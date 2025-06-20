O Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 e o Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 já estão disponíveis. Desde o lançamento, o IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) e o Accelerator Loader têm sido cruciais para as organizações que buscam aprimorar seus recursos de análise de dados e melhorar a tomada de decisão. Juntos, eles permitiram insights mais rápidos a partir de dados, custos reduzidos e maior agilidade dos negócios, capacitando as empresas de várias maneiras:

O IBM Db2 Analytics Accelerator capacitou nossos clientes a executar consultas analíticas com alta velocidade usando dados do IBM Z em tempo quase real, ajudando-os a) complementar o Db2 for z/OS executando cada carga de trabalho de consulta com eficiência em seu ambiente ideal, seja no Db2 for z/OS ou no Accelerator; e b) fornecer análise em alta velocidade de dados corporativos valiosos sem ETL de alto custo, permitindo que as organizações processem análise de dados quase em tempo real de dados transacionais atuais sem afetar as cargas de trabalho transacionais.

O IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS tem sido uma ferramenta poderosa para facilitar o carregamento de dados no IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS ou Db2 for z/OS, a partir de uma variedade de fontes, incluindo de mainframe ou não mainframe, relacionais ou não relacionais e remotas. O Loader simplificou o processo, reduzindo etapas manuais e permitindo o carregamento de dados eficiente.

As versões atualizadas dessas ofertas existentes, como o Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 e o Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1, são soluções revolucionárias que possibilitarão ao cliente fazer consultas de alta velocidade em cargas de trabalho de análise de dados complexas, alta disponibilidade estendida e monitoramento externo da integridade.