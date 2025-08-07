IBM Consulting e InfoSec Global colaboram na visibilidade e controle de ativos criptográficos

A combinação da rede de entrega global e da experiência em segurança protegida contra ataques quânticos da IBM Consulting com a plataforma AgileSec da InfoSec Global é projetada para acelerar a transição dos clientes para a criptografia pós-quântica e permite uma transformação orientada por riscos para agilidade criptográfica e conformidade em toda a empresa.

De acordo com o cofundador e atual Diretor de Negócios da InfoSec Global, Nagi Moustafa, a importância de trabalhar com líderes de setores para ajudar os clientes a entender e proteger suas organizações na era da computação quântica é crítico, observando: "Estabelecer criptografia ágil e se preparar para a era pós-quântica requer um ecossistema de parceiros sofisticado.” Ele acrescenta: "Junto com a IBM Consulting, nosso objetivo é fornecer às organizações visibilidade e controle abrangentes sobre seus ativos criptográficos (em ambientes legados e modernos), ajudando-as a habilitar uma abordagem baseada em padrões para a modernização e transição para a criptografia pós-quântica. "

Os benefícios para os clientes da parceria global IBM Consulting e InfoSec podem incluir:

Lidar com o risco de pontos cegos criptográficos e o apoio à adesão às frameworks de conformidade do NIST , do Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) e das expectativas regulatórias;

, do Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) e das expectativas regulatórias; Acelerar a modernização sem a necessidade de reformulação dispendiosa da agilidade criptográfica no local; e

Criar uma arquitetura segura contra ataques quânticos e escalável, com retorno mensurável sobre o investimento.

Antti Ropponen, Executive Partner da IBM Consulting Cybersecurity Services, reconheceu a necessidade de ajudar os clientes a modernizar e proteger sua infraestrutura criptográfica em antecipação às ameaças quânticas.

Ropponen comenta que, "Além dos nossos amplos serviços de transformação seguros contra ataques quânticos, a rede global de consultores de cibersegurança da IBM Consulting agora terá acesso à plataforma comprovada da InfoSec Global para descoberta, inventário e controle criptográficos, o que ajudará os clientes a enfrentar os desafios de confiança digital atuais, juntamente com as ameaças quânticas do futuro."