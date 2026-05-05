Anúncios da IBM no Think 2026 para progredir a era agêntica

O Think 2026, de 4 a 7 de maio em Boston, MA, é onde organizações audaciosas estão dando o salto agêntico, recriando seus negócios com a IA no centro para liberar um ROI sem precedentes. O evento deste ano reúne líderes visionários, profissionais e pioneiros globais para traçar o caminho em direção a empresas mais inteligentes e com foco em IA.

Em quatro dias de palestras, sessões e pré-visualizações de inovação, a IBM está revelando um conjunto abrangente de anúncios que abrangem IA agêntica, nuvem híbrida, automação e muito mais. Veja a seguir tudo o que a IBM anunciou no Think 2026.