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O IBM Concert Protect apresenta um novo recurso de prova de explorabilidade para ajudar as equipes de segurança a se concentrarem no que é mais importante

O IBM Concert foi projetado para fornecer esse contexto, conectando aplicações, infraestrutura, tempo de execução, identidade, rede e informações de negócios em uma visão operacional unificada.

Publicado 14/07/2026

Hoje, a IBM está lançando um novo recurso do IBM Concert Protect, atualmente disponível no Tech Preview, que ajuda as organizações a irem além da priorização tradicional de vulnerabilidades, ao fornecer provas de explorabilidade. Em vez de confiar apenas nas pontuações de gravidade ou nas previsões de explorabilidade, o recurso correlaciona continuamente o contexto de aplicações, infraestrutura, tempo de execução, identidade, rede e negócios para validar se uma vulnerabilidade pode realmente ser explorada no ambiente do cliente.

Esse novo recurso se baseia no contexto operacional unificado da plataforma IBM Concert, permitindo que as equipes de segurança, desenvolvimento e operações se concentrem nas vulnerabilidades que representam risco real para os negócios, acelerem a remediação e melhorem a precisão e a eficiência das operações de segurança orientadas por IA.

Com base na próxima evolução do gerenciamento de exposição

A IA está mudando fundamentalmente o gerenciamento de vulnerabilidades.

Avanços recentes em IA, incluindo o trabalho da IBM Research com a Mythos, demonstram a rapidez com que vulnerabilidades de softwares podem ser descobertas. Embora isso seja um avanço significativo para os defensores, também cria um novo desafio operacional. Cada melhoria na descoberta aumenta o número de vulnerabilidades que as organizações devem investigar, priorizar e remediar.

As plataformas de segurança modernas responderam a isso aprimorando a priorização. Elas combinam sinais como criticidade do negócio, CVSS, EPSS, importância do ativo e previsões de explorabilidade para ajudar as organizações a reduzir o ruído. Essas abordagens representam um progresso importante, mas ainda se baseiam em probabilidades em vez de evidências.

As organizações precisam cada vez mais de algo além da priorização. Elas precisam de provas.

Uma vulnerabilidade que parece crítica pode nunca ser alcançável devido a proteções de tempo de execução, segmentação de rede, controles de identidade ou lógica de aplicação. Ao mesmo tempo, os modelos de IA de ponta estão demonstrando capacidade de encadear várias vulnerabilidades de menor gravidade, fraquezas de configuração, permissões de identidade e exposições de infraestrutura em caminhos de ataque viáveis. Compreender a explorabilidade no contexto do próprio ambiente de uma organização está se tornando tão importante quanto entender a gravidade.

O IBM Concert foi projetado para fornecer esse contexto, conectando aplicações, infraestrutura, tempo de execução, identidade, rede e informações de negócios em uma visão operacional unificada. Esse novo recurso do Concert Protect se apoia nessa base para validar a explorabilidade antes do início da remediação.

Novidades no IBM Concert Protect

O novo recurso introduz vários aprimoramentos que ajudam as organizações a reduzir a exposição de forma mais eficaz:

  • Prova de explorabilidade. Vá além das pontuações de CVSS, das previsões de EPSS e da priorização estática, validando se uma vulnerabilidade pode realmente ser explorada em seu ambiente.
  • Análise contextual unificada. Correlacione aplicação, infraestrutura, tempo de execução, identidade, rede e contexto de negócios para entender como as vulnerabilidades afetam os serviços críticos.
  • Investigação orientada por IA. Automatize as análises necessárias para determinar a capacidade de exploração, identificar caminhos de ataque e recomendar remediações validadas.
  • Remediação focada. Reduza o esforço de investigação, ajudando as equipes de segurança e desenvolvimento a se concentrarem nas vulnerabilidades que representam um risco real para os negócios.
  • Eficiência aprimorada de IA. Utilize a IA em um contexto operacional conectado para melhorar a precisão das decisões e, ao mesmo tempo, reduzir análises desnecessárias e custos operacionais.

Uma demonstração ilustra o impacto. Mais de 5.700 descobertas foram geradas por vários scanners de segurança. O IBM Concert Protect validou essas descobertas e as reduziu para apenas 12 vulnerabilidades que eram comprovadamente exploráveis e exigiam atenção imediata.

Em vez de debater as pontuações de gravidade ou reconstruir manualmente caminhos de ataque, as equipes de segurança e desenvolvimento puderam se concentrar imediatamente na resolução dos problemas mais importantes.

Colocando em prática a prova de explorabilidade

Organizações de todos os setores enfrentam desafios semelhantes, mesmo que seus ambientes sejam diferentes.

  1. As organizações de serviços financeiros podem concentrar seus esforços de remediação em vulnerabilidades que expõem aplicações bancárias críticas, em vez de em todas as descobertas de alta gravidade geradas por scanners de segurança.
  2. Prestadores de serviços de saúde podem validar quais vulnerabilidades representam um risco real para os sistemas clínicos e aplicações voltadas para o paciente, permitindo que as equipes de segurança priorizem a remediação sem interromper os serviços essenciais.
  3. Os provedores de telecomunicações e as grandes empresas podem correlacionar vulnerabilidades em ambientes de nuvem híbrida, infraestrutura e serviços de negócios para entender como várias fragilidades podem se combinar em um caminho de ataque antes que os invasores as explorem.

Em todos os setores, o objetivo é o mesmo: reduzir o esforço de investigação, melhorar a confiança na remediação e ajudar as equipes de segurança e desenvolvimento a se concentrarem nas vulnerabilidades que realmente importam.

A base para operações de segurança orientadas por IA

À medida que as organizações implementam mais IA no desenvolvimento de softwares e nas operações de segurança, o sucesso dependerá de mais do que apenas selecionar o modelo certo. A IA é tão eficaz quanto os dados e o contexto que recebe.

Ao fornecer uma compreensão integrada de aplicações, infraestrutura, ambientes de tempo de execução, identidades, redes e operações de negócios, o IBM Concert permite que a IA vá além da priorização, rumo a provas e ações coordenadas. O Concert Protect é o primeiro exemplo de como essa base ajuda as organizações a comprovar a explorabilidade, reduzir a exposição, acelerar a remediação e proteger softwares com maior confiança.

Saiba como o IBM Concert fornece o contexto operacional conectado que impulsiona a segurança, a resiliência e as operações orientadas por IA em toda a empresa.

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Vikram Murali

VP, Observability Development

IBM Automation

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