IBM Consulting e InfoSec Global colaboram na visibilidade e controle de ativos criptográficos

7 de agosto de 2025
Para ajudar as empresas a se preparar para um futuro baseado em tecnologia quântica, aIBM Consulting e a InfoSec Global, uma empresa da Keyfactor e provedora de gerenciamento de postura criptográfica, estão fazendo uma parceria para fornecer soluções avançadas de descoberta criptográfica e inventário em todos os setores e regiões.
O rápido avanço da computação quântica representa uma ameaça crescente à segurança criptográfica para organizações em todo o mundo. Os computadores quânticos serão capazes de quebrar a criptografia tradicional, expondo vulnerabilidades em todas as camadas de operações digitais. Quaisquer dados, identidades, comunicações, transações ou infraestrutura que ainda não estejam protegidos por criptografia segura contra ataques quânticos devem ser considerados em risco hoje ou em um futuro próximo.
Em todas as jurisdições, as regulamentações estão convergindo em uma expectativa comum: os ativos criptográficos devem ser inventariados, avaliados e modernizados agora. Organizações como o Network and Information Systems (NIS) Cooperation Group da União Europeia, o National Institute of Standards and Technology (NIST) do Department of Commerce dos Estados Unidos e o National Cyber Security Centre (NCSC) do Reino Unido delinearam requisitos e cronogramas de segurança quântica. No entanto, muitas organizações continuam sem saber como criar estratégias, avaliar, modernizar e controlar sua jornada quântica transformacional.
A combinação da rede de entrega global e da experiência em segurança protegida contra ataques quânticos da IBM Consulting com a plataforma AgileSec da InfoSec Global é projetada para acelerar a transição dos clientes para a criptografia pós-quântica e permite uma transformação orientada por riscos para agilidade criptográfica e conformidade em toda a empresa.
De acordo com o cofundador e atual Diretor de Negócios da InfoSec Global, Nagi Moustafa, a importância de trabalhar com líderes de setores para ajudar os clientes a entender e proteger suas organizações na era da computação quântica é crítico, observando: "Estabelecer criptografia ágil e se preparar para a era pós-quântica requer um ecossistema de parceiros sofisticado.” Ele acrescenta: "Junto com a IBM Consulting, nosso objetivo é fornecer às organizações visibilidade e controle abrangentes sobre seus ativos criptográficos (em ambientes legados e modernos), ajudando-as a habilitar uma abordagem baseada em padrões para a modernização e transição para a criptografia pós-quântica. "
Os benefícios para os clientes da parceria global IBM Consulting e InfoSec podem incluir:
Antti Ropponen, Executive Partner da IBM Consulting Cybersecurity Services, reconheceu a necessidade de ajudar os clientes a modernizar e proteger sua infraestrutura criptográfica em antecipação às ameaças quânticas.
Ropponen comenta que, "Além dos nossos amplos serviços de transformação seguros contra ataques quânticos, a rede global de consultores de cibersegurança da IBM Consulting agora terá acesso à plataforma comprovada da InfoSec Global para descoberta, inventário e controle criptográficos, o que ajudará os clientes a enfrentar os desafios de confiança digital atuais, juntamente com as ameaças quânticas do futuro."
A plataforma AgileSec foi criada para permitir a descoberta, a classificação e o gerenciamento do ciclo de vida de ativos criptográficos em ambientes híbridos e distribuídos. A IBM Consulting, o primeiro parceiro global de integração de sistemas para a plataforma AgileSec, oferecerá a solução como parte de seus serviços de consultoria, ajudando os consultores a trabalhar lado a lado com os clientes para avaliar e monitorar seus ativos criptográficos e definir as melhores práticas de remediação contínuas.
Olhando para o futuro, a parceria permitirá que a IBM Consulting e a InfoSec Global desenvolvam, comercializem e forneçam em conjunto soluções de gerenciamento de postura criptográfica, continuando a integrar a plataforma AgileSec com os serviços de cibersegurança da IBM Consulting. Estamos ansiosos para compartilhar inovações futuras que ajudarão nossos clientes mútuos a enfrentar seus desafios mais complexos de segurança contra ataques quânticos.
Os especialistas em segurança quântica da IBM Consulting podem ajudar a elevar o diálogo de sua organização sobre segurança contra ataques quânticos a um imperativo comercial estratégico de longo prazo. Saiba mais sobre os serviços seguros contra ataques quânticos da IBM Consulting ou agende um workshop de enquadramento de risco seguro contra ataques quânticos.
Saiba mais sobre serviços seguros contra ataques quânticos