compromissos existentes e governança de nível empresarial desenvolvida para os ambientes regulamentados mais exigentes. Essa combinação permite que as empresas modernizem processos, imponham controles e escalem a IA com segurança.