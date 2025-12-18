Inteligência artificial Automação de TI

A IBM e a knowis AG expandem a parceria estratégica de OEM para acelerar a arquitetura e a entrega orientadas por IA

Essa colaboração capacita empresas globais a acelerar a entrega de software, unindo arquitetura, design e implementação em um fluxo de trabalho orientado por IA.

Publicado 18/12/2025
A IBM e a knowis AG anunciaram hoje uma parceria OEM expandida que integra o DevOps Solution Workbench da knowis ao portfólio de DevOps da IBM. O IBM® DevOps Solution Workbench unifica arquitetura de software, design de software e codificação com reconhecimento de design em uma ferramenta capacitada por IA.

Arquitetura para desenvolvimento orientado por IA

Com o aumento da IA no desenvolvimento, gerenciar o contexto para assistentes e agentes de IA se torna a vantagem estratégica para liderar a automação na direção prevista. Esse contexto está estruturado na arquitetura de software e no design de software, fornecendo todas as informações necessárias de forma estruturada e integrada.

Com o IBM DevOps Solution Workbench, a arquitetura e o design de software podem ser definidos na colaboração em tempo real entre especialistas e estabelecidos como fonte única da verdade para o desenvolvimento completo da organização e provisionados para assistentes e agentes de IA, como assistentes de programação de IA.

Integrado na cadeia de ferramentas de DevOps

O IBM DevOps Solution Workbench se integra perfeitamente às soluções de desenvolvimento existentes. Os projetos baseados no GitLab podem ser aprimorados pela arquitetura e design de software, e os assistentes de codificação de IA, como o IBM® Bob, usam a arquitetura e a especificação de design como base para a geração de código estruturado.

O IBM DevOps Solution Workbench integra e aprimora o portfólio IBM DevOps, incluindo o IBM® DevOps Loop, IBM® DevOps Plan, IBM® DevOps Deploy, IBM® DevOps Test e IBM® DevOps Velocity.

Alinhamento do desenvolvimento de software com base na arquitetura e no design de software

Alinhar as equipes de desenvolvimento, bem como os assistentes e agentes de IA, prepara as equipes de desenvolvimento para o desenvolvimento aprimorado por IA e traz os seguintes benefícios:

  • Menor prazo de lançamento no mercado ao reduzir a dívida do projeto, que se transforma em dívida técnica, e o retrabalho dispendioso desde o início.
  • Arquitetura e design simplificados que facilitam uma transição colaborativa e leve dos recursos de negócios para um design de sistemas e implementações estruturado.
  • Suporte à programação com reconhecimento de design para transformar automaticamente o design do software em um código de implementação.

Permitir que as equipes de entrega de software passem de reativas para proativas

A IBM e a knowis AG expandiram sua parceria para ajudar as empresas a gerenciar a crescente complexidade do sistema por meio de arquitetura, design e automação proativos.

"Estamos muito entusiasmados que nossa parceria de longa data e confiável com a IBM tenha alcançado um novo marco com a inclusão de nosso produto no portfólio de DevOps da IBM", disse o Dr. Gerald Gassner, CEO e cofundador da knowis AG. "Em um mundo de crescente complexidade de sistemas, essa parceria permite que as equipes de desenvolvimento de software passem da resolução reativa de problemas para o projeto proativo e a automação. A integração do DevOps Solution Workbench ao portfólio de DevOps da IBM aproxima a arquitetura da implementação em um fluxo de trabalho simplificado."

"A missão da IBM é ajudar as empresas a oferecer inovação em escala, de forma segura e eficiente", declarou James Hunter, diretor de programa no IBM DevOps. "A incorporação do DevOps Solution Workbench permite que nossos clientes conectem a arquitetura e o design criativos com uma entrega padronizada, garantindo que as ideias sejam transformadas em um código de alta qualidade com rapidez e consistência."

Da visão à implementação

Juntos, IBM DevOps e knowis AG ajudam os clientes a passar da visão para a implementação, unindo estratégia, arquitetura e engenharia em um fluxo de trabalho contínuo, habilitado por IA.

Para obter mais informações sobre o IBM DevOps Solution Workbench, consulte abaixo.

IBM DevOps Solution Workbench – Site do produto
IBM DevOps Solution Workbench – Versão 5.1

James Hunter, Program Director, DevOps, IBM

Sobre a knowis AG

A knowis AG é uma empresa de tecnologia de software sediada em Regensburg, Alemanha. Seu principal produto, o Cloud Solution Workbench, é uma solução de arquitetura e design de software que ajuda as equipes a criar e modernizar sistemas complexos usando modelagem assistida por IA e suporte de codificação com reconhecimento de design. Originalmente fundada como uma fintech e provedora de soluções no complexo e altamente regulamentado setor de serviços financeiros, a knowis evoluiu ao longo de 20 anos e se tornou uma parceira de tecnologia multissetorial para equipes de desenvolvimento de software em toda a Europa.