Letras em negrito escrevendo "think" em azul e roxo sobre um gradiente de fundo azul e roxo
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Anúncios da IBM no Think 2026 para progredir a era agêntica

A era agêntica não está chegando, ela já chegou. No Think 2026 em Boston, a IBM a torna oficial com uma onda de novos produtos, recursos e parcerias em todo o seu portfólio.

Publicado 05/05/2026

O Think 2026, de 4 a 7 de maio em Boston, MA, é onde organizações audaciosas estão dando o salto agêntico, recriando seus negócios com a IA no centro para liberar um ROI sem precedentes. O evento deste ano reúne líderes visionários, profissionais e pioneiros globais para traçar o caminho em direção a empresas mais inteligentes e com foco em IA.

Em quatro dias de palestras, sessões e pré-visualizações de inovação, a IBM está revelando um conjunto abrangente de anúncios que abrangem IA agêntica, nuvem híbrida, automação e muito mais. Veja a seguir tudo o que a IBM anunciou no Think 2026.

Maiores anúncios

IBM Bob SaaS

IBM Bob (planos Pro, Pro+, Ultra e Enterprise SaaS) — o IBM Bob é um sistema de desenvolvimento de software impulsionado por IA projetado para transformar a forma como as empresas criam, modernizam e gerenciam aplicações. Ao contrário dos assistentes de codificação tradicionais, o Bob atua como um companheiro de desenvolvimento de ponta a ponta, sendo compatível com tudo, desde o projeto do sistema e geração de código até os testes, a segurança e a implementação em um único ambiente integrado. Desenvolvido com IA agêntica e consciência multimodelos, o Bob entende sua base de código, fluxos de trabalho e padrões empresariais para automatizar tarefas complexas, aumentar a produtividade e fornecer software seguro e pronto para produção mais rapidamente em sistemas modernos e legados.

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Plataforma Concert

O IBM Concert é uma plataforma de operações agêntica que conecta sinais de suas ferramentas existentes em um contexto compartilhado em todo o sistema e ação coordenada em todo o seu patrimônio híbrido. Ela se baseia nos pontos fortes do Concert, Instana, Turbonomic, SevOne e Cloud Pak for AIOps, reunindo seus insights, correlacionando o que importa e permitindo que equipes e agentes de IA investiguem, decidam e ajam em conjunto, ajudando você a prever problemas e resolver incidentes mais rapidamente e otimizar continuamente o desempenho, o custo e a resiliência.

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IBM Sovereign Core

O IBM Sovereign Core permite que empresas, governos e prestadores de serviços implementem e operem ambientes soberanas preparados para IA com controle total do cliente sobre dados, operações e governança. Ele oferece um stack coeso e pronto para ser executado de software de soberania, combinando um painel de controle de IA operado pelo cliente, evidências de conformidade contínuas e fluxos de trabalho agênticos governados em qualquer ambiente híbrido. O IBM Sovereign Core inclui um catálogo extensível que as organizações podem selecionar para seus próprios usuários, com suas próprias aplicações, ou preenchido com softwares e serviços pré-selecionados da IBM, de terceiros ou de código aberto de um ecossistema de parceiros que inclui: AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB e Palo Alto Networks.

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Confluent

Agora parte da IBM, a Confluent é a principal plataforma de fluxo de dados do mundo, impulsionando dados em tempo real para mais de 40% das empresas da Fortune 500. Juntas, a IBM e a Confluent fornecem uma base de dados aberta e híbrida que transforma eventos de negócios ao vivo em dados governados e preparados para IA para aplicações, análises e agentes de IA em toda a empresa. A Confluent oferece uma plataforma completa para transmitir, conectar, processar e controlar dados em tempo real, criado com base em padrões abertos, incluindo Kafka, Flink e Iceberg. A plataforma da Confluent é integrada de forma nativa ao portfólio da IBM, incluindo watsonx, IBM Z e IBM webMethods Hybrid Integration. Por exemplo, o IBM watsonx.data e o Confluent Tableflow trabalham juntos para disponibilizar fluxos de dados em tempo real imediatamente como formatos de tabela abertos para análise e business intelligence.

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A semana no Think 2026

Painel de controle agêntico

A adoção da IA está acelerando, mas a maioria das empresas continua gerenciando um cenário fragmentado de agentes, ferramentas e sistemas. O IBM watsonx Orchestrate fornece um painel de controle agêntico unificado para trazer ordem a essa complexidade, oferecendo aos clientes visibilidade, controle e otimização centralizados em todo o seu ecossistema de IA, para que possam migrar de pilotos isolados para IA em escala de produção com segurança, eficiência e com resultados mensuráveis de impacto.

