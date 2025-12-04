IBM Cloud Sync para simplificar o gerenciamento de DNS de nuvem e fortalecer a resiliência

As empresas estão cada vez mais executando aplicativos em vários provedores de nuvem para melhorar o desempenho, a disponibilidade e a flexibilidade. Embora o DNS seja desenvolvido com base nos padrões IETF RFC, cada provedor de nuvem adiciona suas próprias construções de direcionamento de tráfego, metadados e frameworks. Essas variações dificultam para os administradores a aplicação de uma configuração uniforme em todos os ambientes, complicando as estratégias de resiliência e desacelerando a adoção da multinuvem.

De acordo com a EMA Pesquisa, 56% das empresas de multi-nuvem têm dificuldades para sincronizar os dados de DNS. O IBM Cloud Sync lida diretamente com esse problema ao permitir a sincronização quase em tempo real de zonas de DNS, registros e políticas de direcionamento de tráfego entre o IBM NS1 Connect e o Amazon Route 53, que são duas das plataformas de DNS mais confiáveis dos setores.

Quando as transferências de zona tradicionais (XFR) estão indisponíveis, muitas equipes dependem de scripts manuais ou ferramentas personalizadas para alinhar as configurações de DNS entre ambientes; abordagens que são propensas a erros, dependentes da sincronização de tarefas do cron e difíceis de manter. O IBM Cloud Sync elimina esses desafios automatizando a sincronização e a tradução de dados DNS entre provedores, permitindo que o NS1 Connect e o Amazon Route 53 operem em paralelo com consistência completa.