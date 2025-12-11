Segurança

Como o Quantum Safe Migration Orchestrator da IBM coordena a migração segura contra ataques quânticos

O IBM Quantum Safe Migration Orchestrator é uma plataforma orientada por IA, usada exclusivamente pela IBM Consulting, projetada para ajudar as organizações a navegar pelas complexidades de uma jornada de transformação segura contra ataques quânticos de vários anos.

Publicado 11/12/2025
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

O IBM Quantum Safe Migration Orchestrator (QSMO), impulsionado pelo IBM Research, é uma plataforma orientada por IA, usada exclusivamente pela IBM Consulting, projetada para ajudar organizações a navegar pelas complexidades de uma transformação seguro contra ataques quânticos de vários anos. O IBM QSMO vai muito além da descoberta criptográfica, oferecendo orquestração, automação e execução estratégica.

A urgência da prontidão quântica segura

A computação quântica está revolucionando os setores, mas também apresenta um dos desafios de segurança mais disruptivos dos últimos tempos. Os próprios algoritmos criptográficos que protegem nossas transações financeiras, identidades pessoais e infraestrutura nacional estão em risco. Essa ameaça tornou a migração seguro contra ataques quânticos não apenas uma preocupação técnica, mas uma prioridade estratégica de negócios.

Duas realidades críticas ressaltam a necessidade de ação imediata:

  1. Coletar agora, descriptografar depois: os adversários já estão coletando dados criptografados hoje, com a intenção de descriptografá-los assim que os recursos quânticos estiverem mais avançados. Isso significa que as informações confidenciais ficam vulneráveis muito antes de os computadores quânticos se tornarem populares.
  2. Dívida criptográfica: cada novo sistema implementado com criptografia legada aumenta o ônus futuro da remediação. Quanto mais as organizações esperam, mais complexa e dispendiosa se torna a transição.

Ambientes criptográficos estão profundamente integrados em aplicações, APIs, redes e plataformas de fornecedores. As ferramentas tradicionais oferecem alguma visibilidade, mas não permitem a transformação com priorização dos riscos em toda a empresa.

Principais recursos e benefícios do IBM QSMO

O IBM Quantum Safe Migration Orchestrator tem sete novos recursos e benefícios:

  • Priorização baseada em riscos: identifica e classifica os ativos de alto risco com base em uma modelagem de ameaças quânticas multidimensionais.
  • Decomposição: decomposição sistemática de ativos de negócios em componentes de TI relevantes de acordo com sua exposição a ameaças quânticas.
  • Planejamento de migração: estabelece roteiros de migração personalizados e de múltiplos horizontes, equilibrando urgência, viabilidade, conformidade e a prontidão quântica dos componentes (por exemplo, gerenciamento de restrições).
  • Visibilidade em toda a empresa: captura dependências conhecidas e ocultas em ambientes de TI híbridos e componentes de infraestrutura.
  • Governança e relatórios: fornece dashboards e relatórios prontos para conformidade para CISOs, CIOs e conselhos administrativos.
  • Integração estratégica: opções para integração com Change Management Databases (CMDB), Cryptographic Bills of Materials (CBOM), pipelines de CI/CD, PKI, CLM e KMS para transformar planos em ação.
  • Enriquecimento do contexto de negócios: aprimora os dados brutos de descoberta com relevância para os negócios, garantindo que os investimentos sejam concentrados onde são mais importantes.

Por que o IBM QSMO se destaca

Ao contrário das ferramentas tradicionais de inventário criptográfico que atuam como scanners passivos, o IBM QSMO é um orquestrador completo. Ele não se limita a informar onde estão os riscos, mas também ajuda a entender quais os mais importantes, como lidar com eles e como executar uma transformação alinhada com as prioridades do seu negócio e com as restrições das dependências.

O IBM QSMO foi validado com sucesso e está sendo usado ativamente pelo CIO da IBM e por vários clientes para apoiar sua jornada de migração segura contra ataques quânticos.

Uma jornada de vários anos

A migração segura contra ataques quânticos é uma transformação estratégica que leva vários anos. O IBM QSMO permite que as organizações migrem da consciência para a ação, com inteligência, orquestração e automação em cada etapa.

Apoiada pela IBM Research que liderou três dos algoritmos do NIST PQC e do padrão CBOM, e reconhecida pela Frost & Sullivan como líder global em criptografia pós-quântica, a IBM Consulting está posicionada de forma única para orientar as empresas nessa evolução crítica.

Saiba mais sobre o IBM Quantum Safe Transformation Services

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe