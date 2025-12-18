A IBM e a knowis AG expandem a parceria estratégica de OEM para acelerar a arquitetura e a entrega orientadas por IA

A IBM e a knowis AG expandiram sua parceria para ajudar as empresas a gerenciar a crescente complexidade do sistema por meio de arquitetura, design e automação proativos.

"Estamos muito entusiasmados que nossa parceria de longa data e confiável com a IBM tenha alcançado um novo marco com a inclusão de nosso produto no portfólio de DevOps da IBM", disse o Dr. Gerald Gassner, CEO e cofundador da knowis AG. "Em um mundo de crescente complexidade de sistemas, essa parceria permite que as equipes de desenvolvimento de software passem da resolução reativa de problemas para o projeto proativo e a automação. A integração do DevOps Solution Workbench ao portfólio de DevOps da IBM aproxima a arquitetura da implementação em um fluxo de trabalho simplificado."

"A missão da IBM é ajudar as empresas a oferecer inovação em escala, de forma segura e eficiente", declarou James Hunter, diretor de programa no IBM DevOps. "A incorporação do DevOps Solution Workbench permite que nossos clientes conectem a arquitetura e o design criativos com uma entrega padronizada, garantindo que as ideias sejam transformadas em um código de alta qualidade com rapidez e consistência."