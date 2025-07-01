Obtenha o Cloud Object Storage previsível e de baixo custo para cargas de trabalho ativas com o Plano One-Rate

1 de julho de 2025
Com o aumento dos volumes de dados corporativos e as cargas de trabalho cada vez mais dinâmicas, as organizações enfrentam um desafio cada vez maior para gerenciar os custos de armazenamento na nuvem. Muitas empresas, ISVs e parceiros criam soluções no Cloud Object Storage para atender a grandes volumes de dados do usuário final por meio de serviços de preço fixo, como plataformas de produção de vídeo, sistemas de entrega de conteúdo de mídia, grandes cargas de trabalho de IA/ML e análise de dados. Para clientes que armazenam dados com alta atividade e transferência de dados em endpoints públicos, a previsibilidade de custos é essencial.
Atualmente, os principais provedores de nuvem ainda cobram pelo armazenamento, acesso a dados e saída para a rede pública separadamente. Esse modelo fragmentado cria custos imprevisíveis, especialmente para cargas de trabalho com alta atividade de dados. Para cargas de trabalho de alta atividade usando endpoints públicos, os clientes muitas vezes enfrentam taxas de saída de até USD 0,09/GB, cobranças de APIs por operação (PUTs, GETs, LISTs) e cobrança baseada em uso imprevisível, tornando difícil prever custos ou precificar seus próprios serviços de forma competitiva.
O Plano One-Rate no IBM Cloud Object Storage reduz a complexidade dos custos, oferecendo uma única taxa mensal por GB de dados armazenados, sem cobranças separadas para recuperação, solicitações de APIs ou transferência de dados dentro de generosas franquias integradas. Os preços são escalonados de acordo com o volume de armazenamento: quanto mais você armazena, menor é a taxa em USD/GB — uma única taxa aplicada em toda a capacidade de armazenamento.
É uma taxa abrangente, em camadas por faixa de capacidade e determinada pelo armazenamento mensal que você mantém. Você paga uma taxa fixa simples para cada GB de dados armazenados, independentemente dos padrões de acesso ou volumes de transferência; tornando mais fácil prever e melhor orçar para custos de armazenamento de dados, evitando taxas surpresa à medida que a atividade de dados cresce mês a mês.
1A taxa se aplica a regiões na América do Norte e Europa (América do Sul e taxas de AP estão publicadas na tabela de preços)
2A saída é gratuita até 100% da capacidade de armazenamento/mês (aplica-se uma taxa excedente de USD 0,05/GB/mês quando a saída do uso é maior do que a capacidade de armazenamento)
3 As operações de classe A (PUT, COPY, LIST) são gratuitas até 1.000 × GB armazenados (taxa de excesso de USD 0,005/1.000 operações quando o uso é maior do que a capacidade de armazenamento)
4 Operações de classe B (GET, HEAD ) são gratuitas até 5.000 × GB armazenados (taxas excedentes de USD 0,004/10.000 operações quando o uso é maior do que a capacidade de armazenamento)
Quanto mais você armazena, mais economiza. Sua taxa mensal (USD/GB) diminui conforme o volume aumenta. As permissões para saída e operações de API serão dimensionadas automaticamente de acordo com sua capacidade de armazenamento.
Estamos oferecendo até 70% de desconto nos preços promocionais do Plano One-Rate do IBM Cloud Object Storage, de 1º de julho a 30 de setembro de 2025. Nenhum código é necessário, mas o tempo é limitado.
Isenção de responsabilidade: o período da promoção é de 1º de julho a 30 de setembro de 2025. A oferta se aplica somente às novas cargas de trabalho do IBM Cloud Object Storage. Clientes que se inscreverem durante o período da promoção manterão o preço promocional como taxa atual. Essa oferta não pode ser combinada com outros descontos do Cloud Object Storage. Os preços podem estar sujeitos a aumentos anuais. A IBM se reserva o direito de retirar ou revisar esta promoção com aviso prévio de 30 dias.