O IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduz um conjunto abrangente de melhorias projetadas para ajudar as organizações a reforçar a forma como acessam, governam e operacionalizam os dados para IA e análise de dados em ambientes híbridos e multi-nuvem.
À medida que as empresas continuam escalando as iniciativas baseadas em dados, a necessidade de dados consistentes, seguros e confiáveis torna-se cada vez mais crítica. Esta versão tem como foco aprimorar a eficiência, a confiabilidade e a governança de dados e fluxos de trabalho de IA, permitindo que as organizações forneçam insights mais rapidamente, mantendo o controle e a conformidade.
O Software Hub 5.4 e o Software Hub Premium 5.4 introduzem uma nova funcionalidade para dar suporte à eficiência do inquilino para implementações corporativas, juntamente com aprimoramentos que melhoram as implementações da plataforma e a manutenção.
A introdução da multilocação permite que as organizações ofereçam suporte de forma eficiente a várias equipes em uma plataforma compartilhada com melhor controle, flexibilidade e consistência em todos os ambientes. Enquanto isso, processos simplificados de backup e restauração, tempos de instalação e atualização mais rápidos e melhor visibilidade de acesso do usuário ajudam a reduzir as despesas operacionais e fortalecer a governança.
O assistente de IA introduz avanços nos recursos agênticos, melhorando o controle do usuário, a flexibilidade e a experiência geral em todos os principais recursos.
À medida que as organizações continuam escalando seus dados e iniciativas de IA, garantir acesso consistente aos dados, governança forte e operações eficientes tornou-se cada vez mais importante. As equipes estão buscando reduzir a complexidade no gerenciamento de dados distribuídos, melhorar a qualidade dos dados e permitir um acesso mais amplo a dados confiáveis para análise de dados e IA.
O IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduz melhorias que lidam com essas prioridades, aprimorando a forma como os dados são acessados, governados e operacionalizados em toda a plataforma. A versão traz atualizações significativas em todos os principais serviços, como virtualização de dados, IBM Knowledge Catalog, gerenciamento de dados mestres e Watson Machine Learning. Essas melhorias ajudam as organizações a reduzir o esforço manual, fortalecer a confiança nos dados e melhorar a eficiência e escalabilidade dos fluxos de trabalho de dados e IA.
Os aprimoramentos na virtualização de dados se concentram em melhorar a forma como as organizações acessam e gerenciam dados distribuídos, mantendo uma governança forte.
No IBM Knowledge Catalog, os aprimoramentos são projetados para melhorar a qualidade, a acessibilidade e a usabilidade dos dados em toda a empresa.
Essa versão do refinamento de dados ajuda as organizações a simplificar a preparação de dados, aumentar a flexibilidade e melhorar a eficiência operacional.
O IBM Manta Data Lineage introduz melhorias voltadas ao aprimoramento da visibilidade, do controle e da interoperabilidade em ambientes de dados corporativos.
Juntas, essas atualizações permitem um gerenciamento de linhagem mais eficiente e uma governança de dados mais forte.
Nesta nova versão do gerenciamento de dados mestres (MDM), os recursos são reforçados e ampliados para melhorar a consistência, a compreensão e a governança dos dados.
O Watson Machine Learning apresenta aprimoramentos que melhoram a escalabilidade e o controle operacional das cargas de trabalho de IA:
O IBM Cloud Pak for Data 5.4 permite que as organizações melhorem a consistência dos dados, fortaleçam a governança e escalem as iniciativas de IA e análise de dados de forma mais eficaz. Ao simplificar as operações e melhorar o controle nos fluxos de trabalho de dados e IA, essa versão ajuda as empresas a acelerar a entrega de dados confiáveis e gerar resultados de negócios mais impactantes.
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