O IBM® Bob avança o desenvolvimento de software agêntico com Pacotes Premium e uma nova fundação de IA empresarial

Hoje, estamos anunciando atualizações importantes para o IBM Bob, arquitetado para o desenvolvimento de software agêntico em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software empresarial. Esta versão introduz Pacotes Premium, novos recursos arquitetônicos, melhorias na administração empresarial e opções de implementação regional ampliadas, projetadas para ajudar as organizações a modernizar, governar e otimizar a engenharia de software com IA em larga escala.

O desenvolvimento de software agêntico está rapidamente remodelando como as empresas constroem, modernizam e mantêm software. As organizações estão indo além da programação assistida por IA em direção ao desenvolvimento de software agêntico, onde a IA ajuda a planejar, executar, validar, proteger e operar software em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, não apenas no IDE. À medida que a IA se torna incorporada em toda a engenharia empresarial, o desafio não é mais simplesmente gerar código, mas sim entender, modernizar, governar e evoluir sistemas empresariais complexos com rapidez, confiança e controle.

Esse desafio é especialmente claro na modernização. Sistemas de longa duração frequentemente contêm lógica de negócios profundamente incorporada, dependências não documentadas, caminhos de validação frágeis e conhecimento institucional acumulado ao longo de anos de uso em produção. A modernização bem-sucedida depende de mais do que converter código. Requer entender sistemas complexos, preservar a intenção de negócios, validar mudanças, governar riscos e coordenar o trabalho ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software. A IBM está em uma posição única para resolver esse desafio. Décadas de experiência na modernização de ambientes Java, IBM i e IBM Z estão agora incorporadas no Bob por meio de fluxos de trabalho criados especificamente, habilidades reutilizáveis e expertise específica de plataforma que ajudam as empresas a modernizar com maior consistência, governança e confiança.