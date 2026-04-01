Por trás de cada métrica de contact center há um momento humano: um cliente tentando resolver um problema de cobrança antes do trabalho; um funcionário pedindo ajuda e ficando preso em um circuito; um agente atendendo mais uma chamada que deveria ter sido resolvida no início da jornada.

Para os clientes da IBM, esses momentos têm um peso real. Quando as experiências automatizadas não são suficientes, os clientes ficam frustrados, os agentes absorvem a pressão e as operações de serviço ficam mais difíceis e caras para escalar. É aí que a contenção é importante. Na atenção ao cliente, contenção significa resolver um problema dentro da jornada conduzida por IA, sem a necessidade de transferir o cliente para um agente em tempo real. Em todo o mercado, a contenção continua muito baixa, e muitas chamadas ainda chegam aos agentes humanos, aumentando os custos, elevando os tempos de espera e aumentando a pressão sobre as equipes de serviço.

Os clientes sentem esse colapso rapidamente. Quando os sistemas de voz são lentos, não naturais ou incapazes de concluir a tarefa, as pessoas tentam contorná-los completamente, muitas vezes pressionando "0, 0, 0" para alcançar uma pessoa.

O problema não é a automação em si. O problema é que experiências automatizadas em excesso não conseguem concluir o trabalho.