O IBM API Connect avança na inovação de APIs para o futuro da IA agêntica

O API Connect v12 agora converge décadas de liderança em integração do portfólio de gerenciamento de API da IBM e da Software AG em uma base híbrida e inteligente para o gerenciamento de API. Isso também está disponível como parte da plataforma de IBM webMethods Hybrid Integration.

As empresas estão cada vez mais migrando para microsserviços distribuídos e nativos da nuvem. A complexidade de conectar, proteger e gerenciar APIs em escala está impulsionando a demanda por soluções de gateway ágeis e leves na edge. 67% das organizações estão implementando ativamente arquiteturas de microsserviços, e essa tendência se reflete ainda mais no forte crescimento do mercado de API Gateway para microsserviços, que deverá expandir de US$ 2,5 bilhões em 2024 para mais de US$ 10 bilhões em 2033.

Nesse contexto, o DataPower Nano Gateway oferece segurança, controle e mediação de nível empresarial e leves diretamente na edge da aplicação. Com uma pegada de carbono inferior a 20 MB de RAM1 e tempos de inicialização de menos de um segundo, ele incorpora governança e confiança onde as APIs realmente são executadas: eliminando gargalos centralizados, reduzindo a latência e permitindo que cada microsserviço seja escalado de forma independente. Políticas declarativas baseadas em YAML integradas, imposição de zero trust, e observabilidade do OpenTelemetry permitem que os desenvolvedores protejam e monitorem as cargas de trabalho de forma consistente em ambientes híbridos, multi-nuvem e locais.

Operando no ecossistema API Connect, o DataPower Nano Gateway complementa o DataPower Gateway tradicional oferecendo estratégias de tempo de execução flexíveis: desde a aplicação integrada em nível de microsserviço até a manipulação centralizada do gateway corporativo.