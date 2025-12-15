IBM Consulting Application Management Suite: impulsionando a transformação inteligente do SAP

No ambiente empresarial dinâmico de hoje — moldado por mercados em transformação, expectativas de clientes em constante evolução e avanços tecnológicos acelerados — a agilidade deixou de ser opcional. A convergência da adoção do S/4HANA, do RISE with SAP e o Joule (IA agêntica) adicionou complexidade aos esforços de modernização, tornando a transformação um desafio estratégico para as empresas.

Para muitas organizações, a transformação SAP é um ato de equilíbrio – entre inovação e estabilidade, velocidade e controle, custo e valor. Embora o S/4HANA ofereça uma promessa significativa, o progresso geralmente é retardado pela complexidade legada, processos fragmentados e operações que consomem muitos recursos.

De acordo com a ASUG (Grupo de Usuários da SAP das Américas), apenas 45% dos entrevistados estão ao vivo no S/4HANA, e 77% citam o ritmo de novas tecnologias como uma grande barreira. Espera-se que os agentes de IA reduzam o tempo de conclusão das tarefas em 25% e melhorem a qualidade do trabalho em 40%.