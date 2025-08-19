Um caso de uso empresarial comum, impulsionado por essa integração, envolve o enriquecimento inteligente de documentos ou entidades. Por exemplo:

Um analista de negócios carrega uma planilha com nomes de fornecedores.

A Arivonix busca trechos de notícias relacionadas, resumos financeiros ou dados firmográficos.

O IBM watsonx.ai gera um resumo conciso e com as fontes de cada fornecedor, sinalizando acontecimentos recentes ou riscos de conformidade.

Os resultados são inseridos de volta na planilha com citações e rastreamento de versão para auditabilidade.

Essa arquitetura é compatível com aplicações horizontais em pesquisa de mercado, aquisição, conformidade, integração de clientes e gerenciamento de conhecimento sem a necessidade de desenvolvimento personalizado para cada fluxo de trabalho.