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Edições de IA do software principal

As AI Editions for Core Software Core reúnem o portfólio da IBM de assistentes, agentes e toolkits agênticos de IA para fins específicos no Db2, Cognos Analytics, CP4BA, Content Cortex, ACE, CP4I, ELM, MQ, B2Bi SaaS e OMS. Integrados diretamente aos sistemas e fluxos de trabalho corporativos, esses recursos permitem que os usuários interajam em linguagem natural, apresentem o contexto relevante, diagnostiquem problemas, otimizem o desempenho, automatizem tomadas e adotem as próximas melhores ações com controles de nível empresarial, transparência e supervisão humana. Eles ajudam as empresas a migrar de um trabalho fragmentado e dependente de especialistas para a execução nativa de IA, incorporando IA governada e específica de domínio no IBM Core Software para melhorar a produtividade, a resiliência e o time to value.

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Vault Enterprise 2.0

O Vault Enterprise 2.0 apresenta atualizações para modernizar a segurança baseada em identidade, ajudando as organizações a proteger, escalar e simplificar o gerenciamento de segredos em ambientes híbridos e multinuvem. Ele se concentra na eliminação de credenciais de longa duração por meio da federação de identidade de cargas de trabalho, melhorando a automação do ciclo de vida de credenciais e permitindo a criptografia de alto desempenho para cargas de trabalho em grande escala e emergentes. O lançamento também aprimora as integrações, a usabilidade e a integração e, ao mesmo tempo, adota um novo modelo de controle de versão e suporte, tornando mais fácil para as equipes de plataforma e segurança operacionalizar o Vault em escala empresarial.

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IBM zSecure Secret Manager

O IBM zSecure Secret Manager introduz o gerenciamento automatizado e orientado por políticas do ciclo de vida de certificados para ambientes IBM z/OS. Ao se integrar às autoridades de certificação corporativas, como o IBM Vault Self-Managed for Z e o LinuxONE, o IBM zSecure Secret Manager permite que as organizações automatizem a renovação de certificados no z/OS.

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IBM Cyber Fraud

O IBM Cyber Fraud apresenta uma plataforma de investigação de fraudes assistida por IA que automatiza a coleta de dados, orquestra os fluxos de trabalho da investigação e permite a análise baseada em linguagem natural em sistemas de fraudes, pagamentos e segurança. Ao unificar dados fragmentados em um único espaço de trabalho de investigação, ele ajuda as equipes a acelerar a tomada de decisão, melhorar a consistência e reduzir o esforço manual. Com investigações até 90% mais rápidas, as organizações podem resolver fraudes de forma mais eficiente, reduzir custos operacionais e limitar perdas financeiras.

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Pré-visualização pública da Infragraph

O HCP Terraform impulsionado pela Infragraph agora está disponível em pré-visualização pública. A Infragraph ajuda as organizações a superar seus silos de dados complexos, ao fornecer uma visão única de seu patrimônio híbrido por meio de um gráfico de conhecimento centralizado e orientado por eventos. Isso fornece insights sobre a infraestrutura, que podem ser usados para ajudar a simplificar as operações e automatizar a remediação.

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Contexto no watsonx.data

O contexto em tempo real do watsonx.data fornece aos agentes de IA dados que podem ser acessados continuamente à medida que mudam, entregues com o significado de negócios, a semântica e as políticas necessárias para que os agentes entendam o que esses dados representam. Junto com o mecanismo de contexto em tempo real do Confluent, ele combina streaming e dados corporativos com enriquecimento semântico e governança, para que os agentes possam recuperar insights completos e precisos e tomar decisões informadas e confiáveis.

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Integração de dados agênticos

A integração agêntica de dados (pré-visualização no IBM watsonx.data integration) ajuda a acelerar a entrega de dados para os usuários corporativos e libera as equipes de engenharia para se concentrar em inovações de maior valor. Os usuários corporativos podem solicitar dados em linguagem natural, e os agentes de IA traduzem essas solicitações em pipelines prontos para produção, que entregam dados rapidamente, com governança e controles human-in-the-loop integrados. Indo além de abordagens manuais e fragmentadas, as equipes de dados podem escalar de forma mais eficaz para atender à crescente demanda de IA e análise de dados.

