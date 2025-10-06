Inteligência artificial Automação de TI

Guardium Data Protection 12.2: alcance a conformidade contínua

publicado 10/06/2025

Mihai Iorga

IBM Guardium

A conformidade deixou de ser uma exigência periódica e passou a ser uma expectativa constante.

As empresas agora devem demonstrar confiabilidade todos os dias, não apenas durante as auditorias anuais. Ao mesmo tempo, os dados corporativos continuam a aumentar em volume, valor e vulnerabilidade, abrangendo sistemas locais, várias nuvens, aplicações SaaS e formatos estruturados e não estruturados. Essa expansão aumenta o risco, introduz desafios de governança e torna a visibilidade mais difícil de alcançar.

O IBM Guardium Data Protection 12.2 lida com esses desafios ao convergir o Continuous Compliance com novos recursos operacionais, de monitoramento e de segurança. Esse lançamento estabelece uma base em que a supervisão é automatizada, mensurável e inteligente, enquanto a visibilidade se estende sem dificuldades por ambientes híbridos.

Conformidade contínua: controles, limites e hub

A conformidade não é mais um processo periódico; ela é contínua. Porém, o mais importante é que não se trata apenas de ser aprovado na auditoria. Existem regulamentos para reduzir os riscos de negócios, como financeiros, de reputação e operacionais. Organizações que tratam a conformidade como uma disciplina de gerenciamento contínuo de riscos estão mais bem posicionadas para evitar incidentes dispendiosos e manter a confiança, não apenas satisfazer os auditores uma vez por ano.

O Guardium transforma a conformidade de uma corrida anual em um estado constante de prontidão com:

  • Controles de conformidade: permitem que as organizações associem diretamente os padrões internos e as regulamentações externas ao framework de monitoramento e às políticas do Guardium. Requisitos como registro de atividades, controle de mudanças e avaliações de acesso estão vinculados a processos operacionais, não a documentos estáticos.
  • Limites de conformidade: mede o desempenho em relação às expectativas definidas. Seja rastreando o tempo para fechar tarefas de fluxo de trabalho ou o percentual de controles em situação regular, os limites destacam desvios antes de se tornarem descobertas de auditoria.
  • Hub de conformidade: consolida a visibilidade em um único dashboard. CISOs e líderes de conformidade podem ver imediatamente onde os controles são eficazes, onde o risco está crescendo e onde é necessária atenção.

Esse modelo contínuo reduz o esforço manual, fortalece a supervisão e garante a prontidão para auditoria em todos os momentos. A conformidade passa a ser um facilitador de negócios e uma estratégia proativa de redução de riscos — medida, visível e integrada.

Aproveitando a base de conformidade contínua, a versão mais recente do Guardium Data Protection 12.2 expande seu valor com novos e poderosos recursos projetados para aprimorar a segurança, simplificar as operações e escalar a supervisão em ambientes de dados híbridos.

Novos recursos chegando com a versão 12.2

O Guardium Data Protection 12.2 também introduz novos recursos que fortalecem a segurança, simplificam as operações e oferecem suporte às empresas em escala:

  • Varredura acelerada na nuvem com um scanner conteinerizado: entregue detecção de vulnerabilidades mais rápida e eficiente para ambientes de nuvem para minimizar a exposição e melhorar o desempenho.
  • Monitoramento centralizado de atividades em fontes híbridas: configure e gerencie o monitoramento de forma consistente em fontes de dados locais, na nuvem e em SaaS, garantindo que nenhum ambiente seja deixado desprotegido.
  • Operações simplificadas com gerenciamento centralizado de certificados: simplifique a administração e a distribuição de políticas, reduzindo as despesas gerais e melhorando a consistência em toda a empresa.
  • Detecção em tempo real de desvios de segurança e configuração: identifique e relate instantaneamente desvios de linha de base, permitindo que as equipes corrijam problemas antes que afetem a conformidade ou aumentem o risco.

Esses aprimoramentos ampliam a capacidade do Guardium Data Protection de proteger os dados durante todo o seu ciclo de vida, garantindo que a supervisão, o desempenho e o controle sejam escalonados para acompanhar as necessidades em constante evolução da empresa.

A conformidade está evoluindo à medida que surgem novos riscos

Com o IBM Guardium Data Protection, as organizações ganham não só as ferramentas para atender às demandas regulatórias, mas também a visibilidade e a inteligência para fortalecer toda a sua postura de segurança. Conformidade contínua com segurança mais forte e recursos operacionais avançados: não é apenas manter-se atualizado. Isso é liderança.

