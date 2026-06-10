O Software Hub 5.4 e o Software Hub Premium 5.4 introduzem uma nova funcionalidade para dar suporte à eficiência do inquilino para implementações corporativas, juntamente com aprimoramentos que melhoram as implementações da plataforma e a manutenção.

A introdução da multilocação permite que as organizações ofereçam suporte de forma eficiente a várias equipes em uma plataforma compartilhada com melhor controle, flexibilidade e consistência em todos os ambientes. Enquanto isso, processos simplificados de backup e restauração, tempos de instalação e atualização mais rápidos e melhor visibilidade de acesso do usuário ajudam a reduzir as despesas operacionais e fortalecer a governança.

O assistente de IA introduz avanços nos recursos agênticos, melhorando o controle do usuário, a flexibilidade e a experiência geral em todos os principais recursos.