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IBM DataPower Interact Gateway

O IBM DataPower Interact Gateway é o gateway de governança de mediação de IA que governa, protege e observa todas as interações entre agentes, modelos e ferramentas com APIs e dados corporativos. Ao contrário dos API gateways tradicionais adaptados para tráfego de IA, oferecemos um gateway unificado com reconhecimento de contexto que reforça a segurança, a governança e a observabilidade diretamente na camada de interação da IA, permitindo que as empresas gerenciem e escalem a IA com segurança sem reconstruir sua arquitetura.

Solicite uma demo. Explore as funcionalidades e benefícios com uma demo personalizada do API Connect, apresentando o Interact Gateway.

IBM Z Database Assistant

O IBM Z Database Assistant traz inteligência diretamente para as operações do Db2 e do IMS, avaliando continuamente a integridade do banco de dados, trazendo insights e orientando ações para reduzir o esforço manual. Ao mudar da solução reativa de problemas para o gerenciamento proativo de bancos de dados, ele garante que os dados permaneçam continuamente disponíveis e otimizados, permitindo que as empresas liberem todo o valor dos dados confiáveis do IBM Z para a IA em escala.

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Content Cortex

O Content Cortex é um sistema de serviços de conteúdo inteligente de última geração que capacita as empresas a preparar, governar e ativar seu conteúdo para a automação agêntica. A plataforma foi desenvolvida para fornecer o melhor desempenho de ingestão, compactação e recuperação para conteúdo estático, como demonstrações de contas trimestrais e documentos fiscais. As equipes que passam muito tempo procurando, lendo, validando e conciliando conteúdo entre sistemas poderão trabalhar de maneiras que transformam fundamentalmente a rapidez e a confiança com que os funcionários podem operar.

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IBM SQL Data Insights Pro

Apresentamos o IBM SQL Data Insights Pro no Think 2026, a camada de inteligência do Db2 for z/OS que transforma SQL queries brutas em insights em tempo real e prontos para decisões, sem qualquer movimentação de dados. Ao combinar a detecção automatizada de padrões semânticos com explicações em linguagem natural, ele revela tendências ocultas, sinaliza anomalias e otimiza o desempenho no local, capacitando as equipes a migrar de dados para a ação com velocidade, precisão e confiança.

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Docling for IBM watsonx

O Docling for IBM watsonx é uma plataforma de inteligência de documentos que ajuda as equipes a transformar documentos em formatos de dados estruturados e prontos para a IA, como Markdown, JSON e HTML. Ele simplifica a forma como os documentos são preparados para pesquisa, RAG e fluxos de trabalho agênticos, preservando a estrutura e o contexto, essenciais para a recuperação e interpretação de informações de alta qualidade pela IA.

Saiba mais sobre o kit de ferramentas do Docling de código aberto

OpenRAG no watsonx.data
 

O OpenRAG on watsonx.data é um framework de RAG aberto e agêntico que conecta a IA ao conhecimento empresarial fragmentado, permitindo que os agentes pesquisem, raciocinem e validem, para que as equipes possam construir fluxos de trabalho de IA mais confiáveis mais rápido e com menos esforço. Ele combina o Docling para processamento de documentos, o OpenSearch para pesquisa e recuperação híbridas e o Langflow para orquestração de agentes em uma stack componível pronta para uso, reduzindo o trabalho de construção entre ingestão, pesquisa, recuperação e orquestração.

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IBM watsonx.data com MCP Server Integration

As empresas estão mudando de interfaces de dados orientadas por seres humanos (APIs, dashboards) para agentes de IA que podem raciocinar, orquestrar fluxos de trabalho e adotar ações. Com o watsonx.data 2.3.2, a IBM lança um servidor MCP gerenciado que expõe os recursos da plataforma de dados como ferramentas padronizadas e detectáveis, permitindo que os agentes interajam com os dados de forma segura e dinâmica. O IBM watsonx.data agora está posicionado como uma plataforma pronta para agentes, garantindo que todas as ações permaneçam governadas por controles de conformidade e segurança empresarial.

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GPU Acceleration for IBM watsonx.data

A IBM está lançando uma pré-visualização técnica privada do processamento de consultas acelerada por GPU para o watsonx.data Presto C++, criada em colaboração com e impulsionada por GPUs NVIDIA. Ao mudar as cargas de trabalho de análise de dados de CPUs para GPUs, ele fornece insights mais rápidos e custos mais baixos, sem alterações no SQL ou nos pipelines de dados existentes. As organizações que desejam escalar a IA e a análise de dados de forma mais eficiente estão convidadas a participar da pré-visualização e ajudar a moldar o que está por vir.

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