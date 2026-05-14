A IBM obtém o certificado SAP Business AI Operations

A IBM Consulting obteve o certificado SAP Business AI Operations, um marco significativo que reforça a posição da IBM como o parceiro mais maduro em termos operacionais no ecossistema SAP e a única GSI a possuir todas as oito certificações globais de parceiros SAP.
Essa certificação valida que a IBM possui os frameworks de governança, os controles de segurança e a disciplina de entrega necessários para operacionalizar a IA de negócios em ambientes SAP complexos e de escala empresarial. Para os clientes que estão acelerando a transformação do SAP, isso oferece a garantia de que a IBM pode fazer mais do que implementar a IA, mas pode executá-la, governá-la e escalá-la de forma confiável desde o primeiro dia.
A certificação SAP Business AI Operations confirma a capacidade da IBM de incorporar IA diretamente nos processos SAP: dando suporte a operações conectadas, fortalecendo a estabilidade dos serviços e permitindo suporte a decisões baseado em dados em nível empresarial. Os clientes se beneficiam de um parceiro cujos recursos são validados em todo o ciclo de vida, desde a estratégia e o design até as operações contínuas e as melhorias constantes.
Isso reflete a filosofia central da IBM: viabilizar a IA como parte integrante e entrelaçada dos processos SAP, em vez de um complemento independente.
Ao operacionalizar abordagens conversacionais, prescritivas e de IA agêntica no cenário SAP, a IBM está impulsionando mudanças operacionais tangíveis, incluindo:
Para os clientes, o impacto é tangível. A IA aprimora a forma como o trabalho é realizado em toda a empresa, reduzindo custos operacionais, acelerando decisões e construindo o tipo de resiliência que sustenta o desempenho e gera resultados de negócios. O modelo de transformação contínua da IBM significa que o valor não termina com a entrada em operação; ela se agrava à medida que a IA se torna uma parte central da forma como a empresa opera.
Para a IBM, a certificação não é um endpoint, é um padrão operacional. A certificação SAP Business AI Operations reflete os recursos institucionalizados da IBM em governança, segurança, entrega e habilitação contínua. Isso garante que a IA seja executada e escalada de forma consistente em ambientes SAP globais, proporcionando resultados previsíveis e um time to value mais rápido para os clientes.
À medida que as organizações aceleram a adoção do RISE with SAP, princípios básicos limpos, Joule e arquiteturas que priorizam a nuvem, a certificação SAP Business AI Operations da IBM oferece aos nossos clientes a confiança de que a IA de negócios pode ser operacionalizada de forma segura, escalada de forma responsável e entregar valor mensurável desde o primeiro dia.
Este marco reforça o papel da IBM como parceira definidora de mercado, ajudando as empresas a fortalecerem seu SAP Core, reduzirem o risco operacional e tomarem decisões mais inteligentes e mais rápidas por meio da IA empresarial.
—Emer Neville, Diretora Global do Centro de Excelência para Parceiros, SAP