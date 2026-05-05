Anúncios da IBM no Think 2026 para progredir a era agêntica

A era agêntica não está chegando, ela já chegou. No Think 2026 em Boston, a IBM a torna oficial com uma onda de novos produtos, recursos e parcerias em todo o seu portfólio.
O Think 2026, de 4 a 7 de maio em Boston, MA, é onde organizações audaciosas estão dando o salto agêntico, recriando seus negócios com a IA no centro para liberar um ROI sem precedentes. O evento deste ano reúne líderes visionários, profissionais e pioneiros globais para traçar o caminho em direção a empresas mais inteligentes e com foco em IA.
Em quatro dias de palestras, sessões e pré-visualizações de inovação, a IBM está revelando um conjunto abrangente de anúncios que abrangem IA agêntica, nuvem híbrida, automação e muito mais. Veja a seguir tudo o que a IBM anunciou no Think 2026.
IBM Bob (planos Pro, Pro+, Ultra e Enterprise SaaS) — o IBM Bob é um sistema de desenvolvimento de software impulsionado por IA projetado para transformar a forma como as empresas criam, modernizam e gerenciam aplicações. Ao contrário dos assistentes de codificação tradicionais, o Bob atua como um companheiro de desenvolvimento de ponta a ponta, sendo compatível com tudo, desde o projeto do sistema e geração de código até os testes, a segurança e a implementação em um único ambiente integrado. Desenvolvido com IA agêntica e consciência multimodelos, o Bob entende sua base de código, fluxos de trabalho e padrões empresariais para automatizar tarefas complexas, aumentar a produtividade e fornecer software seguro e pronto para produção mais rapidamente em sistemas modernos e legados.
O IBM Concert é uma plataforma de operações agêntica que conecta sinais de suas ferramentas existentes em um contexto compartilhado em todo o sistema e ação coordenada em todo o seu patrimônio híbrido. Ela se baseia nos pontos fortes do Concert, Instana, Turbonomic, SevOne e Cloud Pak for AIOps, reunindo seus insights, correlacionando o que importa e permitindo que equipes e agentes de IA investiguem, decidam e ajam em conjunto, ajudando você a prever problemas e resolver incidentes mais rapidamente e otimizar continuamente o desempenho, o custo e a resiliência.
O IBM Sovereign Core permite que empresas, governos e prestadores de serviços implementem e operem ambientes soberanas preparados para IA com controle total do cliente sobre dados, operações e governança. Ele oferece um stack coeso e pronto para ser executado de software de soberania, combinando um painel de controle de IA operado pelo cliente, evidências de conformidade contínuas e fluxos de trabalho agênticos governados em qualquer ambiente híbrido. O IBM Sovereign Core inclui um catálogo extensível que as organizações podem selecionar para seus próprios usuários, com suas próprias aplicações, ou preenchido com softwares e serviços pré-selecionados da IBM, de terceiros ou de código aberto de um ecossistema de parceiros que inclui: AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB e Palo Alto Networks.
Agora parte da IBM, a Confluent é a principal plataforma de fluxo de dados do mundo, impulsionando dados em tempo real para mais de 40% das empresas da Fortune 500. Juntas, a IBM e a Confluent fornecem uma base de dados aberta e híbrida que transforma eventos de negócios ao vivo em dados governados e preparados para IA para aplicações, análises e agentes de IA em toda a empresa. A Confluent oferece uma plataforma completa para transmitir, conectar, processar e controlar dados em tempo real, criado com base em padrões abertos, incluindo Kafka, Flink e Iceberg. A plataforma da Confluent é integrada de forma nativa ao portfólio da IBM, incluindo watsonx, IBM Z e IBM webMethods Hybrid Integration. Por exemplo, o IBM watsonx.data e o Confluent Tableflow trabalham juntos para disponibilizar fluxos de dados em tempo real imediatamente como formatos de tabela abertos para análise e business intelligence.
A adoção da IA está acelerando, mas a maioria das empresas continua gerenciando um cenário fragmentado de agentes, ferramentas e sistemas. O IBM watsonx Orchestrate fornece um painel de controle agêntico unificado para trazer ordem a essa complexidade, oferecendo aos clientes visibilidade, controle e otimização centralizados em todo o seu ecossistema de IA, para que possam migrar de pilotos isolados para IA em escala de produção com segurança, eficiência e com resultados mensuráveis de impacto.
