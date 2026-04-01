A IBM está expandindo o ecossistema de recursos de voz disponíveis por meio do watsonx Orchestrate, para que os clientes possam criar experiências adequadas às suas necessidades de negócios.
A IBM anunciou recentemente parcerias com a Deepgram e a ElevenLabs para expandir os recursos de voz disponíveis por meio do watsonx Orchestrate, ajudando empresas a criar experiências de voz mais naturais, melhorar a resolução de autoatendimento e oferecer melhor suporte aos agentes humanos quando o escalonamento for necessário. Essas parcerias também oferecem aos clientes maior flexibilidade na forma como criam e escalam as experiências de voz com o watsonx Orchestrate.
Por trás de cada métrica de contact center há um momento humano: um cliente tentando resolver um problema de cobrança antes do trabalho; um funcionário pedindo ajuda e ficando preso em um circuito; um agente atendendo mais uma chamada que deveria ter sido resolvida no início da jornada.
Para os clientes da IBM, esses momentos têm um peso real. Quando as experiências automatizadas não são suficientes, os clientes ficam frustrados, os agentes absorvem a pressão e as operações de serviço ficam mais difíceis e caras para escalar. É aí que a contenção é importante. Na atenção ao cliente, contenção significa resolver um problema dentro da jornada conduzida por IA, sem a necessidade de transferir o cliente para um agente em tempo real. Em todo o mercado, a contenção continua muito baixa, e muitas chamadas ainda chegam aos agentes humanos, aumentando os custos, elevando os tempos de espera e aumentando a pressão sobre as equipes de serviço.
Os clientes sentem esse colapso rapidamente. Quando os sistemas de voz são lentos, não naturais ou incapazes de concluir a tarefa, as pessoas tentam contorná-los completamente, muitas vezes pressionando "0, 0, 0" para alcançar uma pessoa.
O problema não é a automação em si. O problema é que experiências automatizadas em excesso não conseguem concluir o trabalho.
As empresas querem modularidade. Elas querem ter a capacidade de escolher os componentes que melhor atendam às suas necessidades, ambientes e jornadas dos clientes, não uma abordagem de tamanho único. A IBM está expandindo o ecossistema de recursos de voz disponíveis por meio do watsonx Orchestrate, para que os clientes possam criar experiências adequadas às suas necessidades de negócios.
A voz continua sendo um dos canais mais importantes na atenção ao cliente. Para que a IA por voz tenha sucesso, ela precisa fazer duas coisas bem: entender os clientes com precisão e responder de maneira natural e oportuna.
Conversar com os agentes de IA do Orchestrate para atendimento ao cliente é tão natural quanto falar com um agente humano. Essa nova geração de agentes pode lidar com bate-papo fora do script e conversar despreocupadamente sobre quase qualquer assunto, enquanto orienta o chamador a dar as informações necessárias para realizar uma tarefa. Não há mais pausas forçadas e longos silêncios. Os agentes de IA podem manter a conversa em andamento, informando aos chamadores que estão trabalhando em segundo plano. E eles podem falar em dezenas de idiomas.
A Deepgram oferece speech to text rápida e precisa com latência abaixo de 300 ms, ajudando os agentes de voz a entender os clientes em tempo real e manter as conversas fluidas e naturais. A ElevenLabs adiciona recursos premium de text to speech para experiências em que a qualidade de voz em si é fundamental para a marca, como agentes de voz de marca, narração premium, dublagem multilíngue e clonagem de voz personalizada, onde o realismo emocional e a confiança podem ter um impacto direto no engajamento. Juntos, esses recursos ajudam as empresas a criar jornadas de clientes que parecem mais responsivas e envolventes.
Uma voz melhor por si só não melhora a contenção. O que importa é se a IA pode ajudar a completar a tarefa.
Um problema do cliente, como uma disputa de faturamento ou alteração de agendamento, pode exigir várias etapas, incluindo compreensão da intenção, recuperação de informações da conta, aplicação da lógica de negócios, acionamento de ações de acompanhamento e decisão sobre a necessidade de uma transferência humana. O watsonx Orchestrate ajuda a coordenar essas etapas, para que mais interações possam ser resolvidas com sucesso.
Essa é a diferença entre a automação que simplesmente responde e a IA que ajuda a resolver.
Nem toda chamada deve ser contida. Algumas situações exigem empatia, julgamento ou tratamento de exceções que apenas um agente humano pode oferecer.
É por isso que o valor do watsonx Orchestrate não está apenas em melhorar o autoatendimento, mas também em ajudar os agentes a trabalhar de forma mais eficiente quando o escalonamento é o resultado certo.
Quando uma chamada migra para um agente em tempo real, o watsonx Orchestrate pode ajudar a transferir o contexto, reduzir a repetição, apresentar orientações relevantes e reduzir o trabalho manual de acompanhamento. Isso ajuda os agentes a lidar com as chamadas de forma mais eficiente, melhorando a experiência tanto dos clientes quanto dos funcionários.
A IBM está fortalecendo os recursos de voz do watsonx Orchestrate de uma forma que é importante para os líderes de atenção ao cliente: ajudando as empresas a ouvir melhor, falar melhor, resolver mais e oferecer suporte aos agentes de forma mais eficaz.
O objetivo não é simplesmente uma automação melhor. É uma resolução melhor.