IBM e AMD avançam na IA soberana com um padrão de ouro validado para computação acelerada

O IBM Sovereign Core e a computação acelerada da AMD estão ajudando a tornar a implementação da IA soberana mais prática.Para apoiar as organizações que levam a IA para a produção com salvaguardas, a IBM e a AMD avançam em sua colaboração por meio de um padrão de ouro validado que combina o IBM Sovereign Core com a computação acelerada da AMD.

O padrão validado oferece a clientes e parceiros um caminho mais claro e mais repetível para implementar ambientes soberanos preparados para IA. Em vez de projetar toda a arquitetura do zero, as organizações podem começar com orientações testadas que alinham infraestrutura, software, governança e execução de cargas de trabalho.

O padrão é particularmente relevante para setores regulados que usam dados sensíveis para IA, governos que modernizam serviços públicos, provedores de serviços gerenciados que desenvolvem serviços de nuvem soberana e de IA, e empresas que precisam de flexibilidade de implementação em ambientes locais, de nuvem e de edge.