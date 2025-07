IBM e CAST ajudam os clientes a acelerar a migração e a modernização de aplicações

O ADP é, sem dúvida, a etapa crítica em qualquer projeto de modernização, pois estabelece a base para todas as decisões que se seguem. Quando feito de forma adequada, ele permite que as equipes entendam o que estão modernizando, por que estão modernizando e a melhor forma de fazer isso. Quando mal feito, ou completamente ignorado, as consequências podem ser caras, arriscadas e abrangentes:

Inventário de aplicações incompleto ou impreciso

Seleção da estratégia de modernização incorreta

Aumento de custos e cronograma

Aumento dos riscos operacionais e de segurança

Baixa confiança dos stakeholders

As organizações dependem fortemente de aplicações digitais, e não é incomum que as equipes de TI tenham milhares de aplicações. Assim, ter detalhes completos sobre esses milhares de aplicações pode ser inviável. É extremamente comum que as equipes de TI e DevOps enfrentem desafios comuns, como: