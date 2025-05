O IBM Cloud anuncia novas colaborações e ofertas para impulsionar a transformação da IA e lidar com o cenário regulatório em evolução.

Conforme as empresas priorizam a transformação da IA, muitas estão percebendo que uma infraestrutura de alto desempenho é crucial para acelerar a inovação, especialmente para permitir a adoção da IA generativa em todos os processos de negócios. As empresas também estão levando em consideração a relação custo/benefício geral ao considerar a adoção de GPUs e aceleradores para suas cargas de trabalho.

Para lidar com essa demanda do mercado, a IBM está expandindo suas parcerias de GPUs e aceleradores para proporcionar compatibilidade com cargas de trabalho de IA que fazem uso intensivo de computação. A GPU AMD Instinct MI300X agora está publicamente disponível no IBM Cloud, com integração planejada na plataforma watsonx e nas plataformas Red Hat de IA. O IBM Fusion HCI adiciona compatibilidade com GPUs AMD Instinct MI210, oferecendo opções adicionais econômicas. A IBM também está usando os sistemas de escala de rack NVIDIA GB200 NVL72 de última geração para aprimorar sua família Granite de modelos de base de nível empresarial e,recentemente, anunciou a compatibilidade com para GPUs NVIDIA H200. Essas adições se baseiam na ampla base instalada de plataformas de computação aceleradas pela NVIDIA instaladas na IBM. A IBM também oferece os aceleradores de IA Intel Gaudi 3, reforçando seu compromisso em oferecer uma infraestrutura flexível para cargas de trabalho de IA e HPC.

Para tornar a IA mais acessível, a IBM está fortalecendo a colaboração com a Red Hat. O Red Hat AI InstructLab agora está publicamente disponível como um serviço no IBM Cloud, permitindo que as empresas construam e implementem modelos personalizados de IA generativa adaptados às suas necessidades, tudo isso com dados privados, sem a necessidade de instalações de software ou gerenciamento de GPUs. Simplificando o ajuste do modelo do InstructLab, as organizações podem construir modelos mais eficientes adaptados às necessidades exclusivas de cada organização, mantendo o controle de seus dados.

"Nossa parceria com a IBM está centrada em ajudar os clientes a impulsionar a produtividade e o crescimento, especialmente por meio da IA e da automação", disse Matt Langione, Diretor Administrativo e Sócio do Boston Consulting Group. "Estamos observando uma demanda crescente por modelos de linguagem menores e com ajuste fino, adaptados às necessidades específicas das empresas. Esses modelos oferecem uma maneira prática para os clientes construírem recursos diferenciados de IA, gerenciando custos e mantendo controle sobre seus dados e propriedade intelectual.”