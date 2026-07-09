O IBM® Bob avança o desenvolvimento de software agêntico com Pacotes Premium e uma nova fundação de IA empresarial

Esses pacotes se baseiam nos recursos principais do Bob como um parceiro de desenvolvimento com IA que planeja, executa, valida e governa tarefas de desenvolvimento e modernização de software em várias etapas ao longo do SDLC.
Hoje, estamos anunciando atualizações importantes para o IBM Bob, arquitetado para o desenvolvimento de software agêntico em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software empresarial. Esta versão introduz Pacotes Premium, novos recursos arquitetônicos, melhorias na administração empresarial e opções de implementação regional ampliadas, projetadas para ajudar as organizações a modernizar, governar e otimizar a engenharia de software com IA em larga escala.
O desenvolvimento de software agêntico está rapidamente remodelando como as empresas constroem, modernizam e mantêm software. As organizações estão indo além da programação assistida por IA em direção ao desenvolvimento de software agêntico, onde a IA ajuda a planejar, executar, validar, proteger e operar software em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, não apenas no IDE. À medida que a IA se torna incorporada em toda a engenharia empresarial, o desafio não é mais simplesmente gerar código, mas sim entender, modernizar, governar e evoluir sistemas empresariais complexos com rapidez, confiança e controle.
Esse desafio é especialmente claro na modernização. Sistemas de longa duração frequentemente contêm lógica de negócios profundamente incorporada, dependências não documentadas, caminhos de validação frágeis e conhecimento institucional acumulado ao longo de anos de uso em produção. A modernização bem-sucedida depende de mais do que converter código. Requer entender sistemas complexos, preservar a intenção de negócios, validar mudanças, governar riscos e coordenar o trabalho ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software. A IBM está em uma posição única para resolver esse desafio. Décadas de experiência na modernização de ambientes Java, IBM i e IBM Z estão agora incorporadas no Bob por meio de fluxos de trabalho criados especificamente, habilidades reutilizáveis e expertise específica de plataforma que ajudam as empresas a modernizar com maior consistência, governança e confiança.
Estamos entusiasmados em apresentar o lançamento dos novos Pacotes Premium IBM Bob, uma nova maneira de expandir o Bob com recursos específicos de plataforma, fluxos de trabalho e expertise.
O desenvolvimento empresarial não é uma solução única para todos. Modernizar uma aplicação Java requer conhecimentos, ferramentas e fluxos de trabalho diferentes do trabalho com sistemas IBM i ou aplicações de mainframe críticas para a missão. Cada ambiente possui sua própria arquitetura, suposições de tempo de execução, padrões de integração, necessidades de validação e restrições operacionais. Os Pacotes Premium trazem inteligência de domínio e décadas de expertise empresarial diretamente para o Bob, mantendo uma experiência consistente para o desenvolvedor.
Isso é importante porque as equipes empresariais precisam de IA que suporte todo o ciclo de vida do trabalho de engenharia específico da plataforma, e não apenas projetos de migração pontuais. Com os Pacotes Premium do IBM Bob, as equipes podem aplicar IA consciente da plataforma ao desenvolvimento diário, solução de problemas, documentação, testes, modernização e governança em ambientes críticos de Java, IBM i e IBM Z.
Os Pacotes Premium expandem o IBM Bob com:
As ofertas iniciais incluem o IBM Bob Premium Package for Java Modernization, o IBM Bob Premium Package for i e o IBM Bob Premium Package for Z. Esses pacotes se baseiam nos recursos principais do Bob como um parceiro de desenvolvimento com IA que planeja, executa, valida e governa tarefas de desenvolvimento e modernização de software em várias etapas ao longo do SDLC.
Cada pacote oferece às equipes recursos especializados para as plataformas que operam o negócio.
O Premium Package for Java Modernization ajuda as equipes a modernizar e manter aplicações Java empresariais por meio de fluxos de trabalho guiados e repetíveis para atualizações de versão, modernização de tempo de execução, transformação de interface do usuário, testes e correção de segurança em complexos conjuntos de aplicações.
Recursos principais incluem:
O Premium Package for i ajuda equipes de RPG e IBM i a desenvolver, compreender, documentar, solucionar problemas e modernizar aplicações diretamente no contexto dos ambientes IBM i existentes. Seu principal recurso de arquitetura é o Native Connection, que permite ao Bob ler membros de origem diretamente no QSYS e interagir com o IBM i por meio de fluxos de trabalho nativos. Isso reduz o atrito do loop tradicional de exportação-edição-importação e ajuda os desenvolvedores a trabalharem mais próximos do sistema que mantêm.
Veja alguns dos principais recursos:
O Premium Package for Z ajuda equipes de mainframe a compreender, desenvolver, documentar, refatorar e modernizar aplicações IBM Z de grande escala com maior conhecimento do sistema e governança. Um alicerce fundamental é o Z Understand, a plataforma de análise estática subjacente que processa grandes patrimônios de mainframe em COBOL, PL/I, assembler, JCL e artefatos relacionados em um repositório consultável. Isso permite que Bob escreva consultas determinísticas contra metadados de aplicações em vez de depender da geração de código probabilística.
