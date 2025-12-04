IBM Bob: Desloque para a esquerda para IA resiliente com princípios de segurança em primeiro lugar

No desenvolvimento moderno de software, a segurança é crítico, mas ainda é uma consideração tardia. Então, IBM Bob, nosso IDE agente, que introduzimos pela primeira vez em outubro. Bob é construído com princípios de segurança em primeiro lugar e entende as intenções, repositórios e padrões de segurança de uma organização, e foi criado especificamente para ser um parceiro de desenvolvimento para o desenvolvimento de software mais rápido e inteligente. Com workflows, segurança integrada e flexibilidade de implementação de nível empresarial, o Bob não apenas automatiza tarefas, ele transforma todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Desde que começamos a criar o Bob, adotamos a filosofia de "shift left", Bob integra a segurança aos workflows, ajudando a acelerar a modernização, reduzir custos e eliminar atritos para os desenvolvedores e a empresa.

À medida que a IA é incorporada aos workflows de desenvolvimento, ela não apenas acelera a programação, ela transforma o cenário de segurança. A IA introduz novos riscos, como injeção de prompt, jailbreaks e envenenamento de dados, além de amplificar ameaças corporativas mais amplas. Quando IDEs impulsionados por IA e fluxos de trabalho de agentes lidam com compilações, credenciais e implementações, os invasores conseguem novos pontos de entrada. A injeção de prompt pode manipular saídas ou acionar comandos inseguros. Os jailbreaks de modelos contornam as proteções, expondo capacidades ocultas.

O envenenamento de dados pode corromper silenciosamente os conjuntos de treinamento, influenciando o comportamento do modelo muito após a implementação. Os firewalls e scanners tradicionais não conseguem identificar essas ameaças baseadas na linguagem. As empresas precisam de segurança consciente de IA integrada às ferramentas de desenvolvedores e a pipelines de CI/CD, para detectar e mitigar ameaças antes que elas cheguem à produção.