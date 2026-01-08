Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

O IBM Cloud Object Storage lança níveis de preços reduzidos para acessibilidade em escala empresarial

Estamos lançando nosso preço único mais baixo até agora para ambientes de grande escala: US$ 10/TB por mês para capacidade de armazenamento superior a 2PB.

Publicado 08/01/2026
Isso representa um grande avanço no armazenamento em nuvem previsível e econômico para organizações que escalam a IA, análise de dados e cargas de trabalho nativas da nuvem para níveis de múltiplos petabytes.

O que destaca o nível One-Rate 2PB+

Os dados corporativos estão crescendo mais rápido do que nunca, mas os custos de armazenamento não precisam crescer junto. Quando o armazenamento One-Rate total atinge 2 PB ou mais, toda a sua pegada de carbono é precificada em US$ 10/TB, não apenas a capacidade acima de 2 PB.

Isso significa que nosso modelo plano e completo agora oferece mais de 75% de redução em custos anuais de armazenamento (incluindo saída e operações) em comparação com os planos medidos típicos de outros provedores líderes em nuvem. Essas economias são especialmente pertinentes para empresas que consolidam data lakes, migram da infraestrutura no local ou alimentam iniciativas de IA com conjuntos de dados maciços.

Essa camada foi criada para 1) reduzir o custo total de propriedade para cargas de trabalho de alto crescimento e orientadas por IA; e 2) manter os preços completos e o desempenho consistente do One-Rate em escala

Atualização rápida sobre a vantagem do plano One-Rate

O plano de preço único do IBM Cloud Object Storage oferece uma taxa mensal fixa com tudo incluído: armazenamento, recuperação, chamadas de APIs e saída. Sem itens de linha separados, sem contas surpresa quando seus dados ficam ativos. Quanto mais você armazena, menor se torna a sua taxa por GB e essas economias são aplicadas em toda a sua capacidade de armazenamento. Em resumo, o One-Rate oferece:

  • Preços com tudo incluído: armazenamento, APIs e saída agrupados em uma única tarifa
  • Descontos automáticos por volume: sua taxa cai à medida que sua pegada de carbono cresce
  • Armazenamento concebido para cargas de trabalho ativas: sem penalidades para acesso frequente
  • Garanta a sua economia: inscreva-se durante a promoção e mantenha essa tarifa para sempre.
  • Base de nível empresarial: durabilidade e segurança comprovadas do IBM Cloud Object Storage

Níveis de preços atualizados

Veja como os preços do One-Rate se ajustam ao seu volume de dados, incluindo agora o novo nível de 2PB+:

Gráfico de taxas IBM

Construído para o futuro.

Não importa se você está criando data lakehouses de IA que exigem acesso constante a dados de treinamento, executando aplicações nativas da nuvem com necessidades de armazenamento dinâmicas ou gerenciando Content Store em escala global, o One-Rate dá a você a confiança para crescer sem hesitar seus custos de armazenamento.

Pronto para ver como o Plano One-Rate e a nova camada de 2 PB+ podem atender às suas cargas de trabalho? Acesse a página de preços do IBM Cloud Object Storage ou entre em contato com seu representante da IBM para garantir até 75% de desconto antes de 31 de março de 2026.

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM