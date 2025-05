IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1: acelere e simplifique seu upgrade para o IBM Enterprise COBOL 6

Vimos que pode ser um desafio crítico manter os programas COBOL continuamente atualizados com a tecnologia IBM COBOL mais recente, para evitar riscos operacionais e cumprir as políticas de TI da empresa.

Também vimos que o processo de upgrade para o IBM Enterprise COBOL for z/OS 6 pode representar um desafio, especialmente para clientes que têm programas COBOL com fragmentos de código escritos incorretamente, como aqueles que contêm itens de dados não inicializados (variáveis), pois esses programas podem se comportar incorretamente após o upgrade. Testes extensos e alterações no código-fonte podem ser necessários para garantir que o programa funcione corretamente antes de ser implementado em produção, em um momento em que as habilidades de COBOL são escassas. Como resultado, muitos clientes continuaram a usar gerações antigas de compiladores, como o Enterprise COBOL 4.2, que foi lançado em 2009, e retirado do suporte em 2022. Isso pode representar um risco significativo para suas empresas enquanto eles lutam para concluir o upgrade dos compiladores para suas aplicações críticas.

Alguns clientes estão enfrentando desafios em que a quantidade de dados que estão sendo alimentados em suas aplicações COBOL está crescendo, e as aplicações que precisam ser concluídas em uma janela em lote não cabem mais. O Enterprise COBOL 6 foi projetado para fornecer ganhos de desempenho por meio do suporte contínuo das mais recentes funcionalidades de hardware do IBM Z, mas é necessária uma recompilação. No IBM z17, o IBM Enterprise COBOL for z/OS 6.5 reduz em média o uso da CPU em 60% nas aplicações de uso intenso de computação originalmente desenvolvidas com o Enterprise COBOL 4.2 em execução no IBM z17.1

Outros clientes desejam modernizar suas aplicações COBOL e precisam usar os recursos mais recentes do COBOL, como compatibilidade com JSON, interoperabilidade Java e compatibilidade com 64 bits, funcionalidades que estão disponíveis no Enterprise COBOL 6. Os desenvolvedores novos no COBOL também podem aproveitar os recursos de linguagem que são familiares para eles, como tipos definidos pelo usuário, o que pode facilitar a programação e o código mais fácil de manter para eles.