Veja alguns dos principais recursos:
Os primeiros envolvimentos de clientes demonstram o valor dessa abordagem: como a expertise específica da plataforma e fluxos de trabalho estruturados podem acelerar significativamente a modernização enquanto reduzem o risco de implementação e preservam a qualidade das aplicações.
Juntamente com os Pacotes Premium, esta versão apresenta uma arquitetura unificada baseada em um agente e uma estrutura de suporte compartilhados, que oferecem uma base de execução comum para planejar, executar e coordenar o trabalho de desenvolvimento em todas as experiências.
Arquitetado para o desenvolvimento de software agêntico, Bob é projetado para trazer recursos de IA onde quer que o trabalho de engenharia de software aconteça, desde o planejamento e desenvolvimento até testes, CI/CD e operações, em vez de confinar a IA a uma única interface de desenvolvimento.
O mecanismo de fluxo de trabalho compartilhado permite fluxos de trabalho de engenharia reutilizáveis, governados e de múltiplas etapas que combinam agentes de IA, ferramentas empresariais e aprovações humanas em processos de entrega de software repetíveis, projetados para escalar entre equipes.
Novos recursos arquitetônicos, incluindo chamada de ferramenta nativa, execução paralela, subagentes e orquestração de tarefas em segundo plano, permitem que Bob coordene trabalhos de engenharia cada vez mais complexos de forma mais eficiente ao longo do SDLC. Esses recursos aumentam a capacidade de resposta enquanto permitem fluxos de trabalho agênticos mais sofisticados para melhorar o desempenho do dia a dia. A execução paralela de ferramentas pode reduzir significativamente o tempo necessário para tarefas complexas que envolvem múltiplas buscas, operações de arquivo e etapas de validação. Subagentes melhoram a eficiência ao realizar trabalhos especializados em um contexto isolado antes de retornar apenas os resultados relevantes, enquanto tarefas em segundo plano permitem que trabalhos de longa duração continuem sem interromper o fluxo de trabalho do desenvolvedor. Também incorporamos os cinco modos de Bob em três (Agent, Plan e Ask) para simplificar ainda mais o trabalho.
Juntas, esses recursos arquitetônicos estabelecem a base para que o IBM Bob se expanda continuamente com novos fluxos de trabalho empresariais, habilidades reutilizáveis, expertise em plataforma e capacidades de engenharia nativas de IA à medida que o desenvolvimento de software empresarial continua a evoluir.
À medida que a adoção de IA se expande, os líderes de desenvolvimento precisam de visibilidade sobre uso, governança, otimização e custo.
Os novos recursos de administração empresarial do Bob fornecem ferramentas adicionais para ajudar as organizações a gerenciar equipes, monitorar o consumo, alocar recursos e manter a supervisão em todas as implementações. Esses recursos são projetados para ajudar as organizações a escalar a adoção de forma responsável, enquanto oferecem aos líderes maior transparência sobre padrões de uso e resultados operacionais.
Uma adição importante é o Bobalytics, o sistema de análise empresarial do IBM Bob. O Bobalytics ajuda as organizações a otimizar a adoção de IA empresarial, proporcionando visibilidade sobre produtividade, qualidade, governança, uso e custo, permitindo que os líderes de engenharia escalem a IA de forma responsável enquanto melhoram os resultados da entrega de software.
Estamos expandindo a presença global do Bob com novas opções de implementação regional no Japão e na Europa. Essas adições ajudam as organizações a atender aos requisitos regionais de residência e soberania de dados, enquanto oferecem às equipes globais maior flexibilidade em como implementam e adotam o Bob. À medida que a adoção de IA empresarial cresce, fornecer opções de implementação que estejam alinhadas com os requisitos regulatórios e organizacionais locais continua sendo uma prioridade fundamental.
O desenvolvimento de software empresarial exige mais do que apenas uma geração de código mais rápida. As organizações precisam de IA que possa entender sistemas complexos, coordenar o trabalho ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software, preservar a intenção de negócios, impor governança e ajudar as equipes de engenharia a entregar mudanças com confiança.
Esta versão é construída em torno dessa realidade. Os Pacotes Premium trazem expertise especializada para Java, IBM i e IBM Z diretamente para os fluxos de trabalho dos desenvolvedores. A evolução da arquitetura de Bob cria uma base mais sólida para futuros recursos, enquanto novos recursos de administração empresarial e disponibilidade regional expandida ajudam as organizações a adotar IA com maior visibilidade, governança e flexibilidade.
Seja modernizando aplicações de décadas, dando suporte a plataformas críticas para os negócios ou escalando o desenvolvimento de IA entre equipes, o IBM Bob continua a evoluir como um parceiro de desenvolvimento empresarial projetado para a entrega de software no mundo real.
Estamos empolgados em colocar esses recursos em suas mãos. Explore os novos Pacotes Premium, experimente as mais recentes melhorias da plataforma e veja como a mais nova versão do IBM Bob ajuda suas equipes a passar da programação assistida por IA para a entrega de software em escala empresarial e com governança.