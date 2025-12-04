Inteligência artificial Automação de TI

IBM Cloud Sync para simplificar o gerenciamento de DNS de nuvem e fortalecer a resiliência

Essa nova solução permite a sincronização bidirecional entre o IBM NS1 CONNECT e o Amazon Route 53, ajudando as empresas a alcançar resiliência, reduzir a complexidade e acelerar a adoção multi-nuvem.

Publicado 04/12/2025
Ilustração digital de dashboard de sincronização na nuvem com fundo roxo gradiente

A IBM anunciou a disponibilidade geral do IBM Cloud Sync, uma solução inovadora projetada para simplificar o gerenciamento de DNS para Organizações que operam em ambientes de nuvem. O Cloud Sync oferece sincronização bidirecional contínua e tradução de políticas entre o IBM NS1 Connect e o Amazon Route 53, ajudando as equipes a manter configurações de DNS consistentes entre provedores à medida que suas arquiteturas evoluem.

Sincronização contínua de DNS entre nuvens

As empresas estão cada vez mais executando aplicativos em vários provedores de nuvem para melhorar o desempenho, a disponibilidade e a flexibilidade. Embora o DNS seja desenvolvido com base nos padrões IETF RFC, cada provedor de nuvem adiciona suas próprias construções de direcionamento de tráfego, metadados e frameworks. Essas variações dificultam para os administradores a aplicação de uma configuração uniforme em todos os ambientes, complicando as estratégias de resiliência e desacelerando a adoção da multinuvem.

De acordo com a EMA Pesquisa, 56% das empresas de multi-nuvem têm dificuldades para sincronizar os dados de DNS. O IBM Cloud Sync lida diretamente com esse problema ao permitir a sincronização quase em tempo real de zonas de DNS, registros e políticas de direcionamento de tráfego entre o IBM NS1 Connect e o Amazon Route 53, que são duas das plataformas de DNS mais confiáveis dos setores.

Quando as transferências de zona tradicionais (XFR) estão indisponíveis, muitas equipes dependem de scripts manuais ou ferramentas personalizadas para alinhar as configurações de DNS entre ambientes; abordagens que são propensas a erros, dependentes da sincronização de tarefas do cron e difíceis de manter. O IBM Cloud Sync elimina esses desafios automatizando a sincronização e a tradução de dados DNS entre provedores, permitindo que o NS1 Connect e o Amazon Route 53 operem em paralelo com consistência completa.

Garanta fidelidade e comportamento consistente em todas as plataformas de DNS

O IBM Cloud Sync oferece replicação em tempo real de zonas de DNS e metadados, garantindo que as configurações permaneçam alinhadas entre os provedores. Ele permite failover e redundância contínuos em todas as nuvens, eliminando processos de sincronização manuais que muitas vezes introduzem risco e atraso, especialmente quando as equipes devem traduzir políticas de roteamento e metadados que não são mapeados de forma clara entre os provedores. Desenvolvido em uma arquitetura independente de nuvem, o Cloud Sync ajuda as organizações a evitar o lock-in com fornecedor, mantendo a flexibilidade e o controle.

O Cloud Sync também inclui recursos de backup e restauração, permitindo que os clientes salvem suas zonas DNS em um bucket S3 e revertam rapidamente para uma configuração anterior, se necessário – especialmente útil quando mudanças recentes produzem resultados inesperados.

Com o Cloud Sync, os clientes se beneficiam de:

  • Configurações de DNS consistentes entre provedores: as atualizações bidirecionais automatizadas eliminam desvios e reduzem erros de configuração.
  • Resiliência e failover aprimorados: As equipes podem executar o NS1 Connect e o Route 53 em paralelo, permitindo a redundância em várias nuvens.
  • Menor sobrecarga operacional: Eliminação de processos de sincronização manual e ferramentas personalizadas.
  • Maior flexibilidade e redução do lock-in: uma abordagem independente da nuvem facilita a adoção de novas nuvens, migração de cargas de trabalho ou suporte a arquiteturas híbridas.
  • Continuidade dos negócios: backups de DNS baseados em S3 permitem restauração rápida quando ocorrem erros críticos.

Trazendo automação e previsibilidade para ambientes multinuvem

O IBM Cloud Sync está disponível hoje como uma nova oferta poderosa dentro do portfólio IBM NS1. Ela traz automação e previsibilidade para uma área que tem sido historicamente difícil de gerenciar em ambientes de nuvem.

Acesse a página do IBM Cloud Sync para saber mais e começar.

Reggie Best

Director, NS1 & HCM Portfolio Product Management

IBM