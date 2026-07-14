O IBM Concert Protect apresenta um novo recurso de prova de explorabilidade para ajudar as equipes de segurança a se concentrarem no que é mais importante

A IA está mudando fundamentalmente o gerenciamento de vulnerabilidades.

Avanços recentes em IA, incluindo o trabalho da IBM Research com a Mythos, demonstram a rapidez com que vulnerabilidades de softwares podem ser descobertas. Embora isso seja um avanço significativo para os defensores, também cria um novo desafio operacional. Cada melhoria na descoberta aumenta o número de vulnerabilidades que as organizações devem investigar, priorizar e remediar.

As plataformas de segurança modernas responderam a isso aprimorando a priorização. Elas combinam sinais como criticidade do negócio, CVSS, EPSS, importância do ativo e previsões de explorabilidade para ajudar as organizações a reduzir o ruído. Essas abordagens representam um progresso importante, mas ainda se baseiam em probabilidades em vez de evidências.

As organizações precisam cada vez mais de algo além da priorização. Elas precisam de provas.

Uma vulnerabilidade que parece crítica pode nunca ser alcançável devido a proteções de tempo de execução, segmentação de rede, controles de identidade ou lógica de aplicação. Ao mesmo tempo, os modelos de IA de ponta estão demonstrando capacidade de encadear várias vulnerabilidades de menor gravidade, fraquezas de configuração, permissões de identidade e exposições de infraestrutura em caminhos de ataque viáveis. Compreender a explorabilidade no contexto do próprio ambiente de uma organização está se tornando tão importante quanto entender a gravidade.

O IBM Concert foi projetado para fornecer esse contexto, conectando aplicações, infraestrutura, tempo de execução, identidade, rede e informações de negócios em uma visão operacional unificada. Esse novo recurso do Concert Protect se apoia nessa base para validar a explorabilidade antes do início da remediação.