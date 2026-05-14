A IBM obtém o certificado SAP Business AI Operations

A certificação SAP Business AI Operations confirma a capacidade da IBM de incorporar IA diretamente nos processos SAP: dando suporte a operações conectadas, fortalecendo a estabilidade dos serviços e permitindo suporte a decisões baseado em dados em nível empresarial. Os clientes se beneficiam de um parceiro cujos recursos são validados em todo o ciclo de vida, desde a estratégia e o design até as operações contínuas e as melhorias constantes.

Isso reflete a filosofia central da IBM: viabilizar a IA como parte integrante e entrelaçada dos processos SAP, em vez de um complemento independente.