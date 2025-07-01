Obtenha o Cloud Object Storage previsível e de baixo custo para cargas de trabalho ativas com o Plano One-Rate

Com o aumento dos volumes de dados corporativos e as cargas de trabalho cada vez mais dinâmicas, as organizações enfrentam um desafio cada vez maior para gerenciar os custos de armazenamento na nuvem. Muitas empresas, ISVs e parceiros criam soluções no Cloud Object Storage para atender a grandes volumes de dados do usuário final por meio de serviços de preço fixo, como plataformas de produção de vídeo, sistemas de entrega de conteúdo de mídia, grandes cargas de trabalho de IA/ML e análise de dados. Para clientes que armazenam dados com alta atividade e transferência de dados em endpoints públicos, a previsibilidade de custos é essencial.

Atualmente, os principais provedores de nuvem ainda cobram pelo armazenamento, acesso a dados e saída para a rede pública separadamente. Esse modelo fragmentado cria custos imprevisíveis, especialmente para cargas de trabalho com alta atividade de dados. Para cargas de trabalho de alta atividade usando endpoints públicos, os clientes muitas vezes enfrentam taxas de saída de até USD 0,09/GB, cobranças de APIs por operação (PUTs, GETs, LISTs) e cobrança baseada em uso imprevisível, tornando difícil prever custos ou precificar seus próprios serviços de forma competitiva.