As AI Editions for Core Software Core reúnem o portfólio da IBM de assistentes, agentes e toolkits agênticos de IA para fins específicos no Db2, Cognos Analytics, CP4BA, Content Cortex, ACE, CP4I, ELM, MQ, B2Bi SaaS e OMS. Integrados diretamente aos sistemas e fluxos de trabalho corporativos, esses recursos permitem que os usuários interajam em linguagem natural, apresentem o contexto relevante, diagnostiquem problemas, otimizem o desempenho, automatizem tomadas e adotem as próximas melhores ações com controles de nível empresarial, transparência e supervisão humana. Eles ajudam as empresas a migrar de um trabalho fragmentado e dependente de especialistas para a execução nativa de IA, incorporando IA governada e específica de domínio no IBM Core Software para melhorar a produtividade, a resiliência e o time to value.
O Vault Enterprise 2.0 apresenta atualizações para modernizar a segurança baseada em identidade, ajudando as organizações a proteger, escalar e simplificar o gerenciamento de segredos em ambientes híbridos e multinuvem. Ele se concentra na eliminação de credenciais de longa duração por meio da federação de identidade de cargas de trabalho, melhorando a automação do ciclo de vida de credenciais e permitindo a criptografia de alto desempenho para cargas de trabalho em grande escala e emergentes. O lançamento também aprimora as integrações, a usabilidade e a integração e, ao mesmo tempo, adota um novo modelo de controle de versão e suporte, tornando mais fácil para as equipes de plataforma e segurança operacionalizar o Vault em escala empresarial.
O IBM zSecure Secret Manager introduz o gerenciamento automatizado e orientado por políticas do ciclo de vida de certificados para ambientes IBM z/OS. Ao se integrar às autoridades de certificação corporativas, como o IBM Vault Self-Managed for Z e o LinuxONE, o IBM zSecure Secret Manager permite que as organizações automatizem a renovação de certificados no z/OS.
O IBM Cyber Fraud apresenta uma plataforma de investigação de fraudes assistida por IA que automatiza a coleta de dados, orquestra os fluxos de trabalho da investigação e permite a análise baseada em linguagem natural em sistemas de fraudes, pagamentos e segurança. Ao unificar dados fragmentados em um único espaço de trabalho de investigação, ele ajuda as equipes a acelerar a tomada de decisão, melhorar a consistência e reduzir o esforço manual. Com investigações até 90% mais rápidas, as organizações podem resolver fraudes de forma mais eficiente, reduzir custos operacionais e limitar perdas financeiras.
O HCP Terraform impulsionado pela Infragraph agora está disponível em pré-visualização pública. A Infragraph ajuda as organizações a superar seus silos de dados complexos, ao fornecer uma visão única de seu patrimônio híbrido por meio de um gráfico de conhecimento centralizado e orientado por eventos. Isso fornece insights sobre a infraestrutura, que podem ser usados para ajudar a simplificar as operações e automatizar a remediação.
O contexto em tempo real do watsonx.data fornece aos agentes de IA dados que podem ser acessados continuamente à medida que mudam, entregues com o significado de negócios, a semântica e as políticas necessárias para que os agentes entendam o que esses dados representam. Junto com o mecanismo de contexto em tempo real do Confluent, ele combina streaming e dados corporativos com enriquecimento semântico e governança, para que os agentes possam recuperar insights completos e precisos e tomar decisões informadas e confiáveis.
A integração agêntica de dados (pré-visualização no IBM watsonx.data integration) ajuda a acelerar a entrega de dados para os usuários corporativos e libera as equipes de engenharia para se concentrar em inovações de maior valor. Os usuários corporativos podem solicitar dados em linguagem natural, e os agentes de IA traduzem essas solicitações em pipelines prontos para produção, que entregam dados rapidamente, com governança e controles human-in-the-loop integrados. Indo além de abordagens manuais e fragmentadas, as equipes de dados podem escalar de forma mais eficaz para atender à crescente demanda de IA e análise de dados.
