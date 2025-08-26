Estamos orgulhosos desse reconhecimento; não apenas pelo ranking, mas porque reflete o trabalho que fizemos com nossos clientes para tornar a IA mais segura, transparente e responsável.

Na última década, trabalhamos com organizações de vários setores (especialmente aquelas altamente regulamentados) para entender como é a IA responsável na prática. Essa experiência transformou o watsonx.governance em uma solução que apoia não apenas o gerenciamento de riscos e conformidade da IA, mas também avaliação, observabilidade, proteções e governança de ciclo de vida para sistemas de IA.

Conforme as organizações enfrentam crescentes riscos e regulamentações da IA, juntamente com a pressão para liberar valor da IA, nossa solução ajuda a alinhar as equipes de tecnologia, negócios, garantia e segurança em torno de frameworks de governança consistentes, que transformam princípios em prática.