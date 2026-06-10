Ilustração digital de migração para a página da IBM Cloud mostrando ícones de pessoas, notebooks e nuvens
Inteligência artificial Automação de TI

Geração de valor de negócios a partir de dados confiáveis com o IBM Cloud Pak for Data 5.4

O IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduz um conjunto abrangente de melhorias projetadas para ajudar as organizações a reforçar a forma como acessam, governam e operacionalizam os dados para IA e análise de dados em ambientes híbridos e multi-nuvem.

Publicado 10/06/2026

À medida que as empresas continuam escalando as iniciativas baseadas em dados, a necessidade de dados consistentes, seguros e confiáveis torna-se cada vez mais crítica. Esta versão tem como foco aprimorar a eficiência, a confiabilidade e a governança de dados e fluxos de trabalho de IA, permitindo que as organizações forneçam insights mais rapidamente, mantendo o controle e a conformidade.

Suporte à eficiência dos locatários para as empresas

O Software Hub 5.4 e o Software Hub Premium 5.4 introduzem uma nova funcionalidade para dar suporte à eficiência do inquilino para implementações corporativas, juntamente com aprimoramentos que melhoram as implementações da plataforma e a manutenção.

A introdução da multilocação permite que as organizações ofereçam suporte de forma eficiente a várias equipes em uma plataforma compartilhada com melhor controle, flexibilidade e consistência em todos os ambientes. Enquanto isso, processos simplificados de backup e restauração, tempos de instalação e atualização mais rápidos e melhor visibilidade de acesso do usuário ajudam a reduzir as despesas operacionais e fortalecer a governança.

O assistente de IA introduz avanços nos recursos agênticos, melhorando o controle do usuário, a flexibilidade e a experiência geral em todos os principais recursos.

Principais atualizações no IBM Cloud Pak for Data 5.4

À medida que as organizações continuam escalando seus dados e iniciativas de IA, garantir acesso consistente aos dados, governança forte e operações eficientes tornou-se cada vez mais importante. As equipes estão buscando reduzir a complexidade no gerenciamento de dados distribuídos, melhorar a qualidade dos dados e permitir um acesso mais amplo a dados confiáveis para análise de dados e IA.

O IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduz melhorias que lidam com essas prioridades, aprimorando a forma como os dados são acessados, governados e operacionalizados em toda a plataforma. A versão traz atualizações significativas em todos os principais serviços, como virtualização de dados, IBM Knowledge Catalog, gerenciamento de dados mestres e Watson Machine Learning. Essas melhorias ajudam as organizações a reduzir o esforço manual, fortalecer a confiança nos dados e melhorar a eficiência e escalabilidade dos fluxos de trabalho de dados e IA.

Virtualização de dados

Os aprimoramentos na virtualização de dados se concentram em melhorar a forma como as organizações acessam e gerenciam dados distribuídos, mantendo uma governança forte.

  • O tratamento aprimorado de ativos duplicados e a nomenclatura padronizada ajudam a criar ambientes de dados mais limpos e consistentes, reduzindo a complexidade e possíveis erros.
  • Os aprimoramentos no mapeamento de conexão durante as operações de importação de objetos de virtualização de dados eliminam o retrabalho manual, levando a uma acessibilidade mais rápida.
  • As opções de autenticação reforçadas e os controles de acesso refinados proporcionam maior segurança para dados confidenciais.

IBM Knowledge Catalog

No IBM Knowledge Catalog, os aprimoramentos são projetados para melhorar a qualidade, a acessibilidade e a usabilidade dos dados em toda a empresa.

  • A capacidade de executar regras de qualidade de dados em lotes simplifica os processos de validação e acelera o tempo de obtenção de insights.
  • O suporte adicional a fontes de dados modernas na nuvem amplia os recursos de ingestão e enriquecimento de dados.
  • A sincronização de dados de referência ajuda as organizações a manter os dados consistentes e reutilizáveis em todos os sistemas.
  • Melhorias nas operações em massa e na experiência do usuário simplificam ainda mais a descoberta, o gerenciamento e a governança dos dados.

Refinaria de dados

Essa versão do refinamento de dados ajuda as organizações a simplificar a preparação de dados, aumentar a flexibilidade e melhorar a eficiência operacional.

  • Permite a automação sem dificuldades por meio da criação de fluxos programáticos e uma melhor integração com ferramentas externas.
  • A organização e a parametrização aprimoradas facilitam o gerenciamento e a reutilização de pipelines em todos os conjuntos de dados.
  • O controle de trabalho aprimorado e a conectividade ampliada proporcionam maior flexibilidade e acesso a diversas fontes de dados, viabilizando fluxos de trabalho de integração de dados mais eficientes e escaláveis.

IBM Manta Data Lineage

O IBM Manta Data Lineage introduz melhorias voltadas ao aprimoramento da visibilidade, do controle e da interoperabilidade em ambientes de dados corporativos.

  • Novos recursos, como a comparação de versões de linhagem e o monitoramento do OpenLineage, fornecem insights mais profundos sobre as alterações do fluxo de dados e a integridade do processamento.
  • A conectividade expandida da fonte e a compatibilidade com o agente Manta mais recente ampliam a cobertura da linhagem, enquanto recursos como pausa e resumo, exclusão baseada em tempo e visibilidade de propriedade no gráfico proporcionam aos usuários maior controle e transparência.

Juntas, essas atualizações permitem um gerenciamento de linhagem mais eficiente e uma governança de dados mais forte.

Master Data Management

Nesta nova versão do gerenciamento de dados mestres (MDM), os recursos são reforçados e ampliados para melhorar a consistência, a compreensão e a governança dos dados.

  • A versão 5.4 traz novas funcionalidades de descoberta de relações para proporcionar uma melhor visibilidade sobre como as entidades de dados são conectadas automaticamente, apoiando uma tomada de decisão mais informada.
  • A nova flexibilidade na sobrevivência baseada em valor permite que as organizações definam e gerenciem dados confiáveis de forma mais eficaz, garantindo confiabilidade em todos os sistemas.
  • As melhorias nos fluxos de trabalho de administração simplificam o gerenciamento de dados e os esforços contínuos de modernização, enquanto os controles de acesso mais detalhados ajudam a fortalecer a governança e a conformidade.

Watson Machine Learning

O Watson Machine Learning apresenta aprimoramentos que melhoram a escalabilidade e o controle operacional das cargas de trabalho de IA:

  • Os recursos de execução assíncrona possibilitam um processamento mais eficiente, permitindo que determinadas cargas de trabalho sejam executadas simultaneamente, melhorando o desempenho geral.
  • O suporte a padrões de modelo atualizados garante compatibilidade com os requisitos de IA em constante evolução, enquanto a introdução de funções controladas de execução de trabalho permite uma separação mais clara das responsabilidades, melhorando a segurança e a auditabilidade.

Permitir que as organizações escalem a IA e a análise de dados de forma mais eficaz

O IBM Cloud Pak for Data 5.4 permite que as organizações melhorem a consistência dos dados, fortaleçam a governança e escalem as iniciativas de IA e análise de dados de forma mais eficaz. Ao simplificar as operações e melhorar o controle nos fluxos de trabalho de dados e IA, essa versão ajuda as empresas a acelerar a entrega de dados confiáveis e gerar resultados de negócios mais impactantes.

Saiba mais sobre o IBM Cloud Pak for Data

Leia o anúncio do IBM Software Hub 5.4

Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

IBM Software

Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

IBM

Saiba mais Explore o IBM Cloud Pak for Data Leia o anúncio do IBM Software Hub 5.4