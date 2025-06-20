20 de junho de 2025
O Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e o Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 já estão disponíveis. Desde o lançamento, o IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) e o Accelerator Loader têm sido cruciais para as organizações que buscam aprimorar seus recursos de análise de dados e melhorar a tomada de decisão. Juntos, eles permitiram insights mais rápidos a partir de dados, custos reduzidos e maior agilidade dos negócios, capacitando as empresas de várias maneiras:
As versões atualizadas dessas ofertas existentes, como o Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e o Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1, são soluções revolucionárias que possibilitarão ao cliente fazer consultas de alta velocidade em cargas de trabalho de análise de dados complexas, alta disponibilidade estendida e monitoramento externo da integridade.
A versão mais recente do IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS (versão 8.1) introduz vários novos recursos e melhorias, incluindo:
Os recursos relacionados à replicação de Changed Data Capture (CDC), plugin do Accelerator Studio para Data Studio e implementação no IBM Integrated Analytics System (IIAS) não estão mais disponíveis nesta última oferta.
O novo IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 oferece vários recursos importantes, incluindo:
O IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e o IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 são soluções poderosas que permitem que as organizações liberem todo o poder de seus dados.
Ao aproveitar os mais recentes avanços em tecnologia de análise de dados, as organizações podem obter insights em tempo real, reduzir custos e melhorar a tomada de decisão. Quer você esteja procurando melhorar seus recursos de análise de dados ou simplesmente quer se manter à frente da curva, o IBM Db2 Analytics Accelerator e o Loader são as soluções perfeitas.
