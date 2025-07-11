Crie pipelines de ETL para dados não estruturados com o IBM watsonx.data integration

Em 11 de junho de 2025, a IBM lançou a disponibilidade de sua nova abordagem para integração de dados: watsonx.data integration. Essa solução oferece um único plano de controle para criar pipelines em lote, de streaming em tempo real e replicação de dados, sustentados por observabilidade integrada.

Dentro da mesma solução, as equipes podem construir pipelines de dados não estruturados reutilizáveis juntamente com os estruturados, liberando uma mina de ouro de dados anteriormente inacessíveis para impulsionar novos casos de uso e atender às demandas em evolução dos ambientes de dados modernos. Com o recurso de integração de dados não estruturados (UDI) da watsonx.data integration, os usuários podem criar intuitivamente pipelines que ingerem, transformam e processam grandes volumes de dados não estruturados, incluindo documentos, PDFs, PPTs e outros, em apenas alguns minutos.

Esse produto combina código aberto revolucionário e inovações proprietárias diretamente da IBM Research. Algumas funcionalidades de primeira classe do produto incluem:

Ingestão sem dificuldade de diversos tipos de dados não estruturados de uma ampla variedade de fontes de negócios usando conectores criados previamente

de diversos tipos de dados não estruturados de uma ampla variedade de fontes de negócios usando conectores criados previamente Transformação de arrastar e soltar com operadores criados previamente e respaldados pela IBM Research para limpeza, normalização e preparação de conteúdo não estruturado para IA

com operadores criados previamente e respaldados pela IBM Research para limpeza, normalização e preparação de conteúdo não estruturado para IA População de armazenamento de vetores automatizada, permitindo que os embeddings sejam armazenados em bancos de dados de vetores compatíveis para geração aumentada de recuperação (RAG) e outros casos de uso de IA

Projetado para lidar com os dados corporativos que têm sido tradicionalmente subutilizados, o watsonx.data integration marca um grande passo na liberação de dados não estruturados para IA e análise de dados.