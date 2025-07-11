Expandindo o watsonx na AWS

11 de julho de 2025
À medida que as organizações continuam a escalar as iniciativas de IA e de dados, uma coisa é certa: o sucesso depende de soluções que funcionem onde seus dados vivem. Seja no seu data center, na edge ou na nuvem pública, flexibilidade e controle são essenciais.
Hoje, temos o prazer de anunciar um grande passo nessa jornada: agora estamos disponíveis em 89 mercados com mais de 90 produtos da IBM, incluindo a expansão de várias ofertas existentes e novas do IBM watsonx como um conjunto de ofertas de SaaS nativas da nuvem na AWS.
Por meio de nossa colaboração estratégica com a Amazon Web Services (AWS), estamos trabalhando para levar o watsonx [o portfólio de produtos da IBM que acelera o impacto da IA generativa (IA gen) nos fluxos de trabalho empresariais fundamentais] diretamente para seu catálogo da AWS como um serviço nativo. Isso permite que você crie, governe e escale a IA usando a infraestrutura da AWS que você já conhece e, ao mesmo tempo, beneficie-se dos robustos recursos do IBM watsonx.
A partir de hoje, as seguintes ofertas do watsonx estão disponíveis como SaaS nativo da nuvem na AWS:
Esses seis serviços do watsonx agora estão disponíveis na região da AWS Mumbai, expandindo significativamente nossa presença global em SaaS. Isso torna mais fácil para os clientes atender às necessidades de residência de dados e conformidade, ao mesmo tempo em que implementam soluções de IA mais rápido em todos os locais.
Ao integrar a IA a todas as operações, as empresas enfrentam alguns desafios importantes:
Ao simplificar a infraestrutura e oferecendo integração nativa com a AWS, a IBM ajuda os clientes a acelerar o time to value, mantendo o controle e a visibilidade. Ficou mais fácil do que nunca para as empresas operacionalizar dados e IA com segurança, em escala e onde quer que seus negócios mais precisem.
Quer você já esteja desenvolvendo na AWS ou explorando sua estratégia de nuvem híbrida, agora é o momento perfeito para ver o que o watsonx pode oferecer.
AWS Marketplace: IBM watsonx.data as a Service
AWS Marketplace: IBM watsonx Orchestrate as a Service
AWS Marketplace: IBM watsonx.governance as a Service
AWS Marketplace: IBM watsonx.ai