IBM Cognos Analytics 12.1.3: BI governada para empresas agênticas

O Cognos Analytics 12.1.3 traz a IA agêntica para a camada governada de BI, ajudando as equipes a migrar com mais rapidez enquanto permanecem conectadas a dados, métricas e regras de segurança aprovadas.
O IBM Cognos Analytics 12.1.3 foi desenvolvido para a realidade que as equipes de business intelligence (BI) enfrentam todos os dias. Os líderes precisam de respostas mais rápidas, os analistas precisam reduzir o trabalho manual de geração de relatórios e a TI precisa manter a governança intacta. Esta versão contribui para a concretização desses objetivos, tornando mais fácil consultar, criar, compartilhar e reutilizar informações confiáveis em todo o fluxo de trabalho, preservando os controles dos quais as empresas dependem.
A maioria das organizações possui mais dados do que nunca, uma demanda por relatórios que ultrapassa a capacidade de suas equipes e mais projetos-piloto de IA do que seus modelos de governança foram projetados para suportar. Líderes querem respostas mais rápidas. Os órgãos reguladores querem controles mais claros. Os usuários corporativos querem fazer análises de dados nas ferramentas que já utilizam. Enquanto isso, as equipes de BI ainda são solicitadas a manter relatórios confiáveis, gerenciar métricas, apoiar auditorias e responder à próxima solicitação urgente.
Os relatórios continuam a ser fundamentais para a tomada de decisão empresarial. Documentos para a diretoria, demonstrações financeiras, submissões regulatórias, dashboards operacionais e quadro de avaliação executiva exigem precisão, rastreabilidade e confiabilidade. O problema é que os relatórios tradicionais geram muito trabalho manual. Os analistas gastam tempo procurando conteúdo, explicando números, reconstruindo formatos e respondendo a perguntas semelhantes repetidamente. Os usuários corporativos esperam, enquanto as equipes de TI e governança gerenciam os riscos.
O Cognos Analytics 12.1.3 traz a IA agêntica para a camada governada de BI, ajudando as equipes a migrar mais rápido enquanto permanecem conectadas a dados, métricas e regras de segurança aprovadas. Esta nova versão inclui quatro recursos principais:
Uma das alterações mais importantes na versão 12.1.3 é trazer seu próprio LLM. Os usuários podem conectar um grande modelo de linguagem compatível, seja ele hospedado localmente ou baseado na nuvem, ao framework agêntico do Cognos.
Isso é importante porque muitas empresas já possuem políticas para provedores de IA, hospedagem regional, privacidade de dados, controles de custos e gerenciamento de riscos. Uma plataforma de BI que exige uma abordagem de modelo único pode gerar atrito. O Cognos oferece flexibilidade aos clientes, proporcionando uma base de BI governada e recursos agênticos, ao mesmo tempo em que permite que as organizações mantenham o controle de sua estratégia de modelos.
Essa flexibilidade é especialmente relevante nos setores financeiro, de saúde, governamental e em outros setores regulamentados. Dados confidenciais não podem ser tratados como combustível experimental, eles devem permanecer sob um controle claro, com regras de acesso conhecidas e uma trilha de auditoria confiável.
Outra mudança importante na versão 12.1.3 é o suporte MCP. Em termos simples, isso permite que os agentes e APIs do Cognos BI participem de fluxos de trabalho empresariais mais amplos.
Em vez de exigir que cada usuário abra um dashboard, encontre um relatório, interprete os números e migre a resposta para outra ferramenta, a inteligência do Cognos pode ser usada onde o trabalho já está acontecendo. Os usuários podem interagir com a análise de dados por meio do Orchestrate, Claude, Microsoft Copilot ou aplicações de IA personalizadas.
O dashboard ainda importa. O relatório ainda é relevante. Mas o BI deixa de ser um destino e passa a ser um serviço empresarial compartilhado.
A atualização também aprimora relatórios, modelagem de dados e administração, ajudando equipes de BI a construir e gerenciar conteúdos complexos de forma mais eficiente.
Os aprimoramentos importantes incluem:
Um melhor controle do ciclo de vida e gestão de ativos ajuda as equipes a migrar de forma mais rápida, preservando a conformidade e a confiança.
O IBM Cognos Analytics 12.1.3 oferece às empresas um caminho mais controlado, ajudando as equipes a reduzir o trabalho manual, obter respostas confiáveis com mais rapidez e manter a governança em vigor. Seu valor é simples: BI confiável mais rápido, flexível e fácil de usar no trabalho diário.
Assista ao webinar sobre o Cognos Analytics 12.1.3