O portfólio de computação confidencial da IBM se expande para o ecossistema Red Hat

A computação confidencial é uma tecnologia projetada para proteger os dados, mesmo durante o processamento. Isso é alcançado isolando cargas de trabalho em ambientes de execução confiáveis (TEEs), criados para impedir o acesso não autorizado até mesmo dos usuários mais privilegiados, incluindo provedores de nuvem, administradores de sistemas e operadores ou componentes de terceiros em geral.

Na era da IA e da nuvem híbrida, a computação confidencial possibilita o processamento e a análise de dados, protegendo informações confidenciais contra acesso não autorizado. Isso é crucial para aplicações de IA que dependem de grandes conjuntos de dados, incluindo dados pessoais e proprietários.

De acordo com a 360iResearch, o mercado global de computação confidencial deve crescer de US$ 7,06 bilhões em 2025 para US$ 14,94 bilhões em 2030, refletindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,07%. Eles observaram que "permitindo que os dados permaneçam criptografados mesmo durante o processamento, a computação confidencial promove a confiança digital, reduz os custos de conformidade e apoia casos de uso emergentes em IA e análise de dados que dependem da colaboração de dados com preservação da privacidade". Isso, na opinião deles, “liberará o impacto econômico e os catalisadores de crescimento da computação confidencial”..

Além dos dados processados por um determinado modelo de IA, a IBM descobriu que pode haver custos ocultos na criação desses modelos. Em muitos casos de uso empresariais, esses modelos (especialmente quando ampliados e ajustados com dados proprietários) podem representar um valor de negócios significativo e uma vantagem exclusiva de mercado. A computação confidencial foi projetada para proteger esses modelos, sua propriedade intelectual subjacente e o stack de IA.

Além dessas tendências que influenciam o espaço de computação confidencial, outro fator está surgindo: até 2028, estima-se que 77% da infraestrutura de computação será consumida pelos provedores de serviços. Essa transformação traz novas oportunidades, mas também desafios significativos de segurança. Os provedores de serviços geralmente gerenciam cargas de trabalho em ambientes compartilhados, enfrentando demandas regulatórias e aumentando o escrutínio em torno da privacidade de dados.

Para setores nos quais a confidencialidade dos dados é fundamental, como saúde, finanças e governo, a computação confidencial ajuda as organizações com sua postura de conformidade, mantendo a agilidade operacional. Para os provedores de serviços, é um diferencial competitivo, muitas vezes resultando em maior confiança, segurança e privacidade em um mundo de zero trust, ao mesmo tempo que permite a diferenciação por meio de uma orquestração eficiente de plataformas multilocatários.