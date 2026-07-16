Como os clientes constroem IA agêntica prática com o IBM watsonx Orchestrate

Em diversos setores, o IBM watsonx Orchestrate ajuda os clientes a conectar agentes a dados confiáveis, sistemas de negócios e fluxos de trabalho repetíveis que melhoram a velocidade, o custo e a experiência do usuário.
A IA empresarial fica mais difícil de operacionalizar quando o trabalho envolve documentos, sistemas, equipes e pontos de aprovação. Um modelo pode gerar uma resposta útil, mas o fluxo de trabalho ainda precisa recuperar evidências, respeitar as regras de acesso, atualizar os sistemas, encaminhar exceções e mostrar aos usuários por que a produção pode ser confiável. Sem essa orquestração, as equipes podem acabar com protótipos robustos que ainda exigem verificação manual, trabalho de copiar e colar e integração personalizada para cada caso de uso.
Preenchendo essa lacuna entre uma demonstração funcional e um fluxo de trabalho corporativo em funcionamento é onde as oito implementações de clientes do IBM watsonx Orchestrate que detalharemos nesse post de blog começam a convergir. Três desafios recorrentes se destacam:
Neste post, exploramos como o watsonx Orchestrate ajuda a lidar com esses desafios, oferecendo às equipes uma forma estruturada de coordenar o comportamento dos agentes, conectar sistemas empresariais e escalar fluxos de trabalho sem perder o controle.
As implementações mais fortes não tratam um chatbot como aplicação. Primeiro, elas mapeiam o processo de negócios. Esse método inclui a sequência de tarefas que um usuário precisa concluir, os sistemas dos quais cada tarefa depende e as evidências necessárias para tomar uma decisão. Destaca também as regras para o encaminhamento de exceções e os pontos em que um ser humano precisa avaliar ou aprovar a produção.
Em seguida, as equipes usam o watsonx Orchestrate para coordenar as etapas, sistemas, modelos e transferências certos. Essa abordagem mantém o trabalho previsível determinístico e, ao mesmo tempo, reserva a IA para tarefas em que a compreensão da linguagem agrega valor.
A aplicação Lexxari da Claims Connection Group mostra esse padrão na análise de apólices de seguros. A linguagem das apólices frequentemente distribui limites de cobertura, exclusões, condições e exceções ao longo de documentos extensos. A Lexxari separa as etapas: o usuário carrega uma apólice, seleciona um tipo de dano, aciona o reconhecimento óptico de caracteres quando necessário e gera uma planilha inteligente a partir de uma grade de perguntas fixas.
Para perguntas abertas, o AskLexxari usa a geração aumentada de recuperação, ou RAG, que restringe a entrada do modelo a evidências específicas de apólices. O watsonx Orchestrate conecta a experiência conversacional aos dados das apólices, aos serviços de back-end e às etapas de fundamentação em fontes. Esse processo ajuda a condensar o trabalho, que pode levar até 45 minutos, em um caminho de avaliação mais rápido que usuários treinados podem verificar.
Saiba mais sobre o caso de uso e a arquitetura da Claims Connection Group
A Knockri, fornecedora de soluções de IA, aplica o mesmo princípio à contratação estruturada. A empresa utiliza o watsonx Orchestrate para coordenar o lançamento de avaliações, as interações com os candidatos, os lembretes, o agendamento, o encaminhamento, o acompanhamento da conclusão e as exceções. A camada de orquestração coordena o processo; ela não atua como uma tomadora de decisão de contratação sem restrições.
Essa delimitação ajudou a Knockri a reduzir o tempo de contratação em mais de 60%. Também reduziu a carga de trabalho do recrutador em até um dia por ciclo de contratação e gerou um índice de satisfação do candidato de 4,7 de 5.
Saiba mais sobre o caso de uso e a arquitetura da Knockri
A Dynamiq aplica o mesmo padrão de fluxo de trabalho prioritário à pesquisa jurídica, em que o trabalho depende de mais do que simplesmente gerar uma resposta plausível. Quando um usuário envia uma pergunta jurídica ou contratual, a solicitação é classificada e o caminho de pesquisa correto é selecionado. Em seguida, os documentos e cláusulas relevantes são recuperados e a saída é estruturada para que um profissional jurídico possa revisar o raciocínio antes de agir com base nele.
O watsonx Orchestrate ajuda a coordenar essas etapas, direcionando o trabalho entre agentes, invocando as funções de pesquisa certas e mantendo o fluxo de trabalho jurídico acessível por meio de uma experiência de chat consistente.
