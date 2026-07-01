IBM Cognos Analytics 12.1.3: BI governada para empresas agênticas

A maioria das organizações possui mais dados do que nunca, uma demanda por relatórios que ultrapassa a capacidade de suas equipes e mais projetos-piloto de IA do que seus modelos de governança foram projetados para suportar. Líderes querem respostas mais rápidas. Os órgãos reguladores querem controles mais claros. Os usuários corporativos querem fazer análises de dados nas ferramentas que já utilizam. Enquanto isso, as equipes de BI ainda são solicitadas a manter relatórios confiáveis, gerenciar métricas, apoiar auditorias e responder à próxima solicitação urgente.

Os relatórios continuam a ser fundamentais para a tomada de decisão empresarial. Documentos para a diretoria, demonstrações financeiras, submissões regulatórias, dashboards operacionais e quadro de avaliação executiva exigem precisão, rastreabilidade e confiabilidade. O problema é que os relatórios tradicionais geram muito trabalho manual. Os analistas gastam tempo procurando conteúdo, explicando números, reconstruindo formatos e respondendo a perguntas semelhantes repetidamente. Os usuários corporativos esperam, enquanto as equipes de TI e governança gerenciam os riscos.

O Cognos Analytics 12.1.3 traz a IA agêntica para a camada governada de BI, ajudando as equipes a migrar mais rápido enquanto permanecem conectadas a dados, métricas e regras de segurança aprovadas. Esta nova versão inclui quatro recursos principais: