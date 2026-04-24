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IBM premiada com cinco Palo Alto Networks Awards em 2025

Esses prêmios anuais reconhecem um grupo de elite de parceiros da Palo Alto Networks que demonstraram desempenho e compromisso excepcionais com a segurança do cliente no último ano fiscal.

Publicado 24/04/2026

A IBM recebeu os seguintes Palo Alto Networks Awards em 2025:

  • UKI: Palo Alto Networks Partner of the Year Award
  • EMEA: Enterprise Partner of the Year
  • EMEA: Managed Security Services Partner of the Year
  • EMEA Spain: XSIAM Select Partner of the Year Award
  • North America: XSIAM Partner of the Year Award

Demonstração de desempenho excepcional e compromisso com a segurança do cliente

Esses prêmios anuais reconhecem um grupo de elite de parceiros da Palo Alto Networks que demonstraram desempenho e compromisso excepcionais com a segurança do cliente no último ano fiscal. Para garantir um processo de seleção rigoroso e objetivo, os vencedores deste ano foram determinados por meio de uma metodologia baseada em dados que avaliou os parceiros em um conjunto abrangente de indicadores-chave de desempenho, incluindo:

  • Desempenho: volume de reservas e crescimento, crescimento de novos clientes, negócios iniciados por parceiros e volume e crescimento de negócios.
  • Engajamento estratégico: aquisição comprovada de novos logotipos e sucesso em negócios iniciados por parceiros e desenvolvimento de pipelines.

"A parceria entre a IBM e a Palo Alto Networks é excepcional porque combina o conhecimento especializado do setor impulsionado por IA da IBM com as plataformas de segurança abrangentes e orientadas por IA líderes de mercado da Palo Alto Networks", observou Tim van Den Heede, Vice-presidente de Parcerias Estratégicas da IBM Consulting Cybersecurity Services. "Juntos, aceleramos o time to value, reduzimos custos e aumentamos a resiliência cibernética em escala, além de possibilitarmos a adoção segura da IA e da nuvem. É uma colaboração poderosa criada para atender às realidades do cenário de ameaças atual e fornecer resultados mensuráveis para os clientes."

“Na cibersegurança, especialmente, um ecossistema confiável de parceiros agrega valor ao longo de toda a jornada do cliente”, disse Simone Gammeri, Diretor de Parcerias da Palo Alto Networks. "Nossos parceiros, de todos os tipos, são críticos para nossa capacidade de escalar e crescer no futuro, oferecendo a abordagem de plataforma de segurança abrangente e impulsionada por IA da qual os clientes precisam. Temos orgulho de reconhecer a IBM por sua parceria e esperamos continuar a inovação e resolver desafios complexos de segurança juntos.

Saiba mais sobre a IBM Cybersecurity Services

Explore os serviços de cibersegurança da IBM nesta página. Para obter mais informações sobre a Palo Alto Networks, acesse esta página.

Saiba mais sobre a parceria estratégica IBM-PANW

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Tim Van den Heede

Vice President Strategic Partnerships, IBM Consulting Cybersecurity Services

Sobre a IBM

A IBM é líder global em nuvem híbrida e IA, atendendo clientes em mais de 175 países. A IBM Consulting Cybersecurity Services ajuda os clientes a modernizar, gerenciar e escalar seus programas de cibersegurança com uma abordagem focada em resultados, baseada em conhecimento especializado do setor, tecnologias abertas e inteligência de ameaças avançada. Por meio de serviços de consultoria, integração e segurança gerenciada, a IBM Consulting apoia as organizações enquanto elas lidam com os riscos cibernéticos em evolução, fortalecem a resiliência e aceleram a transformação digital segura.