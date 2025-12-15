Inteligência artificial Automação de TI

IBM Consulting Application Management Suite: impulsionando a transformação inteligente do SAP

O ICAMS é mais do que uma ferramenta de eficiência; é um facilitador estratégico. Integrado com o IBM Consulting Advantage, ele garante escalabilidade, evolução contínua e alinhamento com as necessidades de negócios emergentes.

Publicado 15/12/2025
O desafio da transformação do SAP

No ambiente empresarial dinâmico de hoje — moldado por mercados em transformação, expectativas de clientes em constante evolução e avanços tecnológicos acelerados — a agilidade deixou de ser opcional. A convergência da adoção do S/4HANA, do RISE with SAP e o Joule (IA agêntica) adicionou complexidade aos esforços de modernização, tornando a transformação um desafio estratégico para as empresas.

Para muitas organizações, a transformação SAP é um ato de equilíbrio – entre inovação e estabilidade, velocidade e controle, custo e valor. Embora o S/4HANA ofereça uma promessa significativa, o progresso geralmente é retardado pela complexidade legada, processos fragmentados e operações que consomem muitos recursos.

De acordo com a ASUG (Grupo de Usuários da SAP das Américas), apenas 45% dos entrevistados estão ao vivo no S/4HANA, e 77% citam o ritmo de novas tecnologias como uma grande barreira. Espera-se que os agentes de IA reduzam o tempo de conclusão das tarefas em 25% e melhorem a qualidade do trabalho em 40%.

Um caminho mais inteligente para o futuro

As empresas precisam de soluções que operem perfeitamente — antes, durante e depois da transformação — em ambientes ECC e S/4HANA; que ofereçam respostas personalizadas e contextuais com base nos dados do cliente; e que minimizem o risco de regressão e garantam precisão na execução.

O IBM Consulting Application Management Suite for SAP (ICAMS) reimagina o gerenciamento de aplicação SAP por meio da IA generativa e agêntica. Da implementação ao gerenciamento contínuo, o ICAMS simplifica, acelera e eleva as operações SAP ajudando as organizações a migrar da manutenção para a inovação.

Seis recursos principais do ICMS

Veja abaixo uma visão geral rápida dos diferentes recursos que o ICAMS fornece para impulsionar os benefícios de produtividade como parte de nossa entrega global:

  1. Geração de código delta: crie alterações de código direcionadas e alinhadas aos padrões do cliente, com o suporte de mais de 40 verificações automatizadas de qualidade e prontidão.
  2. Documentação automatizada e tradução de consultas: resuma personalizações e converta consultas de linguagem natural em SQL para obter insights de configuração.
  3. Geração de dados sintéticos: produza dados mestres específicos do contexto para testes de regressão e automatize a configuração de dados em massa.
  4. Engenharia reversa de fluxo de processos: mapeie dependências para análise de impacto e controle de mudanças.
  5. Análise de impacto abrangente: avalie as solicitações de alteração em todos os ciclos de lançamento e recomende objetos WRICEF ideais.
  6. Monitoramento proativo: detecte problemas em cadeias de processos e interfaces, com remediação orientada por IA e análise da causa raiz para reduzir o tempo médio de resolução (MTTR).

O pacote oferece outros recursos atraentes relacionados à geração de histórias de usuários, geração de scripts de teste, especificações técnicas e geração de especificações funcionais, juntamente com conteúdo de treinamento e outros aspectos para ajudar na implementação do SAP S/4HANA e no gerenciamento inteligente para os clientes.

O que diferencia o ICMS

O ICAMS é mais do que uma ferramenta de eficiência; é um facilitador estratégico. Integrado com o IBM Consulting Advantage, ele garante escalabilidade, evolução contínua e alinhamento com as necessidades de negócios emergentes. Isso faz do ICAMS não apenas uma solução para hoje, mas uma plataforma pronta para o futuro para a transformação do SAP.

Um caminho a seguir preparado para o futuro

Se a complexidade do SAP está atrasando sua transformação, o ICAMS oferece um caminho inteligente, prático e preparado para o futuro. Ele já está proporcionando ganhos de produtividade mensuráveis e um time to value mais rápido para as principais empresas e está prestes a se tornar a próxima grande onda do gerenciamento de aplicações corporativas.

