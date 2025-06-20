Apresentando o novo Db2 Analytics Accelerator e Accelerator Loader for Z

20 de junho de 2025

Autores

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

O Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 e o Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 já estão disponíveis. Desde o lançamento, o IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) e o Accelerator Loader têm sido cruciais para as organizações que buscam aprimorar seus recursos de análise de dados e melhorar a tomada de decisão. Juntos, eles permitiram insights mais rápidos a partir de dados, custos reduzidos e maior agilidade dos negócios, capacitando as empresas de várias maneiras:

  • O IBM Db2 Analytics Accelerator capacitou nossos clientes a executar consultas analíticas com alta velocidade usando dados do IBM Z em tempo quase real, ajudando-os a) complementar o Db2 for z/OS executando cada carga de trabalho de consulta com eficiência em seu ambiente ideal, seja no Db2 for z/OS ou no Accelerator; e b) fornecer análise em alta velocidade de dados corporativos valiosos sem ETL de alto custo, permitindo que as organizações processem análise de dados quase em tempo real de dados transacionais atuais sem afetar as cargas de trabalho transacionais.
  • O IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS tem sido uma ferramenta poderosa para facilitar o carregamento de dados no IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS ou Db2 for z/OS, a partir de uma variedade de fontes, incluindo de mainframe ou não mainframe, relacionais ou não relacionais e remotas. O Loader simplificou o processo, reduzindo etapas manuais e permitindo o carregamento de dados eficiente.

As versões atualizadas dessas ofertas existentes, como o Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 e o Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1, são soluções revolucionárias que possibilitarão ao cliente fazer consultas de alta velocidade em cargas de trabalho de análise de dados complexas, alta disponibilidade estendida e monitoramento externo da integridade.

Novos aprimoramentos no Db2 Analytics Accelerator 8.1

A versão mais recente do IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS (versão 8.1) introduz vários novos recursos e melhorias, incluindo:

  • Compatibilidade com dados de grandes objetos (LOB): com um plano de entrega em fases, os dados de grandes objetos (LOB) foram acelerados da mesma forma que os dados estruturados tradicionais compatíveis somente com o IBM Db2 13.​ Isso ajuda a expandir a cobertura de tipos de dados compatíveis, liberando mais casos de uso para o Accelerator.​
  • Cópia de tabelas: a capacidade de copiar tabelas de um acelerador para outro elimina o processamento duplicado em vários aceleradores, resultando em um desempenho aprimorado e uma redução do consumo de CPU no IBM Z. As tabelas compatíveis são tabelas de sombra de acelerador, tabelas de arquivo de acelerador e mente aceleradores (AOTs)​,
  • Infraestrutura de monitoramento unificada: uma infraestrutura de monitoramento integrada oferece um warehouse de monitoramento unificado, consolidando todos os dados de monitoramento em um repositório único e coeso.

Os recursos relacionados à replicação de Changed Data Capture (CDC), plugin do Accelerator Studio para Data Studio e implementação no IBM Integrated Analytics System (IIAS) não estão mais disponíveis nesta última oferta.

Novos aprimoramentos no Db2 Analytics Accelerator Loader 3.1

O novo IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 oferece vários recursos importantes, incluindo:

  • É compatível com o IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.x e 8.1.
  • Permite que o Db2 Analytics Accelerator Loader seja descoberto pelo IBM DB2 Administration Foundation for z/OS e pelo IBM Unified Management Server for z/OS.
  • Fornece um monitor de integridade para ajudar a monitorar e gerenciar processos de cargas externas.
  • Capacite os usuários com mais controle em uma carga externa ou de alta disponibilidade para vários aceleradores em caso de tratamento de falhas.
  • Compatível com tipo de dados de ponto flutuante decimal (DECFLOAT).

Libere todo o potencial de seus dados do Z

O IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e o IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 são soluções poderosas que permitem que as organizações liberem todo o poder de seus dados.

Ao aproveitar os mais recentes avanços em tecnologia de análise de dados, as organizações podem obter insights em tempo real, reduzir custos e melhorar a tomada de decisão. Quer você esteja procurando melhorar seus recursos de análise de dados ou simplesmente quer se manter à frente da curva, o IBM Db2 Analytics Accelerator e o Loader são as soluções perfeitas.