O IBM DataPower Interact Gateway é o gateway de governança de mediação de IA que governa, protege e observa todas as interações entre agentes, modelos e ferramentas com APIs e dados corporativos. Ao contrário dos API gateways tradicionais adaptados para tráfego de IA, oferecemos um gateway unificado com reconhecimento de contexto que reforça a segurança, a governança e a observabilidade diretamente na camada de interação da IA, permitindo que as empresas gerenciem e escalem a IA com segurança sem reconstruir sua arquitetura.
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O IBM Z Database Assistant traz inteligência diretamente para as operações do Db2 e do IMS, avaliando continuamente a integridade do banco de dados, trazendo insights e orientando ações para reduzir o esforço manual. Ao mudar da solução reativa de problemas para o gerenciamento proativo de bancos de dados, ele garante que os dados permaneçam continuamente disponíveis e otimizados, permitindo que as empresas liberem todo o valor dos dados confiáveis do IBM Z para a IA em escala.
O Content Cortex é um sistema de serviços de conteúdo inteligente de última geração que capacita as empresas a preparar, governar e ativar seu conteúdo para a automação agêntica. A plataforma foi desenvolvida para fornecer o melhor desempenho de ingestão, compactação e recuperação para conteúdo estático, como demonstrações de contas trimestrais e documentos fiscais. As equipes que passam muito tempo procurando, lendo, validando e conciliando conteúdo entre sistemas poderão trabalhar de maneiras que transformam fundamentalmente a rapidez e a confiança com que os funcionários podem operar.
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Apresentamos o IBM SQL Data Insights Pro no Think 2026, a camada de inteligência do Db2 for z/OS que transforma SQL queries brutas em insights em tempo real e prontos para decisões, sem qualquer movimentação de dados. Ao combinar a detecção automatizada de padrões semânticos com explicações em linguagem natural, ele revela tendências ocultas, sinaliza anomalias e otimiza o desempenho no local, capacitando as equipes a migrar de dados para a ação com velocidade, precisão e confiança.
O Docling for IBM watsonx é uma plataforma de inteligência de documentos que ajuda as equipes a transformar documentos em formatos de dados estruturados e prontos para a IA, como Markdown, JSON e HTML. Ele simplifica a forma como os documentos são preparados para pesquisa, RAG e fluxos de trabalho agênticos, preservando a estrutura e o contexto, essenciais para a recuperação e interpretação de informações de alta qualidade pela IA.
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O OpenRAG on watsonx.data é um framework de RAG aberto e agêntico que conecta a IA ao conhecimento empresarial fragmentado, permitindo que os agentes pesquisem, raciocinem e validem, para que as equipes possam construir fluxos de trabalho de IA mais confiáveis mais rápido e com menos esforço. Ele combina o Docling para processamento de documentos, o OpenSearch para pesquisa e recuperação híbridas e o Langflow para orquestração de agentes em uma stack componível pronta para uso, reduzindo o trabalho de construção entre ingestão, pesquisa, recuperação e orquestração.
As empresas estão mudando de interfaces de dados orientadas por seres humanos (APIs, dashboards) para agentes de IA que podem raciocinar, orquestrar fluxos de trabalho e adotar ações. Com o watsonx.data 2.3.2, a IBM lança um servidor MCP gerenciado que expõe os recursos da plataforma de dados como ferramentas padronizadas e detectáveis, permitindo que os agentes interajam com os dados de forma segura e dinâmica. O IBM watsonx.data agora está posicionado como uma plataforma pronta para agentes, garantindo que todas as ações permaneçam governadas por controles de conformidade e segurança empresarial.
A IBM está lançando uma pré-visualização técnica privada do processamento de consultas acelerada por GPU para o watsonx.data Presto C++, criada em colaboração com e impulsionada por GPUs NVIDIA. Ao mudar as cargas de trabalho de análise de dados de CPUs para GPUs, ele fornece insights mais rápidos e custos mais baixos, sem alterações no SQL ou nos pipelines de dados existentes. As organizações que desejam escalar a IA e a análise de dados de forma mais eficiente estão convidadas a participar da pré-visualização e ajudar a moldar o que está por vir.
Isso é apenas o começo. Não deixe de verificar aqui as atualizações ao longo da semana, com os últimos anúncios do Think 2026 da IBM sendo lançados. Acompanhe a equipe do Think News para obter uma cobertura contínua do evento e fique por dentro das tendências mais importantes do setor de tecnologia com uma cobertura exclusiva das maiores histórias que saem do Think.
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