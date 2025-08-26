26 de agosto de 2025
O que há de novo: temos orgulho de anunciar que a IBM foi nomeada líder no The Forrester Wave: soluções de governança de IA, terceiro trimestre de 2025 com o watsonx.governance.
Estamos orgulhosos desse reconhecimento; não apenas pelo ranking, mas porque reflete o trabalho que fizemos com nossos clientes para tornar a IA mais segura, transparente e responsável.
Na última década, trabalhamos com organizações de vários setores (especialmente aquelas altamente regulamentados) para entender como é a IA responsável na prática. Essa experiência transformou o watsonx.governance em uma solução que apoia não apenas o gerenciamento de riscos e conformidade da IA, mas também avaliação, observabilidade, proteções e governança de ciclo de vida para sistemas de IA.
Conforme as organizações enfrentam crescentes riscos e regulamentações da IA, juntamente com a pressão para liberar valor da IA, nossa solução ajuda a alinhar as equipes de tecnologia, negócios, garantia e segurança em torno de frameworks de governança consistentes, que transformam princípios em prática.
A Forrester reconheceu a IBM por nossa capacidade de gerenciar a complexidade da governança de IA em muitas funções e responsabilidades. Nossa estratégia reflete anos de colaboração com clientes em setores complexos e altamente regulamentados, e essa experiência está incorporada ao watsonx.governance.
O watsonx.governance atende às principais necessidades de governança, como gerenciamento de políticas, auditabilidade e observabilidade. Também inclui novos recursos para IA agêntica — ajudando as equipes a governar um inventário de agentes e ferramentas, monitorar comportamentos de agentes, avaliar a tomada de decisão e detectar riscos como alucinações.
Forrester também citou nossa visão sólida, roteiro e pacotes flexíveis. Acreditamos que esse reconhecimento reflete nosso foco em uma governança prática e escalável para tecnologias de IA em rápida evolução.
A governança de IA não é um desafio para apenas um departamento; para isso é necessária a colaboração das equipes de engenharia, jurídica, conformidade, risco, segurança, dados e negócios. Nosso objetivo com o watsonx.governance é fortalecer essa colaboração, oferecendo ferramentas que apoiam o gerenciamento de políticas, a auditabilidade e a transparência durante todo o ciclo de vida da IA.
À medida que a IBM e outras organizações investem mais na governança de IA, a percepção dessas soluções está mudando. Elas não são mais vistas como ferramentas de conformidade ou custos de negócios, mas como facilitadores essenciais para escalar a IA e liberar valor dos dados. Na verdade:
Vinte e sete por cento das empresas no ranking Fortune 500 citam a regulamentação da IA como um risco em seus relatórios anuais ( WSJ/2024 ).
Sessenta e oito por cento dos CEOs entrevistados afirmam que o controle da IA generativa deve ser incorporado à fase de projeto (IBV/2025).
Sessenta e cinco por cento dos líderes de dados em uma conferência recente do Gartner nomearam a gestão de dados como seu principal foco para 2024 (IBV/2025).
Também nos concentramos na preparação e no gerenciamento de riscos emergentes. Conforme os sistemas de IA se tornam mais autônomos (com os agentes tomando decisões, interagindo com as ferramentas e adotando ações de forma independente), a governança deve evoluir para garantir que esses agentes sigam as metas de negócios, os padrões das políticas e as expectativas de segurança
Adicionamos três novos recursos para ajudar as equipes a governar esses agentes com mais eficiência:
Um inventário centralizado das ferramentas e agentes que suas equipes usam, enriquecido com metadados de governança como propriedade, descrições e histórico de uso. Os usuários podem comparar os ativos lado a lado usando métricas de avaliação (como qualidade, custo, latência e desempenho) para tomar decisões melhores sobre reutilização e adoção, reduzindo o risco de recursos duplicados ou não verificados
Os avaliadores ajudam a medir o desempenho de sua aplicação agêntica durante o desenvolvimento. Nosso SDK oferece métricas prontas para uso, como fidelidade, relevância do contexto e relevância da resposta. Podem ser usados dentro do loop (durante o fluxo do agente para controlar sua lógica ou como pontos de decisão) ou offline (após o fluxo do agente para avaliar a qualidade geral do agente). Isso está disponível usando uma abordagem simples baseada em decoradores, que usa uma única linha para invocar o avaliador, que pode ser adicionada a cada nó do agente, facilitando a implementação da avaliação. Isso ajuda os desenvolvedores a criar aplicações de maior qualidade, mais resilientes, confiáveis e prontas para validação e produção.
O rastreamento da experimentação oferece total visibilidade sobre o desempenho dos agentes e ferramentas ao longo do tempo, do desenvolvimento à implementação. As equipes podem registrar execuções, comparar resultados e classificar configurações usando métricas personalizadas de negócios, segurança e qualidade, facilitando a escolha da abordagem com melhor desempenho com base em dados de métricas.
Os clientes afirmam de forma consistente que o watsonx.governance os ajuda a escalar a IA com confiança. Por exemplo:
A United States Tennis Association (USTA) usou o watsonx para criar funcionalidades de IA generativa, como relatórios de jogos e comentários de IA para o US Open. Ela enfatizou como as ferramentas de governança ajudaram a garantir que seus modelos tivessem desempenho, conformidade e alinhamento com as metas editoriais.
A Deloitte destacou como o watsonx.governance apoia a adoção responsável da IA, ajudando os clientes a incorporar confiança e transparência em seus fluxos de trabalho de IA responsável.
O relatório da Forrester observa especificamente que os clientes da IBM apreciam "a capacidade de alinhar as equipes de tecnologia, negócios e risco e jurídicas em políticas e aprovações" — um recurso que está se tornando mais crítico à medida que a IA se expande pelas organizações.
Conforme escalam seus esforços em IA, esses clientes pedem avaliações mais profundas dos riscos dos modelos; feedback que está moldando ativamente o roteiro de nossos produtos e os recursos futuros.
Enquanto as organizações buscam maneiras práticas de trazer consistência, controle e visibilidade ao desenvolvimento agêntico, a demanda por nosso Catálogo Agêntico Governado continua crescendo. Ele ajuda as equipes a gerenciar o uso, a linhagem e a reutilização de ferramentas em projetos, facilitando a escala de forma responsável e mantendo a supervisão. O monitoramento de produção e as proteções para a IA agêntica também estão em alta, e temos novas funcionalidades em nosso roteiro para lidar com essas áreas.
Governança não envolve apenas conformidade. Trata-se do uso eficiente, seguro e confiável de tecnologias como a inteligência artificial. Como a Forrester reconheceu a IBM como líder, nossa experiência trabalhando com clientes em setores complexos e regulamentados moldou uma solução que atende aos desafios de governança de IA de hoje e se prepara para o futuro.
Enquanto a IA continua evoluindo, estamos comprometidos em ajudar nossos clientes a prever os riscos enquanto liberam o valor dessas tecnologias. O watsonx.governance foi construído com base na complexidade do mundo real, com automação para escalar e um roteiro moldado pelas necessidades práticas das organizações que implementam a IA responsável.
Para saber mais sobre como o watsonx.governance pode ajudar sua organização, entre em contato com nossa equipe para uma demonstração em tempo real.