Guardium Data Protection 12.2: alcance a conformidade contínua

A conformidade não é mais um processo periódico; ela é contínua. Porém, o mais importante é que não se trata apenas de ser aprovado na auditoria. Existem regulamentos para reduzir os riscos de negócios, como financeiros, de reputação e operacionais. Organizações que tratam a conformidade como uma disciplina de gerenciamento contínuo de riscos estão mais bem posicionadas para evitar incidentes dispendiosos e manter a confiança, não apenas satisfazer os auditores uma vez por ano.

O Guardium transforma a conformidade de uma corrida anual em um estado constante de prontidão com:

Controles de conformidade: permitem que as organizações associem diretamente os padrões internos e as regulamentações externas ao framework de monitoramento e às políticas do Guardium. Requisitos como registro de atividades, controle de mudanças e avaliações de acesso estão vinculados a processos operacionais, não a documentos estáticos.

Limites de conformidade: mede o desempenho em relação às expectativas definidas. Seja rastreando o tempo para fechar tarefas de fluxo de trabalho ou o percentual de controles em situação regular, os limites destacam desvios antes de se tornarem descobertas de auditoria.

Hub de conformidade: consolida a visibilidade em um único dashboard. CISOs e líderes de conformidade podem ver imediatamente onde os controles são eficazes, onde o risco está crescendo e onde é necessária atenção.

Esse modelo contínuo reduz o esforço manual, fortalece a supervisão e garante a prontidão para auditoria em todos os momentos. A conformidade passa a ser um facilitador de negócios e uma estratégia proativa de redução de riscos — medida, visível e integrada.

Aproveitando a base de conformidade contínua, a versão mais recente do Guardium Data Protection 12.2 expande seu valor com novos e poderosos recursos projetados para aprimorar a segurança, simplificar as operações e escalar a supervisão em ambientes de dados híbridos.