IBM premiada com cinco Palo Alto Networks Awards em 2025

Esses prêmios anuais reconhecem um grupo de elite de parceiros da Palo Alto Networks que demonstraram desempenho e compromisso excepcionais com a segurança do cliente no último ano fiscal. Para garantir um processo de seleção rigoroso e objetivo, os vencedores deste ano foram determinados por meio de uma metodologia baseada em dados que avaliou os parceiros em um conjunto abrangente de indicadores-chave de desempenho, incluindo:

Desempenho : volume de reservas e crescimento, crescimento de novos clientes, negócios iniciados por parceiros e volume e crescimento de negócios.

: volume de reservas e crescimento, crescimento de novos clientes, negócios iniciados por parceiros e volume e crescimento de negócios. Engajamento estratégico: aquisição comprovada de novos logotipos e sucesso em negócios iniciados por parceiros e desenvolvimento de pipelines.

"A parceria entre a IBM e a Palo Alto Networks é excepcional porque combina o conhecimento especializado do setor impulsionado por IA da IBM com as plataformas de segurança abrangentes e orientadas por IA líderes de mercado da Palo Alto Networks", observou Tim van Den Heede, Vice-presidente de Parcerias Estratégicas da IBM Consulting Cybersecurity Services. "Juntos, aceleramos o time to value, reduzimos custos e aumentamos a resiliência cibernética em escala, além de possibilitarmos a adoção segura da IA e da nuvem. É uma colaboração poderosa criada para atender às realidades do cenário de ameaças atual e fornecer resultados mensuráveis para os clientes."

“Na cibersegurança, especialmente, um ecossistema confiável de parceiros agrega valor ao longo de toda a jornada do cliente”, disse Simone Gammeri, Diretor de Parcerias da Palo Alto Networks. "Nossos parceiros, de todos os tipos, são críticos para nossa capacidade de escalar e crescer no futuro, oferecendo a abordagem de plataforma de segurança abrangente e impulsionada por IA da qual os clientes precisam. Temos orgulho de reconhecer a IBM por sua parceria e esperamos continuar a inovação e resolver desafios complexos de segurança juntos.