Essa estrutura permite que a Dynamiq mantenha solicitações simples em um caminho direto, enquanto encaminha trabalhos mais complexos, como análise comparativa de contratos ou pontuação de conformidade em nível de cláusula, para agentes projetados para pesquisas mais aprofundadas.
A Dynamiq também importou seu fluxo de trabalho de pesquisa jurídica multiagentes para o watsonx Orchestrate como um agente externo, para que os usuários autorizados possam iniciar o mesmo fluxo de trabalho e coordená-lo junto com outros agentes corporativos.
O fluxo de trabalho reduziu o tempo de avaliação de contratos de 90 para 45 minutos, o tempo de resposta para consultas comerciais de dois dias para uma hora e a identificação de cláusulas de 20 para dois minutos. O resultado não é apenas uma experiência de pesquisa mais rápida; é um fluxo de trabalho jurídico que segue as etapas que os profissionais precisam para confiar, revisar e usar a produção.
A IA agêntica é mais eficaz na produção quando os agentes sabem quais informações podem usar, de onde elas vieram e quem tem permissão para vê-las. O watsonx Orchestrate suporta esse padrão com fontes de conhecimento, ferramentas, conexões e fluxos de trabalho.
As ferramentas permitem que os agentes consultem dados, criem documentos ou executem transações. As conexões gerenciam métodos de autenticação como token de portador, chaves de API, OAuth e credenciais de chave-valor. Esse método oferece aos desenvolvedores uma maneira prática de conectar agentes a sistemas corporativos sem transformar cada integração em um projeto único.
A MyLÚA Health construiu sua plataforma de cuidados perinatais em torno de um contexto controlado. A plataforma apoia os pais antes, durante e depois da gravidez, ao mesmo tempo em que fornece às doulas, equipes de atendimento, empregadores e planos de saúde informações mais precisas sobre necessidades que muitas vezes passam despercebidas. O watsonx Orchestrate gerencia a execução de agentes e a invocação de ferramentas, enquanto o IBM watsonx.ai lida com respostas fundamentadas por meio de RAG apoiado por conteúdo selecionado sobre gravidez, cuidados pós-parto, enfermagem, saúde mental e nutrição.
A arquitetura mantém informações de identificação pessoal e informações de saúde protegidas fora de grandes modelos de linguagem por meio de consentimento baseado em funções e tokenização. O valor desse limite de confiança se reflete na experiência do usuário: 79% deles relataram se sentir à vontade para compartilhar informações confidenciais.
Saiba mais sobre o caso de uso e a arquitetura da MyLÚA
A ViClinic utiliza watsonx Orchestrate para coordenar agentes em todo o fluxo de trabalho da área da saúde, que frequentemente abrange várias equipes, sistemas e pontos de aprovação. Seu sistema operacional de saúde agêntica oferece aos agentes um contexto clínico compartilhado que fornece a base para admissão, documentação, pré-autorização, coordenação de cuidados, codificação, gestão do ciclo de receita e acompanhamento.
O Orchestrate ajuda a direcionar tarefas para o agente certo, acionar as ferramentas certas e gerenciar as transferências. Com essa abordagem, o trabalho pode migrar ao longo do percurso de atendimento sem obrigar os profissionais clínicos a reinserir as mesmas informações em sistemas diferentes.
A camada de governança controla quem pode usar cada agente, quais dados cada agente pode acessar, quais aprovações são necessárias e como cada ação é registrada. Os médicos iniciam o trabalho do agente e avaliam as produções antes que as informações passem para registros ou sistemas externos. A ViClinic relata ganhos de eficiência de até 20% ao reduzir a entrada repetida de dados, melhorar a preparação da pré-autorização e coordenar o trabalho durante toda a jornada de atendimento.
Saiba mais sobre o caso de uso e a arquitetura da ViClinic
A Brighthive, fornecedora de soluções de dados, mostra por que o contexto governado também é importante antes que os agentes respondam às perguntas. O BrightAgent coordena agentes especializados em ingestão, qualidade, governança, engenharia, análise e visualização para que dados empresariais confusos se tornem utilizáveis para fluxos de trabalho de IA posteriores.
Ele é compatível com mais de 600 conectores de dados criados previamente por meio do Airbyte e aplica políticas, qualidade, linhagem e controles de acesso antes que os agentes utilizem os dados. Com o watsonx Orchestrate, o BrightAgent pode ser implementado por meio do catálogo de agentes para que as empresas possam usar a preparação de dados governada dentro de uma camada de orquestração mais ampla.
Saiba mais sobre o caso de uso e a arquitetura da Brighthive
O terceiro padrão que aparece de forma consistente nas implementações de clientes é a reutilização. O watsonx Orchestrate cria mais valor quando as equipes conseguem reutilizar agentes, ferramentas, fontes de conhecimento e padrões de integração em vários fluxos de trabalho.
