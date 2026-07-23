IBM e AMD avançam na IA soberana com um padrão de ouro validado para computação acelerada

Com base na parceria que já mantêm, a IBM e a AMD têm o prazer de lançar um padrão de implementação validado em infraestrutura AMD e software IBM Sovereign Core, para ajudar as organizações a levar cargas de trabalho de IA para a produção com mais controle, consistência, prontidão para conformidade e soberania operacional.
O IBM Sovereign Core e a computação acelerada da AMD estão ajudando a tornar a implementação da IA soberana mais prática.Para apoiar as organizações que levam a IA para a produção com salvaguardas, a IBM e a AMD avançam em sua colaboração por meio de um padrão de ouro validado que combina o IBM Sovereign Core com a computação acelerada da AMD.
O padrão validado oferece a clientes e parceiros um caminho mais claro e mais repetível para implementar ambientes soberanos preparados para IA. Em vez de projetar toda a arquitetura do zero, as organizações podem começar com orientações testadas que alinham infraestrutura, software, governança e execução de cargas de trabalho.
O padrão é particularmente relevante para setores regulados que usam dados sensíveis para IA, governos que modernizam serviços públicos, provedores de serviços gerenciados que desenvolvem serviços de nuvem soberana e de IA, e empresas que precisam de flexibilidade de implementação em ambientes locais, de nuvem e de edge.
À medida que a IA entra em produção, a soberania digital depende cada vez mais de como todo o ambiente de tecnologia é projetado e operado. A residência de dados continua sendo importante, mas as organizações também precisam considerar quem controla a plataforma, como as cargas de trabalho de IA são governadas e se os requisitos operacionais e de conformidade podem ser demonstrados ao longo do tempo.
Criar esse tipo de ambiente exige que a computação, o software de plataforma e os recursos de governança funcionem juntos de forma consistente. O IBM Sovereign Core fornece a base de software para o controle operacional soberano, enquanto a computação acelerada da AMD proporciona o desempenho necessário para cargas de trabalho de IA exigentes.
Juntas, a IBM e a AMD estão ajudando os clientes a enfrentar dois desafios comuns ao levar a IA soberana para a produção.
O padrão de ouro validado da IBM e da AMD reúne:
Essa configuração testada foi projetada para ajudar os clientes a implementar ambientes soberanos preparados para a IA com mais consistência e menos atrito operacional.
Em vez de começar com uma arquitetura em branco, as organizações e os provedores de serviços podem usar o padrão para alinhar infraestrutura, software, governança e operações desde o início. Isso pode ajudar a acelerar a implementação, reduzir a complexidade de configuração e favorecer implementações mais consistentes entre os ambientes.
O padrão também preserva a liberdade de escolha da infraestrutura. Os clientes podem implementar o IBM Sovereign Core em ambientes locais, de nuvem pública, de edge e em outras infraestruturas compatíveis de sua preferência, mantendo um modelo de controle soberano consistente entre as implementações.
O IBM Sovereign Core avalia continuamente o ambiente de execução das cargas de trabalho de IA em relação a requisitos definidos e registra evidências comprobatórias à medida que as operações ocorrem. Isso dá às equipes de governança uma visão atual e rastreável do desempenho dos controles, sem depender de coletas manuais periódicas de evidências.
A plataforma também oferece acesso governado aos serviços de IA por meio do AI Inference Service do IBM Sovereign Core. As organizações podem configurar modelos aprovados, controlar o acesso, gerenciar credenciais e capturar informações de log, auditoria e uso dentro do ambiente soberano.
Ao combinar esses recursos com a computação acelerada da AMD, o padrão de ouro validado ajuda os clientes a estabelecer uma base para cargas de trabalho de IA projetada para ser de alto desempenho, governável e auditável.
A validação com GPUs AMD, incluindo a placa AMD Instinct MI350P PCIe, oferece aos clientes orientações de implementação testadas para executar inferência de IA, IA agêntica e cargas de trabalho com uso intensivo de dados dentro de limites soberanos definidos.
O padrão de ouro validado oferece a clientes e parceiros um ponto de partida testado para implementar ambientes soberanos preparados para IA.
Ele pode ajudar as organizações a:
À medida que os requisitos de soberania aumentam, o IBM Sovereign Core dá às organizações uma forma consistente de expandir as implementações de IA sem abrir mão da autoridade sobre os sistemas, os processos e os dados envolvidos.
Juntos, o IBM Sovereign Core e a computação acelerada da AMD ajudam as organizações a criar ambientes de IA que não são apenas potentes, mas também governáveis, auditáveis e mais fáceis de operar.