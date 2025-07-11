Expandindo o watsonx na AWS

Inteligência artificial

11 de julho de 2025

Autor

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

À medida que as organizações continuam a escalar as iniciativas de IA e de dados, uma coisa é certa: o sucesso depende de soluções que funcionem onde seus dados vivem. Seja no seu data center, na edge ou na nuvem pública, flexibilidade e controle são essenciais.

Hoje, temos o prazer de anunciar um grande passo nessa jornada: agora estamos disponíveis em 89 mercados com mais de 90 produtos da IBM, incluindo a expansão de várias ofertas existentes e novas do IBM watsonx como um conjunto de ofertas de SaaS nativas da nuvem na AWS.

watsonx como SaaS na AWS: o que há de novo

Por meio de nossa colaboração estratégica com a Amazon Web Services (AWS), estamos trabalhando para levar o watsonx [o portfólio de produtos da IBM que acelera o impacto da IA generativa (IA gen) nos fluxos de trabalho empresariais fundamentais] diretamente para seu catálogo da AWS como um serviço nativo. Isso permite que você crie, governe e escale a IA usando a infraestrutura da AWS que você já conhece e, ao mesmo tempo, beneficie-se dos robustos recursos do IBM watsonx.

A partir de hoje, as seguintes ofertas do watsonx estão disponíveis como SaaS nativo da nuvem na AWS:

  • watsonx.ai – Um estúdio colaborativo de IA de nível empresarial projetado para ajudar construtores de IA a criar modelos de IA e soluções personalizados usando uma variedade de algoritmos de aprendizado de máquina.
  • watsonx.data – Um data lakehouse híbrido e aberto para alimentar IA e análise de dados com todos os seus dados em qualquer lugar em que os dados estejam.
  • watsonx.governance – Uma toolkit de ponta a ponta para governança de IA, para gerenciar riscos, conformidade e todo o ciclo de vida da IA, integrando-se ao Amazon SageMaker e ao Amazon Bedrock.
  • watsonx Orchestrate – Uma solução pronta para empresas que ajuda a criar, implementar e gerenciar assistentes de IA e agentes de IA para automatizar processos e fluxos de trabalho e se integrar ao AmazonQ.
  • watsonx.data intelligence – Descobre, seleciona e controla ativos de dados, transformando informações brutas em IA precisa e insights significativos em ambientes locais e na nuvem.
  • IBM DataStage (parte do watsonx.data integration) – Integração de dados em escala líder do setor .

Expansão da disponibilidade da plataforma de dados e IA na região da AWS Mumbai

Esses seis serviços do watsonx agora estão disponíveis na região da AWS Mumbai, expandindo significativamente nossa presença global em SaaS. Isso torna mais fácil para os clientes atender às necessidades de residência de dados e conformidade, ao mesmo tempo em que implementam soluções de IA mais rápido em todos os locais.

Por que essa parceria é importante para você

Ao integrar a IA a todas as operações, as empresas enfrentam alguns desafios importantes:

  • Velocidade — para migrar do piloto para produção rapidamente e iterar com agilidade
  • Governança — para garantir que a IA seja transparente, compatível e alinhada aos frameworks de risco de negócios
  • Flexibilidade — para implementar a IA onde quer que ela gere o maior valor, seja na nuvem, no local ou na edge

Ao simplificar a infraestrutura e oferecendo integração nativa com a AWS, a IBM ajuda os clientes a acelerar o time to value, mantendo o controle e a visibilidade. Ficou mais fácil do que nunca para as empresas operacionalizar dados e IA com segurança, em escala e onde quer que seus negócios mais precisem.

O que vem a seguir?

Quer você já esteja desenvolvendo na AWS ou explorando sua estratégia de nuvem híbrida, agora é o momento perfeito para ver o que o watsonx pode oferecer.