Ele oferece suporte à implementação gerenciada de SaaS no IBM Cloud, AWS e AWS GovCloud, além de implementação no local por meio do IBM Cloud Pak for Data ou do IBM Software Hub. Ele também oferece suporte a agentes externos por meio de protocolos como chat externo e Agent-to-Agent, ou A2A, para que agentes criados fora do Orchestrate possam colaborar com agentes nativos.
A CrushBank mostra como a reutilização muda a economia da adoção da IA. Sua plataforma de serviços de TI usa o watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate e IBM Cloud para classificar tickets, definir prioridades, incorporar o contexto empresarial e encaminhar o trabalho para a equipe ou engenheiro certo. O watsonx Orchestrate atua como camada de orquestração para agentes que buscam dados, acionam ferramentas subsequentes e executam fluxos de trabalho. O resultado é uma redução de aproximadamente 25% no tempo médio de resolução e um aumento de 20% na resolução de primeira chamada. Essas métricas mapeiam diretamente o custo do suporte, a capacidade de engenharia e a satisfação do usuário.
A CrushBank também mostra por que a experiência do usuário incorporada é importante. A mesma camada de dados e agentes pode aparecer em uma interface web, dentro de sistemas de gerenciamento de serviços de TI, como o ConnectWise, ou por meio de ferramentas de colaboração, como Microsoft Teams e Slack. Essa estratégia mantém a IA dentro das ferramentas que as equipes de suporte já usam. Isso também permite que a CrushBank amplie essa mesma base para além do suporte de TI, abrangendo a modernização de aplicações legadas, sinistros de seguros e faturamento médico.
Saiba mais sobre o caso de uso e a arquitetura da CrushBank
A Avid Solutions aplica o padrão de reutilização às compras do setor público por meio do GovPulse.io. A aplicação agrega sinais de compras públicas federais, estaduais, municipais e de condados e, em seguida, usa o watsonx Orchestrate para coordenar chamadas de ferramentas e gerenciar o pipeline de resposta, da consulta à saída. Ele indexa 13.662 domínios estaduais, municipais e de condados em todos os 50 estados, integra fontes como SAM.gov e USAspending.gov, ajudando pequenos contratados do governo a identificar oportunidades com antecedência. A Avid estima que os usuários reduzem o tempo de pesquisa manual em cerca de 70%, proporcionando às equipes menores de suprimentos acesso a informações estratégicas sem a necessidade de alocar um analista dedicado.
Saiba mais sobre o caso de uso e a arquitetura da Avid
A Dynamiq também mostra como a reutilização permite que o fluxo de trabalho de um agente especializado se transforme em recursos corporativos mais amplos. Depois de construir seu fluxo de trabalho de pesquisa jurídica multiagentes, a Dynamiq o importou para o watsonx Orchestrate como um agente externo por meio de uma API. Isso permite que usuários autorizados invoquem o mesmo fluxo de trabalho de pesquisa jurídica por meio de chat, em vez de reconstruí-lo para cada interface, equipe ou sistema de negócios.
O Orchestrate pode então coordenar esse agente externo com agentes conectados a sistemas como SAP, Salesforce e ServiceNow.
O resultado é um padrão reutilizável: o raciocínio jurídico especializado permanece intacto, enquanto as equipes de TI e conformidade obtêm uma camada de orquestração comum que pode observar, governar e se estender a novos casos de uso.
Nessas implementações, o watsonx Orchestrate oferece às equipes uma maneira prática de fazer com que os agentes sigam um fluxo de trabalho de negócios real. Isso ajuda a fundamentar as ações em um contexto confiável e a reutilizar os mesmos agentes, ferramentas e padrões de integração em novos casos de uso. Esse equilíbrio ajuda a manter a lógica determinística sob controle onde as regras são importantes e adiciona revisão humana onde a precisão ou a conformidade exigem isso. Também oferece às equipes uma base que pode ser ampliada sem transformar cada implementação em uma reconstrução personalizada. É também por isso que o mesmo produto pode suportar casos de uso que vão desde a análise de apólices de seguro até contratações para a área da saúde.
Para desenvolvedores e gerentes técnicos de produtos, a lição de implementação é consistente:
Para os clientes, os benefícios se apresentam como melhores métricas operacionais e menor TCO, conforme claramente evidenciado pelos exemplos dos clientes:
Para os usuários, o impacto é simples e claro:
O watsonx Orchestrate ajuda a tornar isso possível, oferecendo às equipes uma maneira repetível de conectar agentes a dados confiáveis, direcionar o trabalho entre sistemas e acionar as ferramentas certas.