O IBM Cloud Object Storage lança níveis de preços reduzidos para acessibilidade em escala empresarial

Os dados corporativos estão crescendo mais rápido do que nunca, mas os custos de armazenamento não precisam crescer junto. Quando o armazenamento One-Rate total atinge 2 PB ou mais, toda a sua pegada de carbono é precificada em US$ 10/TB, não apenas a capacidade acima de 2 PB.

Isso significa que nosso modelo plano e completo agora oferece mais de 75% de redução em custos anuais de armazenamento (incluindo saída e operações) em comparação com os planos medidos típicos de outros provedores líderes em nuvem. Essas economias são especialmente pertinentes para empresas que consolidam data lakes, migram da infraestrutura no local ou alimentam iniciativas de IA com conjuntos de dados maciços.

Essa camada foi criada para 1) reduzir o custo total de propriedade para cargas de trabalho de alto crescimento e orientadas por IA; e 2) manter os preços completos e o desempenho consistente do One-Rate em escala