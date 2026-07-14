O IBM Concert Protect apresenta um novo recurso de prova de explorabilidade para ajudar as equipes de segurança a se concentrarem no que é mais importante

O IBM Concert foi projetado para fornecer esse contexto, conectando aplicações, infraestrutura, tempo de execução, identidade, rede e informações de negócios em uma visão operacional unificada.
Hoje, a IBM está lançando um novo recurso do IBM Concert Protect, atualmente disponível no Tech Preview, que ajuda as organizações a irem além da priorização tradicional de vulnerabilidades, ao fornecer provas de explorabilidade. Em vez de confiar apenas nas pontuações de gravidade ou nas previsões de explorabilidade, o recurso correlaciona continuamente o contexto de aplicações, infraestrutura, tempo de execução, identidade, rede e negócios para validar se uma vulnerabilidade pode realmente ser explorada no ambiente do cliente.
Esse novo recurso se baseia no contexto operacional unificado da plataforma IBM Concert, permitindo que as equipes de segurança, desenvolvimento e operações se concentrem nas vulnerabilidades que representam risco real para os negócios, acelerem a remediação e melhorem a precisão e a eficiência das operações de segurança orientadas por IA.
A IA está mudando fundamentalmente o gerenciamento de vulnerabilidades.
Avanços recentes em IA, incluindo o trabalho da IBM Research com a Mythos, demonstram a rapidez com que vulnerabilidades de softwares podem ser descobertas. Embora isso seja um avanço significativo para os defensores, também cria um novo desafio operacional. Cada melhoria na descoberta aumenta o número de vulnerabilidades que as organizações devem investigar, priorizar e remediar.
As plataformas de segurança modernas responderam a isso aprimorando a priorização. Elas combinam sinais como criticidade do negócio, CVSS, EPSS, importância do ativo e previsões de explorabilidade para ajudar as organizações a reduzir o ruído. Essas abordagens representam um progresso importante, mas ainda se baseiam em probabilidades em vez de evidências.
As organizações precisam cada vez mais de algo além da priorização. Elas precisam de provas.
Uma vulnerabilidade que parece crítica pode nunca ser alcançável devido a proteções de tempo de execução, segmentação de rede, controles de identidade ou lógica de aplicação. Ao mesmo tempo, os modelos de IA de ponta estão demonstrando capacidade de encadear várias vulnerabilidades de menor gravidade, fraquezas de configuração, permissões de identidade e exposições de infraestrutura em caminhos de ataque viáveis. Compreender a explorabilidade no contexto do próprio ambiente de uma organização está se tornando tão importante quanto entender a gravidade.
O IBM Concert foi projetado para fornecer esse contexto, conectando aplicações, infraestrutura, tempo de execução, identidade, rede e informações de negócios em uma visão operacional unificada. Esse novo recurso do Concert Protect se apoia nessa base para validar a explorabilidade antes do início da remediação.
O novo recurso introduz vários aprimoramentos que ajudam as organizações a reduzir a exposição de forma mais eficaz:
Uma demonstração ilustra o impacto. Mais de 5.700 descobertas foram geradas por vários scanners de segurança. O IBM Concert Protect validou essas descobertas e as reduziu para apenas 12 vulnerabilidades que eram comprovadamente exploráveis e exigiam atenção imediata.
Em vez de debater as pontuações de gravidade ou reconstruir manualmente caminhos de ataque, as equipes de segurança e desenvolvimento puderam se concentrar imediatamente na resolução dos problemas mais importantes.
Organizações de todos os setores enfrentam desafios semelhantes, mesmo que seus ambientes sejam diferentes.
Em todos os setores, o objetivo é o mesmo: reduzir o esforço de investigação, melhorar a confiança na remediação e ajudar as equipes de segurança e desenvolvimento a se concentrarem nas vulnerabilidades que realmente importam.
À medida que as organizações implementam mais IA no desenvolvimento de softwares e nas operações de segurança, o sucesso dependerá de mais do que apenas selecionar o modelo certo. A IA é tão eficaz quanto os dados e o contexto que recebe.
Ao fornecer uma compreensão integrada de aplicações, infraestrutura, ambientes de tempo de execução, identidades, redes e operações de negócios, o IBM Concert permite que a IA vá além da priorização, rumo a provas e ações coordenadas. O Concert Protect é o primeiro exemplo de como essa base ajuda as organizações a comprovar a explorabilidade, reduzir a exposição, acelerar a remediação e proteger softwares com maior confiança.
Saiba como o IBM Concert fornece o contexto operacional conectado que impulsiona a segurança, a resiliência e as operações orientadas por IA em toda a empresa.