Guardium Data Protection 12.2: alcance a conformidade contínua

A conformidade deixou de ser uma exigência periódica e passou a ser uma expectativa constante.
As empresas agora devem demonstrar confiabilidade todos os dias, não apenas durante as auditorias anuais. Ao mesmo tempo, os dados corporativos continuam a aumentar em volume, valor e vulnerabilidade, abrangendo sistemas locais, várias nuvens, aplicações SaaS e formatos estruturados e não estruturados. Essa expansão aumenta o risco, introduz desafios de governança e torna a visibilidade mais difícil de alcançar.
O IBM Guardium Data Protection 12.2 lida com esses desafios ao convergir o Continuous Compliance com novos recursos operacionais, de monitoramento e de segurança. Esse lançamento estabelece uma base em que a supervisão é automatizada, mensurável e inteligente, enquanto a visibilidade se estende sem dificuldades por ambientes híbridos.
A conformidade não é mais um processo periódico; ela é contínua. Porém, o mais importante é que não se trata apenas de ser aprovado na auditoria. Existem regulamentos para reduzir os riscos de negócios, como financeiros, de reputação e operacionais. Organizações que tratam a conformidade como uma disciplina de gerenciamento contínuo de riscos estão mais bem posicionadas para evitar incidentes dispendiosos e manter a confiança, não apenas satisfazer os auditores uma vez por ano.
O Guardium transforma a conformidade de uma corrida anual em um estado constante de prontidão com:
Esse modelo contínuo reduz o esforço manual, fortalece a supervisão e garante a prontidão para auditoria em todos os momentos. A conformidade passa a ser um facilitador de negócios e uma estratégia proativa de redução de riscos — medida, visível e integrada.
Aproveitando a base de conformidade contínua, a versão mais recente do Guardium Data Protection 12.2 expande seu valor com novos e poderosos recursos projetados para aprimorar a segurança, simplificar as operações e escalar a supervisão em ambientes de dados híbridos.
O Guardium Data Protection 12.2 também introduz novos recursos que fortalecem a segurança, simplificam as operações e oferecem suporte às empresas em escala:
Esses aprimoramentos ampliam a capacidade do Guardium Data Protection de proteger os dados durante todo o seu ciclo de vida, garantindo que a supervisão, o desempenho e o controle sejam escalonados para acompanhar as necessidades em constante evolução da empresa.
Com o IBM Guardium Data Protection, as organizações ganham não só as ferramentas para atender às demandas regulatórias, mas também a visibilidade e a inteligência para fortalecer toda a sua postura de segurança. Conformidade contínua com segurança mais forte e recursos operacionais avançados: não é apenas manter-se atualizado. Isso é liderança.