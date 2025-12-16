O IBM API Connect avança na inovação de APIs para o futuro da IA agêntica
A IBM está expandindo os recursos do IBM API Connect e preparando o cenário para a última geração de sistemas inteligentes distribuídos: DataPower Nano Gateway e API Studio.
Juntamente com a versão mais recente do API Connect Versão 12, esses avanços oferecem uma plataforma unificada e pronta para IA que capacita desenvolvedores e empresas a criar, gerenciar APIs seguras e socializar APIs para o futuro da IA agêntica.
O API Connect v12 agora converge décadas de liderança em integração do portfólio de gerenciamento de API da IBM e da Software AG em uma base híbrida e inteligente para o gerenciamento de API. Isso também está disponível como parte da plataforma de IBM webMethods Hybrid Integration.
As empresas estão cada vez mais migrando para microsserviços distribuídos e nativos da nuvem. A complexidade de conectar, proteger e gerenciar APIs em escala está impulsionando a demanda por soluções de gateway ágeis e leves na edge. 67% das organizações estão implementando ativamente arquiteturas de microsserviços, e essa tendência se reflete ainda mais no forte crescimento do mercado de API Gateway para microsserviços, que deverá expandir de US$ 2,5 bilhões em 2024 para mais de US$ 10 bilhões em 2033.
Nesse contexto, o DataPower Nano Gateway oferece segurança, controle e mediação de nível empresarial e leves diretamente na edge da aplicação. Com uma pegada de carbono inferior a 20 MB de RAM1 e tempos de inicialização de menos de um segundo, ele incorpora governança e confiança onde as APIs realmente são executadas: eliminando gargalos centralizados, reduzindo a latência e permitindo que cada microsserviço seja escalado de forma independente. Políticas declarativas baseadas em YAML integradas, imposição de zero trust, e observabilidade do OpenTelemetry permitem que os desenvolvedores protejam e monitorem as cargas de trabalho de forma consistente em ambientes híbridos, multi-nuvem e locais.
Operando no ecossistema API Connect, o DataPower Nano Gateway complementa o DataPower Gateway tradicional oferecendo estratégias de tempo de execução flexíveis: desde a aplicação integrada em nível de microsserviço até a manipulação centralizada do gateway corporativo.
À medida que as equipes de desenvolvimento adotam arquiteturas distribuídas e nativas da nuvem, as empresas também estão lutando para acompanhar o rápido crescimento e complexidade das APIs. De acordo com a Gartner, até 2025, mais de 85% das organizações terão adotado práticas de desenvolvimento que priorizam APIs para modernizar aplicações e melhorar a agilidade, criando um aumento na demanda por ferramentas que automatizam o design, a governança de testes e a implementação em todo o ciclo de vida.3
Para atender a essa crescente pressão operacional e de governança, o API Studio introduz um ambiente de ciclo de vida completo impulsionado por IA que simplifica radicalmente a forma como as APIs são projetadas, testadas e implementadas. Criado para fluxos de trabalho colaborativos em desktop, IDE e web, ele traz tudo como código para o ciclo de vida da API, permitindo que as equipes trabalhem de forma consistente e programática
Com criação, validação e geração de políticas orientadas por IA, incluindo recursos do API Agent anunciado anteriormente, o API Studio acelera o desenvolvimento, garantindo a conformidade e a governança. Também permite que as equipes gerem servidores MCP para APIs publicadas. Pipelines integrados de CI/CD e fluxos de trabalho baseados em Git fornecem rastreabilidade de ponta a ponta, reduzindo o esforço manual para desenvolvedores e fornecendo escala, consistência e qualidade para equipes de engenharia de plataforma.
A integração profunda com o API Connect conecta o tempo de design e o gerenciamento de tempo de execução, criando um caminho contínuo e automatizado do conceito à produção.
À medida que as empresas migram para arquiteturas híbridas e multi-nuvem, os ecossistemas de API se tornam cada vez mais fragmentados em nuvens, gateways e ambientes de tempo de execução. O relatório Gartner Magic Quadrant de 2025 para Gerenciamento de APIs observa que as organizações agora exigem plataformas capazes de governar APIs em implementações distribuídas e heterogêneas — e não apenas gateways centralizados — para manter a segurança consistente e o controle de políticas.
O API Connect V12 lida com essa necessidade com um plano de controle convergente que unifica a governança do ciclo de vida e simplifica a administração em ambientes híbridos, incluindo federação com runtimes de terceiros como AWS e Azure. O lançamento também introduz um portal do desenvolvedor moderno para descobrir, consumir e socializar APIs, criando uma experiência coerente em criação, gerenciamento, segurança e consumo.
A integração aprimorada entre API Connect, DataPower Gateway e o novo DataPower Nano Gateway garante políticas, análises e visibilidade consistentes em todos os modelos de implementação. Olhando para o futuro, a IBM continuará expandindo a federação, a convergência e a governança orientada por IA para atender às demandas de aplicações cada vez mais distribuídas.
As APIs estão rapidamente se tornando a base de sistemas de IA agêntica, onde agentes inteligentes descobrem, orquestram e governam recursos digitais de forma autônoma. As empresas agora podem criar ecossistemas de API autogerenciados e prontos para IA; com tecnologia DataPower Nano Gateway para controle incorporado, API Studio para automação orientada por IA e API Connect V12 para governança unificada.
Com o gerenciamento de IA surgindo como uma disciplina para governar modelos, fluxos de trabalho e interações; o API Connect oferece a arquitetura para trazer confiança, visibilidade e controle para essa fronteira em evolução.
Com o DataPower Nano Gateway, API Studio e API Connect V12 agora disponíveis, a IBM está promovendo o API Connect como o hub para inovação de API na era da IA.
Esses lançamentos oferecem agilidade, segurança e inteligência desde a edge até a organização; capacitando desenvolvedores e organizações a inovar com confiança em um mundo em rápida evolução orientado por IA.
Saiba mais sobre o IBM API Connect
Agende uma demonstração em tempo real para um passo a passo personalizado