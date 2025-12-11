Como o Quantum Safe Migration Orchestrator da IBM coordena a migração segura contra ataques quânticos

A computação quântica está revolucionando os setores, mas também apresenta um dos desafios de segurança mais disruptivos dos últimos tempos. Os próprios algoritmos criptográficos que protegem nossas transações financeiras, identidades pessoais e infraestrutura nacional estão em risco. Essa ameaça tornou a migração seguro contra ataques quânticos não apenas uma preocupação técnica, mas uma prioridade estratégica de negócios.

Duas realidades críticas ressaltam a necessidade de ação imediata:

Coletar agora, descriptografar depois: os adversários já estão coletando dados criptografados hoje, com a intenção de descriptografá-los assim que os recursos quânticos estiverem mais avançados. Isso significa que as informações confidenciais ficam vulneráveis muito antes de os computadores quânticos se tornarem populares. Dívida criptográfica: cada novo sistema implementado com criptografia legada aumenta o ônus futuro da remediação. Quanto mais as organizações esperam, mais complexa e dispendiosa se torna a transição.

Ambientes criptográficos estão profundamente integrados em aplicações, APIs, redes e plataformas de fornecedores. As ferramentas tradicionais oferecem alguma visibilidade, mas não permitem a transformação com priorização dos riscos em toda a empresa.