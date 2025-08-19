19 de agosto de 2025
O que há de novo: como parte de uma nova parceria com a IBM, a Arivonix desenvolveu uma integração com o IBM watsonx.ai, permitindo que as empresas incorporem modelos de base Granite diretamente em seus pipelines de dados em tempo real.
Essa integração permite que as organizações criem fluxos de trabalho de IA generativa de nível de produção com governança total, controle operacional e entrega em tempo real em todos os sistemas de negócios. Isso marca um passo estratégico para tornar os LLMs nativamente acessíveis dentro da infraestrutura corporativa sem comprometer a conformidade, a transparência ou a velocidade.
Essa integração transforma o IBM watsonx.ai em um componente seguro e configurável dentro dos pipelines de dados corporativos. O processo é executado inteiramente dentro da malha de dados do usuário, com total transparência e modularidade.
Um caso de uso empresarial comum, impulsionado por essa integração, envolve o enriquecimento inteligente de documentos ou entidades. Por exemplo:
Essa arquitetura é compatível com aplicações horizontais em pesquisa de mercado, aquisição, conformidade, integração de clientes e gerenciamento de conhecimento sem a necessidade de desenvolvimento personalizado para cada fluxo de trabalho.
Veja o IBM watsonx.ai Integration na Arivonix
Veja como a Arivonix potencializa a IA generativa em ação
Acesse aivonix.com para obter uma visão geral da plataforma