Como os clientes constroem IA agêntica prática com o IBM watsonx Orchestrate

As implementações mais fortes não tratam um chatbot como aplicação. Primeiro, elas mapeiam o processo de negócios. Esse método inclui a sequência de tarefas que um usuário precisa concluir, os sistemas dos quais cada tarefa depende e as evidências necessárias para tomar uma decisão. Destaca também as regras para o encaminhamento de exceções e os pontos em que um ser humano precisa avaliar ou aprovar a produção.

Em seguida, as equipes usam o watsonx Orchestrate para coordenar as etapas, sistemas, modelos e transferências certos. Essa abordagem mantém o trabalho previsível determinístico e, ao mesmo tempo, reserva a IA para tarefas em que a compreensão da linguagem agrega valor.

A aplicação Lexxari da Claims Connection Group mostra esse padrão na análise de apólices de seguros. A linguagem das apólices frequentemente distribui limites de cobertura, exclusões, condições e exceções ao longo de documentos extensos. A Lexxari separa as etapas: o usuário carrega uma apólice, seleciona um tipo de dano, aciona o reconhecimento óptico de caracteres quando necessário e gera uma planilha inteligente a partir de uma grade de perguntas fixas.

Para perguntas abertas, o AskLexxari usa a geração aumentada de recuperação, ou RAG, que restringe a entrada do modelo a evidências específicas de apólices. O watsonx Orchestrate conecta a experiência conversacional aos dados das apólices, aos serviços de back-end e às etapas de fundamentação em fontes. Esse processo ajuda a condensar o trabalho, que pode levar até 45 minutos, em um caminho de avaliação mais rápido que usuários treinados podem verificar.

Saiba mais sobre o caso de uso e a arquitetura da Claims Connection Group

A Knockri, fornecedora de soluções de IA, aplica o mesmo princípio à contratação estruturada. A empresa utiliza o watsonx Orchestrate para coordenar o lançamento de avaliações, as interações com os candidatos, os lembretes, o agendamento, o encaminhamento, o acompanhamento da conclusão e as exceções. A camada de orquestração coordena o processo; ela não atua como uma tomadora de decisão de contratação sem restrições.