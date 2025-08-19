IBM e Arivonix fazem parceria para invocar o watsonx.ai em pipelines de dados corporativos em tempo real

IA em Ação

19 de agosto de 2025

Autor

Karthik Subramanian

VP, Strategy

O que há de novo: como parte de uma nova parceria com a IBM, a Arivonix desenvolveu uma integração com o IBM watsonx.ai, permitindo que as empresas incorporem modelos de base Granite diretamente em seus pipelines de dados em tempo real. 

Essa integração permite que as organizações criem fluxos de trabalho de IA generativa de nível de produção com governança total, controle operacional e entrega em tempo real em todos os sistemas de negócios. Isso marca um passo estratégico para tornar os LLMs nativamente acessíveis dentro da infraestrutura corporativa sem comprometer a conformidade, a transparência ou a velocidade.

Cinco principais benefícios dessa integração

  1. Enriquecimento de IA em tempo real dentro de fluxos de trabalho de negócios: por meio dessa integração, os modelos Granite da IBM podem ser invocados como uma etapa dentro de pipelines ao vivo da Arivonix, potencializando casos de uso como sumarização de documentos, classificação contextual, enriquecimento de metadados e roteamento inteligente em segundos.
  2. Modelos transparentes, em conformidade e auditáveis: toda invocação de modelo é registrada com metadados completos, incluindo prompts, entradas, saídas e carimbos de data/hora, garantindo rastreabilidade e governança desde a experimentação até a implementação.
  3. Authoria de prompts configurável e com pouco código: equipes empresariais podem criar prompts dinâmicos adaptados a seus fluxos de trabalho usando a interface de pouco código da Arivonix, eliminando a necessidade de suporte constante de engenharia e permitindo experimentação rápida em escala.
  4. Acesso a modelos de base plug-and-play: o IBM watsonx está disponível pronto para uso e pré-integrado, com tratamento de credenciais de nível empresarial e seleção flexível de modelos incorporados na camada de orquestração de IA da Arivonix.
  5. Controle de ponta a ponta desde a ingestão de dados até a saída: como a Arivonix se conecta a fontes de dados brutos (APIs, arquivos, bancos de dados e formatos estruturados, semiestruturados e não estruturados) e fornece resultados em sistemas operacionais (planilhas, análise de dados de dashboards, APIs e mercados), todo o ciclo de enriquecimento da IA, desde a preparação de dados até a produção do LLM, é tratado em um único pipeline governado.

Como funciona: integração sem dificuldades entre o IBM watsonx.ai e a Arivonix

Essa integração transforma o IBM watsonx.ai em um componente seguro e configurável dentro dos pipelines de dados corporativos. O processo é executado inteiramente dentro da malha de dados do usuário, com total transparência e modularidade.

  1. Seleção do modelo: o IBM watsonx.ai aparece como um pacote de modelos de base pré-integrado na interface da Arivonix. Os usuários podem escolher modelos como o Granite para dar suporte a casos de uso, como resumo, enriquecimento, classificação e geração de conteúdo.
  2. Configuração de credenciais: os usuários se conectam ao espaço de trabalho do watsonx.ai inserindo credenciais de API seguras e URLs de endpoints. Controles de acesso baseados em função e criptografia são usados para proteger a conexão dentro dos ambientes empresariais.
  3. Criação de prompts: os prompts são criados por meio de um construtor de pouco código e anexados a etapas específicas no pipeline da Arivonix. Eles são compatíveis com uma variedade de tarefas, incluindo geração de texto, sumarização de documentos, enriquecimento de metadados e perguntas e respostas com reconhecimento de contexto.
  4. Execução do pipeline: no tempo de execução, a plataforma Arivonix aciona automaticamente o modelo watsonx.ai configurado. O modelo recebe entradas estruturadas e repletas de contexto e retorna resultados processados em tempo real. Essas saídas são roteadas para planilhas, dashboards ou bancos de dados, conforme a necessidade.
  5. Governança e auditabilidade: todas as interações do modelo são registradas com versões de prompts, entradas, saídas e metadados de execução. Isso proporciona rastreabilidade total, permitindo análises de uso, monitoramento e geração de relatórios de conformidade em fluxos de trabalho de IA.

Destaque de caso de uso: enriquecimento inteligente de documentos ou entidades

Um caso de uso empresarial comum, impulsionado por essa integração, envolve o enriquecimento inteligente de documentos ou entidades. Por exemplo:

  • Um analista de negócios carrega uma planilha com nomes de fornecedores.
  • A Arivonix busca trechos de notícias relacionadas, resumos financeiros ou dados firmográficos.
  • O IBM watsonx.ai gera um resumo conciso e com as fontes de cada fornecedor, sinalizando acontecimentos recentes ou riscos de conformidade.
  • Os resultados são inseridos de volta na planilha com citações e rastreamento de versão para auditabilidade.

Essa arquitetura é compatível com aplicações horizontais em pesquisa de mercado, aquisição, conformidade, integração de clientes e gerenciamento de conhecimento sem a necessidade de desenvolvimento personalizado para cada fluxo de trabalho.

